Bệnh nhân nhóm máu O bị truyền nhầm máu A, tử vong sau 1 tháng: Viện Công tố quận Bắc Seoul yêu cầu điều tra lại

Một vụ truyền nhầm máu xảy ra tại một bệnh viện đại học ở Seoul khi bệnh nhân nhóm máu O được truyền máu nhóm A. Sau khi gia đình bệnh nhân tố cáo nhân viên y tế với cáo buộc sơ suất nghiệp vụ dẫn đến chết người, cảnh sát quyết định không chuyển vụ án. Song Viện Công tố đã yêu cầu điều tra lại.

Theo KBS ngày 15/9, Văn phòng Công tố quận Bắc Seoul đã yêu cầu điều tra lại cáo buộc gây chết người do sơ suất trong công việc đối với các nhân viên y tế của một bệnh viện đại học ở Seoul. Trước đó, cảnh sát quyết định không chuyển vụ án sang công tố hồi tháng trước.

Tháng 9/2024, bà A, một phụ nữ ngoài 50 tuổi, được đưa đến phòng cấp cứu của một bệnh viện đại học ở Seoul trong tình trạng ngừng tim.

Nhận định bệnh nhân cần được truyền máu khẩn cấp, các nhân viên y tế lấy mẫu máu của bà A để xét nghiệm nhóm máu. Kết quả cho thấy bà A thuộc nhóm máu A, vì vậy bệnh nhân được truyền máu nhóm A.

Ảnh minh họa (Nguồn: KBS News)

Tuy nhiên, gia đình bà A đặt nghi vấn với nhân viên y tế rằng kết quả xét nghiệm có thể không chính xác. Trong quá trình tiếp tục truyền máu, bệnh nhân được xét nghiệm lại. Lần này, nhóm máu của bà A được xác định là O, khác với kết quả xét nghiệm ban đầu.

Khoảng một tháng sau, tình trạng của bà A xấu đi và bệnh nhân qua đời. Gia đình sau đó tố cáo các nhân viên y tế với cáo buộc gây chết người do sơ suất trong công việc.

Cảnh sát quận Seongbuk, Seoul tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành điều tra. Tháng trước, cơ quan này quyết định không chuyển vụ án đối với các nhân viên y tế.

Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy mẫu máu của một bệnh nhân khác, thay vì mẫu máu của bà A, đã được chuyển đến phòng xét nghiệm. Cảnh sát nhận định sự việc xảy ra do "những sai sót trong khâu xác nhận chồng chéo" trong quá trình các điều dưỡng tại trung tâm cấp cứu cùng phối hợp thực hiện công việc.

Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng vào thời điểm xảy ra sự việc, bệnh viện đang thiếu nhân lực trong khi phải tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu nặng và tình hình rất khẩn cấp. Do đó, cơ quan này nhận định khó có thể kỳ vọng nhân viên y tế thực hiện công việc một cách hoàn hảo trong hoàn cảnh đó.

Ngoài ra, cảnh sát cho biết trước khi được truyền máu, bà A đã ở trong tình trạng ngừng tim, thuyên tắc phổi và sốc giảm thể tích. Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng chưa thể chứng minh rằng bệnh nhân sẽ không tử vong nếu được truyền máu phù hợp.

Sau quyết định không chuyển vụ án của cảnh sát, Viện Công tố quận Bắc Seoul đã yêu cầu điều tra lại cáo buộc gây chết người do sơ suất trong công việc đối với các nhân viên y tế liên quan.

Nguồn: KBS News