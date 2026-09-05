Giai thoại khó tin về sức ăn uống khủng khiếp của dàn hảo hán trong tác phẩm Thủy hử

Từ mười tám bát rượu cùng bốn cân thịt bò của Võ Tòng cho đến nồi cơm nặng tám cân của Lý Quỳ, sức chứa dạ dày của các anh hùng Lương Sơn Bạc vượt xa mọi giới hạn sinh học thông thường, đặt ra nghi vấn lớn về năng lực ăn uống phi phàm được miêu tả ngày nay.

Mỗi khi nhắc đến các nhân vật trượng nghĩa chốn giang hồ trong danh tác Thủy hử, độc giả thường quen thuộc với khẩu lệnh quen thuộc mỗi khi họ bước chân vào quán trọ: "Mang ra trước hai sừng rượu, rồi cắt hai cân thịt bò chín". Đây được coi là phần ăn tiêu chuẩn mang tính biểu tượng của giới hảo hán. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào các con số được ghi chép chi tiết trong nguyên tác, người đọc không khỏi kinh ngạc trước dung lượng chứa đựng của những chiếc dạ dày dường như không đáy.

Điển hình và nổi tiếng nhất chính là Võ Tòng trong điển tích đả hổ tại Cảnh Dương Cương, một câu chuyện quen thuộc với rất nhiều người thuộc thé hệ 7X, 8X và cả 9X. Trước khi lên đồi hạ sát mãnh thú, Võ Tòng đã nạp vào cơ thể một lượng thức ăn khổng lồ.

Kỷ lục ăn uống của Võ Tòng: Tại Cảnh Dương Cương, Võ Tòng uống 18 bát rượu và ăn hơn 2 kg thịt bò tính theo quy đổi hiện đại; đỉnh cao hơn là tại Khổng gia trang khi một mình xử lý 80% phần rượu thịt của bốn năm người gồm bốn sừng rượu, một hũ rượu lớn, một đĩa thịt nạc và hai con gà chín trong chưa đầy nửa canh giờ.

Ban đầu, chủ quán dọn ra đĩa thịt bò chín nặng hai cân cùng ba bát rượu. Do thấy rượu ngon, Võ Tòng liên tục giục mang thêm thức ăn, và tiếp tục ăn thêm hai cân thịt bò nữa, đồng thời uống cạn mười lăm bát rượu tiếp theo. Tổng cộng, vị hành giả này đã nốc cạn mười tám bát rượu và xơi trọn bốn cân thịt bò chín. Theo hệ thống đo lường thời nhà Minh, một cân tương đương 596 gram hiện đại, nghĩa là bốn cân thịt bò ngày ấy sẽ tương đương với gần 2,4 kg thịt bò nguyên chất cùng gần hai chục bát rượu lớn.

Thế nhưng, Cảnh Dương Cương vẫn chưa phải là giới hạn cao nhất của Võ Tòng. Kỷ lục ăn uống của vị anh hùng này phải kể đến bữa ăn tại Khổng gia trang. Tại đây, sau khi uống hết bốn sừng rượu nhắm cùng đĩa rau chín, chàng bắt gặp bàn ăn của Khổng Lượng vốn chuẩn bị cho bốn đến năm tráng hán gồm một hũ rượu gốm hoa lam đổ đầy chậu lớn, một mâm thịt nạc và một đôi gà luộc chín. Chẳng cần dùng đến đũa, Võ Tòng dùng tay trần xé thịt ăn ngấu nghiến, giải quyết sạch sẽ khoảng 80% toàn bộ số gà, thịt và hũ rượu lớn chỉ trong vòng chưa đầy nửa canh giờ.

Bên cạnh Võ Tòng, các nhân vật cộm cán khác của Lương Sơn Bạc cũng sở hữu sức ăn vượt ngoài sức tưởng tượng. Trong cuộc gặp gỡ tại thôn Thạch Kiệt, ba anh em Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ và Nguyễn Tiểu Thất tiếp đãi quân sư Ngô Dụng tại tửu điếm thủy các bằng mười cân thịt bò chín (tương đương hơn 5 kg), bốn món rau, một thùng cá tươi nặng năm đến bảy cân (khoảng 3 4 kg) cùng một thùng rượu lớn.

Trừ Ngô Dụng chỉ ăn được vài miếng nhỏ, toàn bộ số thực phẩm trên đều do ba anh em họ Nguyễn dọn sạch. Ngay sau bữa trưa, họ kéo về nhà Nguyễn Tiểu Nhị tiếp tục mở tiệc với hai mươi cân (khoảng 10 kg) thịt bò sống chín, một vò rượu lớn cùng một đôi gà cỡ lớn nặng không dưới mười hai cân (khoảng 6 kg) sau khi làm sạch. Bốn tráng đinh đã tiêu thụ tổng cộng gần bốn mươi cân thịt và rượu trong chưa đầy một ngày.

Nhắc đến khả năng ăn thùng uống vại, không thể bỏ qua Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Khi ghé vào nhà vợ của kẻ mạo danh Lý Quỷ, Lý Quỳ bảo người đàn bà nấu chín ba thăng gạo. Thời nhà Minh, ba thăng gạo tương đương khoảng 1,8 kg gạo ngày nay, khi nấu chín sẽ nở ra ít nhất 4 kg cơm trắng. Một người lao động bình thường chỉ ăn chừng 5 - 6 lạng cơm một bữa, vậy mà Lý Quỳ chén sạch nồi cơm 4 kg kèm theo hai miếng thịt đùi nướng. Ở một diễn biến khác tại tiệm mì Kế Châu khi đi cùng Đới Tông, trong khi Đới Tông chỉ ăn một bát mì lớn là no nê, Lý Quỳ đã thản nhiên gọi và ăn trọn một lúc sáu bát lớn trước sự ngỡ ngàng của người bán hàng.

Hoa Hòa thượng Lỗ Trí Thâm cũng là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ giữa sức mạnh và năng lượng dung nạp. Ông từng nhổ bật gốc cây dương liễu khi ăn no, nhưng cũng từng đánh không lại Thôi Đạo Thành và Khâu Tiểu Ất chỉ vì bụng đói cồn cào. Tại Đào Hoa Trang của Lưu thái công, sau khi ăn xong bữa tối gồm một đĩa thịt bò, ba bốn đĩa rau, cơm trắng và một ấm rượu hâm nóng, Lỗ Trí Thâm vẫn có thể thản nhiên xử lý gọn gàng thêm một con ngỗng chín nặng khoảng bốn cân cùng hai đến ba mươi bát rượu do chủ nhà mang ra thết đãi.

Đặt cạnh những cỗ máy tiêu thụ thực phẩm kể trên, mức ăn của người bình thường trong truyện lại rất mực khiêm tốn. Lâm Xung đi bộ mười mấy dặm đường chỉ dùng hai sừng rượu và hai cân thịt bò chín. Tống Giang cùng hai viên công sai áp giải đi đày cũng chỉ gọi chung hai cân thịt bò và một sừng rượu tại quán của Lý Lập.

Ngay cả Phan Kim Liên khi sang phụ việc nhà Vương bà cũng chỉ nấu chung một cân mì cho hai người ăn. Sự chênh lệch quá đỗi sâu sắc này lý giải một thực tế khôi hài rằng nếu không liên tục đem quân đi đánh phá các châu huyện xung quanh để cướp bóc quân lương, bản doanh Lương Sơn Bạc khó lòng có đủ lương thực nuôi sống đoàn quân hảo hán có sức ăn vô tiền khoáng hậu này.