Tên thật của Bill Gates là gì?

Bill thực chất chỉ là biệt danh của vị tỷ phú giàu bậc nhất thế giới.

Suốt nhiều thập kỷ qua, cái tên Bill Gates đã trở thành một biểu tượng toàn cầu gắn liền với sự phát triển bùng nổ của tập đoàn Microsoft và cuộc cách mạng máy tính cá nhân. Mọi trang báo, sách giáo khoa lẫn tài liệu tài chính thế giới đều gọi ông bằng danh xưng ngắn gọn ấy. Thế nhưng, nếu trực tiếp mở cuốn hộ chiếu, giấy khai sinh hay các văn bản pháp lý chính thức của vị tỷ phú này, công chúng sẽ bất ngờ khi nhận ra chữ "Bill" hoàn toàn không hề xuất hiện.

Tên thật đầy đủ trên giấy tờ pháp lý của Bill Gates

Tên khai sinh đầy đủ được đăng ký chính thức của vị cựu CEO Microsoft là William Henry Gates III.

Trong văn hóa đặt tên của các quốc gia nói tiếng Anh, "Bill" thực chất chỉ là một biến thể biệt danh thân mật truyền thống dành cho những người mang tên gốc là "William". Sự chuyển đổi danh xưng này có từ thời Trung cổ tại Anh, khi việc rút gọn và biến tấu chữ cái đầu (từ William thành Will, rồi chuyển thành Bill) giúp gia đình và bạn bè gọi tên nhau một cách dễ dàng, gần gũi hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Bill Gates có hàng chục năm nắm giữ vị trí người giàu nhất thế giới

Đối với nhà sáng lập Microsoft, cái tên gốc William không chỉ là một danh xưng thông thường mà còn mang đậm dấu ấn truyền thống gia đình. Ông là thế hệ thứ ba liên tiếp trong gia tộc mang cái tên này:

William Henry Gates Sr. (Bill Gates I): Ông nội của vị tỷ phú, một cựu chiến binh và là nguyên giám đốc ngân hàng tại tiểu bang Washington. William Henry Gates Jr. (Bill Gates II): Cha của ông, một luật sư nổi tiếng, nhà hoạt động xã hội tài ba và cũng là người đồng sáng lập quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation. William Henry Gates III (Bill Gates III): Chính là nhà sáng lập Microsoft mà công chúng toàn cầu biết đến ngày nay.

Biệt danh "Trey" độc đáo thời thơ ấu

Vì trong nhà có tới ba người đàn ông cùng mang tên William Henry Gates, gia đình đã phải tìm giải pháp để tránh sự lẫn lộn trong sinh hoạt thường nhật. Cha của ông thường được gọi là Bill Gates Jr., còn vị tỷ phú tương lai khi còn nhỏ lại nhận một biệt danh vô cùng đặc biệt từ người thân: "Trey".

Trong ngôn ngữ của các trò chơi bài poker và văn hóa Mỹ, "Trey" tượng trưng cho quân bài số 3. Do ông là người đời thứ ba mang dòng tên này trong gia tộc (William Henry Gates III), gia đình đã quyết định gọi ông bằng biệt danh này để phân biệt với cha và ông nội. Cho đến tận khi trưởng thành và bắt đầu bước chân vào đại học Harvard, gia đình và những người bạn lâu năm tại quê nhà Seattle vẫn thường xuyên gọi ông là Trey thay vì Bill.

Bill Gates thời niên thiếu

Hành trình biến biệt danh thành thương hiệu toàn cầu

Khi bắt đầu bước vào con đường kinh doanh và thành lập tập đoàn Microsoft cùng bạn thân Paul Allen, ông quyết định chuyển sang sử dụng danh xưng Bill Gates cho các giao dịch thương mại, phỏng vấn truyền thông và xuất hiện trước công chúng. Cấu trúc tên gọi ngắn gọn này tạo cảm giác thân thiện, dễ nhớ và cực kỳ hiện đại - phù hợp với tinh thần của một công ty công nghệ tiên phong thời bấy giờ.

Dù sử dụng danh xưng Bill Gates trong toàn bộ các hoạt động công khai, vị tỷ phú vẫn duy trì tên thật William Henry Gates III trên mọi văn bản pháp lý quan trọng. Từ hợp đồng thành lập tập đoàn, các báo cáo tài chính gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), cho đến chứng minh thư cá nhân và các hồ sơ thành lập Quỹ Từ thiện Bill & Melinda Gates, tên chính thức của ông vẫn luôn được giữ nguyên vẹn.

Nhiều chuyên gia thương hiệu cho rằng, quyết định sử dụng biệt danh Bill thay vì tên thật William trong công việc đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng hình ảnh một "thiên tài công nghệ gần gũi", xóa bỏ rào cản xa cách giữa một doanh nhân sở hữu khối tài sản khổng lồ và người tiêu dùng đại chúng.

Câu chuyện tên thật của Bill Gates là minh chứng thú vị cho thấy đôi khi, một biệt danh đời thường lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức làm lu mờ hoàn toàn tên khai sinh trên giấy tờ, trở thành một danh xưng đi vào lịch sử kinh tế và công nghệ thế giới.