Ô tô tông vào xe tải đang đỗ trên đường, 8 người tử vong

Tám sinh viên đã thiệt mạng khi chiếc xe chở họ tông vào xe tải đang đỗ trên đường ở Kerala (Ấn Độ).

India Today đưa tin, theo thông tin từ cảnh sát, 8 sinh viên đến từ bang Tamil Nadu đã thiệt mạng sau khi xe của họ tông vào một chiếc xe tải đang đỗ trên đường ở huyện Thrissur, bang Kerala.

Camera giám sát đã ghi lại vụ việc, và thi thể các nạn nhân đã được đưa đến nhà đại thể tại Bệnh viện Đại học Y khoa Thrissur.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h40 thứ Sáu (ngày 4/9) tại Kaipamangalam. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chiếc xe hơi phóng nhanh trên Quốc lộ 66 gần như vắng vẻ trước khi đâm vào xe tải, chiếc xe tải không xuất hiện trong đoạn phim. Một làn bụi có thể được nhìn thấy ngay sau cú va chạm.

Thông tin ban đầu cho thấy các nạn nhân là sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật PSM ở Dindigul, bang Tamil Nadu.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: X/PTI)

Chiếc xe hơi, mang biển số đăng ký của bang Tamil Nadu, đang di chuyển từ hướng Guruvayur về phía Kodungallur thì va chạm với chiếc xe tải đang đậu tại ngã ba trên đoạn đường cao tốc đang thi công.

Theo cảnh sát, cả 8 người trên xe đều tử vong sau vụ va chạm.

Những nạn nhân bên trong xe đã được đưa ra ngoài bằng cách cắt mở thân xe. Người dân địa phương, lực lượng cứu hỏa, cứu hộ và cảnh sát đã tham gia vào hoạt động cứu hộ.