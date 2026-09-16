Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ nặng 20kg bò vào nhà dân

Các chuyên gia đã bắt được con rắn hổ mang chúa dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào một ngôi nhà ở Thái Lan.

Theo Newsflare, con rắn khổng lồ này đã gây ra sự hoảng loạn khi người dân phát hiện nó đang ẩn nấp dưới đống gỗ tại ngôi nhà sàn ở Nakhon Ratchasima vào ngày 13/9.

Chủ nhà hoảng sợ đã gọi cho đội cứu hộ Hook 31 sau khi phát hiện con rắn khổng lồ bên trong nhà.

Con rắn hổ mang chúa nặng 20kg. Ảnh: Mgronline

Đoạn clip cho thấy các nhân viên đến hiện trường, xung quanh là cây cối và cỏ cao, nơi họ phát hiện con rắn hổ mang gần một đống gỗ ở tầng trệt.

Con rắn cố gắng bò sâu hơn vào đống gỗ trước khi các chuyên gia kéo nó ra ngoài bằng móc bắt rắn.

Sau một cuộc vật lộn ngắn, họ đã đặt con rắn hổ mang nặng 20 kg vào bao phân bón để thả về tự nhiên.

Đây được xem là con rắn hổ mang chúa lớn nhất từng được tìm thấy và bắt giữ trong khu vực. Ảnh: Mgronline

Một nhân viên cứu hộ cho biết: "Nếu bạn gặp rắn hổ mang, đừng cố gắng vật lộn hoặc bắt nó một mình. Giữ khoảng cách, tránh khiêu khích nó và chờ đợi đội cứu hộ được đào tạo đến".

Rắn hổ mang là loài rắn cực độc, vết cắn của chúng có thể vô cùng nguy hiểm, nọc độc có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và dẫn đến suy hô hấp nếu không được điều trị.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 7.000 người được điều trị rắn cắn mỗi năm ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học tại Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số họ đã tử vong, và rắn hổ mang chúa là loài gây tử vong nhiều nhất.