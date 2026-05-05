Tài xế công nghệ lao vào xe tải bốc cháy cứu người, gọi điện cho mẹ nói “có thể con không trở về”

Nhân vật chính là Zhang Jian, 24 tuổi, quê tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Chàng trai này đã bất chấp nguy hiểm để cứu một tài xế bị thương khỏi chiếc xe tải đang bốc cháy.

Theo truyền thông địa phương, thời điểm xảy ra sự việc, Zhang đang lái xe chở khách trên hành trình từ tỉnh Sơn Tây trở về quê nhà. Khi đi qua đường hầm Baotashan, anh phát hiện một xe tải đang bốc cháy dữ dội. Bên cạnh phương tiện có hai người, trong đó một người bị thương nặng, người còn lại đang ra hiệu cầu cứu.

Không chần chừ, Zhang cùng hành khách trên xe lập tức dừng lại giữa làn khói dày đặc, đưa người bị thương lên xe. Qua trao đổi, họ được biết trước đó đã xảy ra va chạm từ phía sau giữa hai phương tiện, và cả hai người đứng bên ngoài đều là tài xế liên quan.

Do không thể đưa hoàn toàn chân của nạn nhân vào trong xe, Zhang buộc phải lái xe trong khoảng 10 phút đầu với cửa trước mở, khiến khói liên tục tràn vào khoang lái. Để cầm cự, họ dùng nước uống dội lên người nhằm kéo dài thời gian.

Sau đó, Zhang mới biết đường hầm Baotashan dài hơn 10km. Anh phải điều khiển xe với tốc độ rất chậm trong điều kiện tầm nhìn kém và không khí ngột ngạt. Có thời điểm, cả nhóm dừng xe để điều chỉnh lại vị trí nạn nhân, đóng cửa xe và bật điều hòa nhằm hạn chế khói.

Hiện trường vụ cháy

Tuy nhiên, tình trạng của Zhang cũng trở nên nguy hiểm. Anh cho biết bản thân bắt đầu mất dần ý thức, việc hô hấp ngày càng khó khăn, trong khi phía trước vẫn còn khoảng 5km đường hầm tối om.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Zhang đã gọi điện cho mẹ: “Con đang kẹt trong đường hầm Baotashan… Nếu hai tiếng nữa con không gọi lại, chắc con có thể sẽ không trở về được nữa”

Zhang có một con gái mới 15 tháng tuổi. Người mẹ cho biết điều đầu tiên bà nghĩ đến khi nhận cuộc gọi là đứa cháu nhỏ. Dù rất lo lắng, bà vẫn cố giữ bình tĩnh để trấn an con trai rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Zhang cũng chia sẻ rằng anh nghĩ đến con gái mình, nhưng quá xúc động nên không thể nói lời nhờ mẹ chăm sóc con thay mình. Trong suốt hành trình đầy hiểm nguy, Zhang và hai người trên xe liên tục động viên nhau. Cuối cùng, họ đã thoát khỏi đường hầm an toàn.

“Khi nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, tôi chỉ nghĩ: còn sống thật tốt,” Zhang kể lại.

Lực lượng cứu thương và cảnh sát giao thông đã chờ sẵn tại cửa hầm để tiếp nhận nạn nhân. Đáng chú ý, sau khi hoàn thành việc cứu người, Zhang không ở lại điều trị mà tiếp tục đưa hành khách đến điểm đến tại tỉnh Hà Bắc trước khi quay về Sơn Đông.

Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn Tây cho biết tài xế bị thương đã qua cơn nguy hiểm. Gia đình nạn nhân sau đó đã gọi điện cảm ơn Zhang vì “cứu mạng sống và cả gia đình họ”.

Về phần mình, Zhang nói: “Nếu phải làm lại, tôi vẫn sẽ không do dự”.

Ngày 20/4, chính quyền địa phương tại quê nhà đã trao tặng Zhang danh hiệu “Tấm gương dũng cảm, nghĩa hiệp” cùng phần thưởng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận được nhiều lời khen ngợi. “Tôi đã rơi nước mắt, một chàng trai quá tốt bụng,” một người bình luận. Người khác viết: “Thật may mắn khi tất cả đều sống sót, đúng là người tốt sẽ gặp điều tốt”.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cảnh báo: trong trường hợp gặp xe cháy trong đường hầm, nên quay đầu hoặc sử dụng lối thoát hiểm, vì việc tiến vào khu vực nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Nguồn: SCMP