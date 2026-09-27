Đang kéo cá lên bờ, nhóm thanh niên thấy thứ dài gần 2m lao tới cướp mồi rồi bất ngờ mắc câu

Trong lúc câu cá tại một cầu tàu ở Australia, nhóm thanh niên bất ngờ gặp tình huống ngoài dự tính xuất hiện ngay dưới mặt nước.

Nhóm thanh niên bất ngờ kéo được "vị khách" dài gần 2 m

Sự việc xảy ra vào chiều 25/7/2026 tại cầu tàu Urangan ở thành phố Hervey Bay, bang Queensland, Australia. Khi đó, một nhóm thanh niên đang câu cá tại đây và đã có một con cá mắc vào lưỡi câu.

Theo Fraser Coast Chronicle, trong lúc nhóm thanh niên đang đưa con cá lại gần bờ, một sinh vật lớn bất ngờ xuất hiện dưới mặt nước và tìm cách cướp con mồi đang mắc trên dây.

Tình huống diễn ra rất nhanh. Thay vì ngoạm được con cá rồi rời đi, con vật lại mắc phần miệng vào chính chiếc lưỡi câu.

Người câu lúc này mới nhận ra thứ đang giằng dây phía dưới không phải một con cá thông thường.

Sinh vật vừa lao tới được xác định là một con cá mập hổ dài khoảng 6 feet, tương đương hơn 1,8 m.

Một người dân địa phương tên Colin Beattie tình cờ đi bộ trên cầu tàu Urangan vào thời điểm đó. Nhìn thấy cảnh tượng khác thường, ông dừng lại quan sát và dùng điện thoại ghi hình.

Video cho thấy con cá mập đang ở đầu dây câu phía dưới cầu tàu. Theo Fraser Coast Chronicle, nó được cho là đã tìm cách ngoạm con cá vốn mắc câu trước đó nhưng cuối cùng chính phần hàm của nó lại vướng vào lưỡi.

Nhóm thanh niên sau đó từ từ đưa con vật về phía bờ để xử lý.

Thay vì chỉ cắt dây, một thành viên trong nhóm tiếp cận con cá mập và tìm cách tháo chiếc lưỡi đang mắc quanh hàm.

Hình ảnh được ghi lại cho thấy người này thậm chí đưa tay rất gần phần miệng con vật trong lúc cố gỡ lưỡi câu. Đây là khoảnh khắc khiến những người chứng kiến đặc biệt chú ý bởi dù chưa trưởng thành hoàn toàn, con cá mập vẫn dài gần 2 m.

Sau khi tháo được lưỡi câu, nhóm thanh niên nhanh chóng chụp một bức ảnh cùng con vật trước khi đưa nó trở lại biển.

Con cá mập sau đó bơi đi.

Cá mập xuất hiện quanh cầu tàu không phải chuyện chưa từng xảy ra

Cầu tàu Urangan là một địa điểm câu cá nổi tiếng tại Hervey Bay, vươn hàng trăm mét ra biển và thường xuyên thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách.

Khu vực này có nhiều loài cá khác nhau, đồng thời sự tập trung của các đàn cá nhỏ cũng có thể thu hút những loài săn mồi lớn.

Các báo cáo câu cá tại địa phương cho thấy cá mập không phải vị khách hoàn toàn xa lạ quanh cầu tàu Urangan và vùng biển Hervey Bay.

Coastwatch từng ghi nhận hoạt động của cá mập tại khu vực này trong các bản tin câu cá. Một báo cáo trước đó cũng cho biết một con cá mập hổ dài khoảng 8 feet, tức hơn 2,4 m, từng được câu lên tại cầu tàu Urangan.

Các báo cáo khác về hoạt động câu cá ở Hervey Bay cũng thường nhắc tới việc cá mập tìm cách cướp những con cá vừa mắc câu, đặc biệt ở những khu vực có nguồn thức ăn tập trung.

Vì thế, tình huống nhóm thanh niên đang kéo một con cá thì cá mập bất ngờ lao tới giành mồi không phải hành vi quá khác thường đối với loài săn mồi này. Điều đặc biệt nằm ở chỗ chính con cá mập sau đó lại mắc vào lưỡi câu.

Không nên dùng tay tháo lưỡi với cá mập lớn

Dù đoạn video gây chú ý vì sự bình tĩnh của nhóm thanh niên, hướng dẫn chính thức của chính quyền bang Queensland cho thấy người đi câu không nên xử lý cá mập lớn theo cách tương tự.

Cơ quan chức năng Queensland cảnh báo câu cá mập tiềm ẩn rủi ro cao bởi đây là những động vật săn mồi nguy hiểm.

Theo hướng dẫn về câu cá có trách nhiệm của bang này, nếu vô tình bắt được một con cá mập dài trên 150 cm, người câu nên giải phóng nó bằng cách cắt dây hoặc đoạn dây nối thay vì cố gắng trực tiếp khống chế con vật để tháo lưỡi.

Với những loài cá cần thả, thời gian xử lý cũng nên được giữ ở mức ngắn nhất có thể và hạn chế tối đa việc đưa chúng ra khỏi nước.

Con cá mập hổ trong vụ việc tại cầu tàu Urangan dài khoảng 1,8 m, tức vượt ngưỡng 150 cm nói trên. Do đó, hành động đưa tay sát hàm để gỡ lưỡi câu tiềm ẩn nguy hiểm và không phải cách được cơ quan chức năng khuyến nghị.

Với nhóm thanh niên tại Hervey Bay, chuyến câu cá chiều hôm đó cuối cùng có một kết thúc khó đoán. Con cá ban đầu họ đang đưa vào bờ chưa kịp trở thành chiến lợi phẩm thì một kẻ săn mồi lớn lao tới cướp, chỉ để chính nó trở thành thứ bất ngờ mắc ở đầu dây.

Theo Fraser Coast Chronicle/Courier Mail, Queensland Government, Coastwatch