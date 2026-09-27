Bill Gates cảnh báo về kịch bản đen tối

Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đủ mạnh để gây ra những sự kiện khiến 1 tỷ người thiệt mạng, đồng thời cho rằng việc các công ty tự quản lý AI là chưa đủ và chính phủ cần tham gia xây dựng các quy định an toàn.

Những dự báo đáng lo ngại

NBC News hôm 25/9 công bố một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn Bill Gates trong chương trình “Meet the Press”. Tỷ phú, nhà sáng lập Microsoft được hỏi về những cảnh báo từ các nhân sự trong ngành AI rằng công nghệ này có khả năng đe dọa sự tồn tại của nhân loại.

“AI chắc chắn đủ mạnh để thúc đẩy những sự kiện có thể khiến 1 tỷ người thiệt mạng”, ông Gates nói.

Theo ông, nguy cơ đặc biệt đáng lo ngại nằm ở việc những người có ý đồ xấu sử dụng các công cụ AI mới nhất.

“Chưa từng có vũ khí nào mạnh như sự kết hợp giữa những người có ý đồ xấu và các công cụ AI mới nhất”, Gates nhận định.

Bill Gates (Ảnh: Getty Images/Bloomberg Philanthropies)

Trong cuộc phỏng vấn, Gates cũng được hỏi về bài viết gần đây của Dario Amodei, CEO Anthropic, trong đó ông kêu gọi các công ty phát triển AI tiên phong giảm tốc độ tiến bộ của công nghệ và chủ động phối hợp để xây dựng các tiêu chuẩn chung.

Khi được hỏi liệu các công ty AI có thể tự dẫn dắt việc kiểm soát những rủi ro do chính công nghệ của họ tạo ra hay không, Gates trả lời: “Không ai nghĩ việc các công ty tự quản lý là đủ”.

Gates cũng khẳng định, việc Washington cần thông qua luật về AI là “Hoàn toàn cần thiết”.

“Các cơ quan thực thi pháp luật và chính trị gia cần tham gia thảo luận về các biện pháp bảo vệ và giám sát sẽ được triển khai như thế nào” ông nói. “Đó phải là một yêu cầu bắt buộc. Điều này sẽ tạo thêm một phần chi phí, thủ tục cho ngành công nghiệp, nhưng không làm chậm đáng kể những gì họ đang thực hiện.”

Cuộc đua phát triển các hệ thống AI mạnh mẽ cần chậm lại

Đầu tháng 9 vừa qua, CEO của Anthropic và OpenAI, hai trong số những phòng thí nghiệm AI lớn nhất nước Mỹ, đồng ý rằng cuộc đua phát triển các hệ thống AI mạnh mẽ cần được làm chậm lại.

Vài tuần trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, nghị sĩ Cộng hòa đến từ bang Louisiana, cũng xuất hiện trong chương trình và từ chối đưa các nghị sĩ Hạ viện trở lại Washington để thông qua luật nhằm kiểm soát tốc độ phát triển AI. Ông cho biết sẽ để các công ty AI tự quyết định vấn đề này.

“Chúng ta phải đặt ra một số giới hạn, một số biện pháp an toàn để đảm bảo AI không vượt khỏi tầm kiểm soát”, Johnson nói. Tuy nhiên, ông cho rằng dù các CEO AI đã kêu gọi làm chậm quá trình phát triển, họ vẫn chưa đưa ra được một hướng đi cụ thể có sự tham gia của luật pháp liên bang.

“Bản thân họ đến hôm nay vẫn chưa có câu trả lời. Vì vậy, chúng ta không thể vội vàng để Quốc hội làm điều gì đó có thể gây bất lợi cho an ninh quốc gia”, Johnson nói.

Trong bối cảnh đó, Google, Anthropic và OpenAI đã bắt đầu lên kế hoạch thành lập một nhóm chuyên về an toàn AI.

Tại Liên Hợp Quốc trong tuần này, CEO OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc tế và xây dựng các tiêu chuẩn chung về AI. Amodei cho rằng những quyết định liên quan đến công nghệ này “phải được định hình thông qua các quy trình dân chủ và bởi các chính phủ chịu trách nhiệm trước người dân mà họ phục vụ”.

Những tranh luận này diễn ra ngay trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các lãnh đạo ngành AI vào ngày 29/9. Nội dung cụ thể của cuộc gặp và danh sách những lãnh đạo AI tham dự vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Johnson trước đó cho biết ông muốn Tổng thống Donald Trump và các CEO công nghệ cùng ngồi lại để thảo luận về vấn đề này. Ông cũng nói cần có một cuộc trao đổi nghiêm túc về trách nhiệm của các công ty trong việc bảo đảm an toàn và vai trò, nếu có, của chính phủ trong quá trình này.

Nguồn: Forbes, NBC News