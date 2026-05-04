Hiếm gặp: 2 chị em sinh đôi có cùng mẹ nhưng khác cha

Michelle và Lavinia Osbourne được cho là cặp song sinh đầu tiên không cùng cha.

Hai người phụ nữ 49 tuổi này được sinh ra cách nhau vài phút trong cùng một tử cung, nhưng sau đó phát hiện ra rằng họ thực chất là chị em cùng mẹ khác cha chứ không phải là chị em sinh đôi cùng huyết thống.

Hiện tượng này, còn được gọi là thụ tinh kép khác cha, xảy ra khi 2 hoặc nhiều trứng được thụ tinh bởi tinh trùng của 2 người đàn ông khác nhau.

Michelle và Lavinia Osbourne là chị em sinh đôi nhưng khác cha (Ảnh: Emma Lynch / BBC)

Đây là một sự kiện hiếm gặp, chỉ có khoảng 20 trường hợp như vậy được ghi nhận trên toàn cầu và chị em nhà Osbourne là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Vương quốc Anh.

Lavinia chia sẻ với chương trình The Gift của đài BBC Radio 4 rằng sự thật được tiết lộ là một cú sốc lớn, bởi người chị em song sinh của cô đã trải qua thời thơ ấu với rất ít sự ổn định, khi cả 2 được chuyển giao giữa những người chăm sóc khác nhau.

Ngược lại, Michelle lại tỏ ra thực tế hơn.

Cô ấy nói với BBC rằng sự việc độc đáo này "vô cùng kỳ lạ" nhưng "lại hợp lý".

Cả 2 giải thích rằng, khi còn nhỏ, mẹ từng kể rằng cha họ tên là 'James'. Người đã sinh ra 2 chị em khi mới 19 tuổi ở Nottingham cũng vắng mặt trong phần lớn thời thơ ấu của họ.

Năm 5 tuổi, Michelle và Lavinia được gửi đến ở với mẹ của một người bạn, người mà 2 chị em gọi trìu mến là "Bà".

Cả 2 đều được đoàn tụ với mẹ khi 10 tuổi, nhưng chỉ vài năm sau lại bị chia cắt khi được gửi đến sống ở một trại trẻ mồ côi.

Lavinia nhớ lại: "Về thể chất lẫn tinh thần, cô luôn ở ngoài tầm với".

Tuy nhiên, những câu hỏi bắt đầu nảy sinh khi 2 chị em sinh đôi cuối cùng tìm ra James. Trong khi Lavinia tin rằng cô nhận ra ông ta, Michelle lại tin chắc rằng người đàn ông này không phải là cha mình sau khi xem ảnh.

Họ cùng nhau kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 tại Marrakech, Morocco, năm 2006. Ảnh: do Lavinia Osbourne cung cấp.

Nghi ngờ của Michelle được xác nhận sau một xét nghiệm DNA vào tháng 2/2022, cho thấy cha cô thực chất tên là Alex, người đã phải vật lộn với chứng nghiện ma túy và rượu.

Sau đó, cô đã gặp trực tiếp Alex, nhưng mặc dù có sự tương đồng về ngoại hình, cô kết luận rằng cô không muốn giữ ông trong cuộc sống của mình.

Nhưng kết quả xét nghiệm ADN của Lavinia cũng cho thấy cô không có mối liên hệ huyết thống nào với James.

Cuối cùng, 2 chị em sinh đôi đã tìm ra cha của Lavinia và phát hiện ra đó là một người đàn ông tên Arthur sống ở Tây London.

Ông kể rằng mẹ của họ đã "gõ cửa nhà tôi" trong nước mắt và vào lúc ông đang rất cần sự giúp đỡ.

Mặc dù xuất thân khác nhau, Michelle và Lavinia khẳng định tình bạn của họ sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

"Chúng tôi sẽ luôn có một mối quan hệ thân thiết không thể phá vỡ", Lavinia nói.