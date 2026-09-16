Video: Mải nhìn điện thoại khi sang đường, thiếu nữ bị đẩy vào gầm xe tải

Các nhân chứng nói rằng chiếc điện thoại vẫn ở trên tay cô gái khi nằm dưới gầm xe tải.

Một thiếu nữ đã bị đẩy vào gầm một chiếc xe tải ở Đông Bắc Philadelphia, Mỹ nhưng may mắn thoát chết. Vụ việc được camera an ninh ghi lại và các nhân chứng mô tả là một phép màu.

Danh tính của cô gái vẫn chưa được xác định và tình trạng y tế của cô vẫn chưa rõ.

Video an ninh từ cửa hàng trang sức Ivonne Jewelry ở góc đường Summerland và phố Marcella cho thấy cô gái đang cúi xuống nhìn điện thoại di động khi đi qua trước đầu xe tải. Ít giây sau, chiếc xe bắt đầu di chuyển và đẩy cô vào gầm.

Video từ camera an ninh

Bladimir Gomera, nhân viên tại Ivonne Jewelry, cho biết anh và người anh họ của mình - Ivonne Roson, chủ cửa hàng - đang ở bên ngoài quay một video khác thì nhìn thấy sự việc xảy ra.

"Tôi đã hét lên, 'Dừng lại, dừng lại, dừng lại,'" Gomera kể.

Video cho thấy Gomera cố gắng thu hút sự chú ý của tài xế trong khi Roson cũng ra hiệu cho chiếc xe tải dừng lại. Gomera cho biết anh đã chạy đến kiểm tra cô gái và phát hiện tóc của cô bị kẹt dưới một trong những bánh xe tải.

"Tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy bảo với tôi rằng mình không sao," Gomera nói.

Các nhân chứng cho biết họ đã hướng dẫn tài xế nhích xe một chút để cô gái có thể tự giải thoát.

Roson cho biết cô gái vẫn giữ được sự bình tĩnh sau khi ra khỏi gầm xe.

"Cô ấy rất im lặng," Roson nói. "Chúng tôi hỏi, 'Cháu có sao không?' Cô ấy đáp, 'Có ạ.'"

Nhân chứng cho biết cô gái - ước tính từ 14 đến 16 tuổi - sau đó đã tự đi bộ về nhà. Họ nói rằng chiếc điện thoại vẫn ở trên tay cô trong suốt sự việc.

Không có đèn giao thông hay biển báo dừng tại nơi các nhân chứng nói cô gái đã sang đường. Roson và Gomera cho biết tài xế tỏ ra lo lắng và có thể đã không nhìn thấy cô gái đi qua trước đầu xe.

Cảnh sát Philadelphia cho biết các sĩ quan đã được cử đến khu vực này vào thứ Sáu (11/9), nhưng không còn ai liên quan đến vụ việc ở đó khi họ đến. Cảnh sát cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra.

Joe Kaminer, một người dân sống gần đó, cho biết ông chưa nghe nói về những gì đã xảy ra cho đến khi hãng tin CBS News Philadelphia cho ông xem video an ninh.

"Tôi rất vui vì cô ấy không sao. Đó là một phép màu," ông nói. "Cô ấy bị một chiếc xe tải khổng lồ tông phải mà vẫn bình an."

Gomera cũng gọi kết quả này là một điều phi thường.

"Tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều," ông nói. "Đó là một phép màu khi cô ấy còn sống."

Nguồn: The Independent