Đang đi trên cao tốc thì xe tải bốc cháy, tài xế vội thoát thân, nhìn thứ trong đống tro ai cũng sợ hãi

Mới đây, một vụ cháy xe tải ở Thái Lan đã gây hư hại đáng kể cho con đường cao tốc tại đây. May mắn là tài xế nhanh chóng hành động và chạy thoát thành công nên vụ việc không có thương vong về người. Tuy nhiên đây cũng là bài học đáng nhớ cho các tài xế khác lưu ý kiểm tra hàng hóa thật kỹ trước khi vận chuyển để tránh rơi vào tình thế nguy hiểm.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết vụ việc mới xảy ra hôm Chủ nhật 3/5 vừa qua trên đường Bangna-Trat ở Chachoengsao. Cảnh sát đồn Bang Pakong nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 7 giờ 30 tối trên làn đường bên trái của đường Thepparat, hay còn gọi là đường Bangna-Trat, thuộc huyện Bang Pakong.

Chiếc xe tải bỗ cháy dữ dội tại hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Chiếc xe được xác định là một chiếc xe tải Isuzu 10 bánh màu trắng, đăng ký tại Nakhon Pathom. Cảnh sát cho biết với báo ThaiRath rằng đã nghe thấy tiếng nổ lớn khi ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Lực lượng cứu hỏa đã cố gắng khống chế ngọn lửa bằng nước và bọt chữa cháy, nhưng nỗ lực của họ bị cản trở đáng kể, thậm chí ngọn lửa lại bùng cháy trở lại ngay cả sau khi đã được dập tắt.

Chiếc xe tải chở theo rất nhiều pin lithium-ion nên đã dẫn đến hỏa hoạn.

Ngọn lửa lan rộng lên phía trên và ảnh hưởng đến đường cao tốc Bang Na – Chon Buri phía trên con đường. Mảnh vụn bê tông rơi xuống đường bên dưới, dẫn đến việc đóng cửa cả hai tuyến đường vì lý do an toàn. Tài xế khai với cảnh sát rằng anh ta đang vận chuyển hàng hóa từ huyện Plaeng Yao, tỉnh Chachoengsao thì hỏa hoạn xảy ra trên xe tải, khiến anh ta phải rời khỏi xe.

Tro tàn của đám cháy cho thấy chiếc xe đã chở khối lượng lớn pin lithium.

Anh ta nói rằng mình không biết mình đang chở loại hàng gì và chỉ chịu trách nhiệm lái xe. Sau khi đám cháy được khống chế, các nhà chức trách xác nhận chiếc xe tải đang chở pin lithium-ion, được phân loại là vật liệu nguy hiểm. ThaiRath đưa tin rằng loại pin này có thể bốc cháy khi tiếp xúc với nhiệt hoặc va đập. Thậm chí khi đã dập tắt rồi, nhưng do hiệu ứng phản ứng nhiệt tự phát của pin lithium-ion, các phản ứng hóa học tiếp tục diễn ra và ngọn lửa có thể bùng phát trở lại.

Được biết, pin lithium-ion là một loại vật liệu dễ cháy nổ nên khi vận chuyển cần tuân theo những yêu cầu nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn như: Cách ly điện cực bằng vật liệu không dẫn điện, đặt trong hộp cứng, chống va đập, và giữ pin ở mức sạc dưới 30% khi vận chuyển để tránh cháy nổ...