Phát hiện 2 tín hiệu liên quan đến máy bay MH370 vào lúc 6h27 và 18h37

Báo cáo điều tra MH370 ghi nhận 2 cảnh báo vào ngày 7/3/2014, chỉ vài giờ trước khi chiếc Boeing 777 biến mất.

Hơn 12 năm kể từ khi MH370 biến mất cùng 239 người, từng chi tiết trong báo cáo điều tra về chiếc Boeing 777 vẫn được giới quan sát rà soát với hy vọng tìm thêm manh mối về những giờ cuối cùng của máy bay.

Một trong những dữ kiện ít được chú ý nằm trong phần thông tin khí tượng của Báo cáo Điều tra An toàn MH370 do Malaysia công bố. Ngay trong ngày chiếc Boeing 777 thực hiện chuyến bay định mệnh, Trung tâm Tư vấn Tro núi lửa Darwin (VAAC Darwin) đã phát hai cảnh báo liên quan đến núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra, Indonesia.

Theo Nhóm Điều tra An toàn MH370 của Malaysia, hai cảnh báo được phát lần lượt lúc 6h27 và 18h37 UTC ngày 7/3/2014.

Mốc thứ hai đặc biệt đáng chú ý về thời gian. MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur lúc 16h42 UTC ngày 7/3, tương đương 0h42 ngày 8/3 theo giờ Malaysia. Như vậy, cảnh báo lúc 18h37 UTC được phát khi MH370 đã ở trên không gần hai giờ và đang trong giai đoạn hành trình sau khi mất liên lạc với kiểm soát không lưu dân sự.

Các cảnh báo xác định hoạt động phun trào tại tọa độ khoảng 3,10 độ Bắc, 98,23 độ Đông. Tro núi lửa được quan sát lên tới FL120, tương đương độ cao khoảng 3.660 m mét và phát tán về phía tây.

Sinabung nằm ở Bắc Sumatra, không xa eo biển Malacca nếu xét trên quy mô khu vực. Đây cũng là vùng đáng chú ý trong hành trình cuối của MH370, bởi sau khi đi qua điểm định vị IGARI trên tuyến Kuala Lumpur - Bắc Kinh, máy bay bất ngờ quay đầu, vượt trở lại bán đảo Malaysia rồi tiếp tục về phía eo Malacca.

Radar quân sự Malaysia ghi nhận MH370 lần cuối lúc 18h22'12" UTC, khoảng 10 hải lý về phía bắc điểm định vị MEKAR. Khoảng 15 phút sau mốc radar cuối cùng này, cảnh báo Sinabung thứ hai được phát.

Ngay sau phần đề cập đến hai cảnh báo núi lửa, báo cáo điều tra Malaysia ghi rằng tất cả thông tin khí tượng cần thiết đã được cung cấp cho tổ bay MH370.

Dữ kiện này cho thấy hoạt động của Sinabung và tro núi lửa thực sự nằm trong bức tranh khí tượng được các nhà điều tra xem xét khi dựng lại chuyến bay. Tuy nhiên, báo cáo không nói MH370 đã bay vào đám tro, cũng không xác định Sinabung có tác động tới máy bay.

Các dữ liệu độc lập từ Global Volcanism Program của Viện Smithsonian xác nhận Sinabung đang trong giai đoạn hoạt động đáng kể khi MH370 mất tích.

Trong tuần từ 5 đến 11/3/2014, Darwin VAAC ghi nhận nhiều cột tro từ Sinabung. Chúng vươn tới độ cao khoảng 3,7-4 km, chủ yếu trôi về phía tây và tây nam. Ngày 6/3 và trong giai đoạn 9-11/3, ảnh vệ tinh còn cho thấy tro núi lửa lan xa khoảng 35-165 km khỏi khu vực núi lửa.

Sinabung khi ấy vừa trải qua một giai đoạn phun trào mạnh kéo dài nhiều tháng. Hoạt động của núi lửa được các cơ quan hàng không theo dõi chặt chẽ bởi tro núi lửa có thể gây nguy hiểm cho máy bay, từ làm mài mòn bề mặt, ảnh hưởng thiết bị đo cho đến gây hư hại động cơ phản lực nếu máy bay đi vào vùng tro có mật độ đủ lớn.

Dù vậy, việc hai cảnh báo xuất hiện đúng ngày MH370 biến mất không đồng nghĩa tro núi lửa có liên quan đến nguyên nhân vụ việc.

Đường bay ban đầu từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh không đưa MH370 qua Sinabung. Sau khi máy bay quay đầu và bay về phía tây, dữ liệu radar cũng không chứng minh chiếc Boeing 777 đã đi xuyên qua đám tro được Darwin VAAC cảnh báo. Các cảnh báo cho biết tro chủ yếu phát tán về phía tây của núi lửa, trong khi vị trí và độ cao chính xác của MH370 sau khi rời vùng phủ radar vẫn còn nhiều khoảng trống.

MH370 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn khi biến mất ngày 8/3/2014. Những mảnh vỡ được xác nhận hoặc đánh giá có khả năng cao thuộc máy bay sau đó xuất hiện tại nhiều bờ biển quanh Ấn Độ Dương, nhưng phần xác chính cùng hai hộp đen vẫn chưa được tìm thấy.

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