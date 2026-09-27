Nổ lớn tại khu phố du lịch nổi tiếng khiến tòa nhà 2 tầng đổ sập, 6 thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát

Một vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas xảy ra tại khu phố du lịch Plaka, dưới chân thành cổ Acropolis ở thủ đô Athens (Hy Lạp), khiến một tòa nhà 2 tầng đổ sập. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể trong đống đổ nát, trong đó có 4 công dân Mỹ.

Theo giới chức Hy Lạp, vụ nổ xảy ra vào sáng 26/9 tại khu phố Plaka, một trong những khu vực lịch sử nổi tiếng nhất Athens, nằm dưới chân đồi Acropolis, nơi có quần thể di tích cổ được xem là điểm tham quan được ghé thăm nhiều nhất tại Hy Lạp.

Lực lượng cứu hỏa cho biết 6 thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát của căn nhà 2 tầng bị sập sau vụ nổ.

Clip hiện trường sự việc (Nguồn: NBC News)

Đài truyền hình quốc gia ERT cùng một số cơ quan truyền thông địa phương đưa tin, giấy tờ tùy thân và đồ dùng cá nhân được tìm thấy tại hiện trường cho thấy 4 trong số các nạn nhân là công dân Mỹ, gồm 2 nam và 2 nữ. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với NBC News rằng 4 công dân Mỹ đã thiệt mạng trong vụ nổ.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và những người thân yêu của các nạn nhân”, người phát ngôn cho biết.

Thị trưởng Athens Haris Doukas nhận định vụ nổ nhiều khả năng bắt nguồn từ một vụ rò rỉ khí gas nghiêm trọng. Vụ nổ không chỉ khiến tòa nhà bị phá hủy mà còn gây hư hại cho các công trình lân cận. Những tòa nhà này sau đó được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Hai phụ nữ ở một tòa nhà gần đó trên phố Lysikratous bị thương trong vụ việc, theo lực lượng cứu hỏa Hy Lạp.

Khoảng 30 lính cứu hỏa cùng 3 chó nghiệp vụ được huy động tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ. Đến ngày 27/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 thi thể trong đống đổ nát. Cuộc điều tra nguyên nhân chính xác của vụ nổ vẫn đang được tiến hành.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các mảnh vỡ vương vãi khắp lòng đường, trong khi nhiều ô tô đỗ gần đó bị hư hỏng do gạch đá và vật liệu từ tòa nhà rơi xuống.

Andreas Martzaklis, một cư dân sống trong khu vực, cho biết những người được lực lượng cứu hỏa đưa ra khỏi tòa nhà lân cận đều là khách du lịch.

Vụ nổ cũng ảnh hưởng tới một nhà thờ gần hiện trường. Mục sư của nhà thờ cho biết buổi lễ Chủ nhật tuần này sẽ được tổ chức ngoài trời do công trình bị hư hại sau vụ việc.

Nguồn: NBC News