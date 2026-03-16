Gây xôn xao: Cặp song sinh “cùng mẹ khác cha”, xác suất chỉ khoảng một phần triệu

Sinh được cặp song sinh long – phượng (một trai, một gái) vốn được xem là niềm vui lớn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, một trường hợp xảy ra tại Hạ Môn (Trung Quốc) lại khiến nhiều người bất ngờ khi kết quả xét nghiệm cho thấy hai đứa trẻ song sinh không có cùng cha ruột.

Câu chuyện sau đó được đưa vào chương trình phim tài liệu pháp luật “Gia sự như trời” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), thu hút sự chú ý của dư luận.

Kết quả xét nghiệm bất ngờ

Theo nội dung chương trình, một người đàn ông ở Hạ Môn sau khi hai con song sinh lớn dần bắt đầu nhận thấy điều bất thường: cậu con trai gần như không có nét nào giống mình. Do biết vợ từng có bạn trai trước đây, người này nghi ngờ cả hai đứa trẻ đều không phải con ruột nên đã bí mật làm xét nghiệm ADN.

Kết quả khiến anh choáng váng: bé gái là con ruột của anh, còn bé trai thì không. Điều này đồng nghĩa với việc cặp song sinh long – phượng này cùng mẹ nhưng khác cha.

Sau khi biết rõ sự việc, người chồng quyết định ly hôn. Sau khi chia tay, người mẹ gặp khó khăn trong việc nuôi con nên đã khởi kiện cha ruột của bé trai để yêu cầu cấp dưỡng.

Hiện tượng y học hiếm gặp

Theo các bác sĩ sản khoa, hiện tượng trên trong y học được gọi là “thụ thai khác cha trong cùng chu kỳ” (hay còn gọi là siêu thụ tinh dị phụ ).

Để xảy ra tình huống này, cần đồng thời thỏa mãn ba điều kiện rất hiếm gặp.

Thứ nhất: Người phụ nữ phải rụng hai trứng trong cùng một chu kỳ.

Thông thường mỗi tháng phụ nữ chỉ rụng một trứng. Việc rụng hai trứng cùng lúc thường xảy ra ở những người có tiền sử gia đình sinh đôi, sử dụng thuốc kích thích rụng trứng hoặc rơi vào chu kỳ đặc biệt.

Thứ hai: Quan hệ với hai người đàn ông khác nhau trong khoảng thời gian rất gần.

Sau khi rụng, trứng chỉ có thể tồn tại khoảng 24 giờ , trong khi tinh trùng có thể sống trong cơ thể phụ nữ 2–3 ngày. Vì vậy, việc thụ thai khác cha chỉ có thể xảy ra nếu người phụ nữ quan hệ với hai người đàn ông khác nhau trong khoảng 24–48 giờ quanh thời điểm rụng trứng.

Thứ ba: Hai tinh trùng thụ tinh với hai trứng khác nhau.

Nếu hai trứng đều được thụ tinh, mỗi phôi thai sẽ phát triển thành một em bé riêng. Khi đó, hai đứa trẻ có thể mang bộ gen của hai người cha khác nhau.

Các nghiên cứu cho thấy xác suất xảy ra trường hợp này chỉ khoảng một trên một triệu.

Song sinh không phải lúc nào cũng giống nhau

Theo các chuyên gia, song sinh thường được chia thành hai loại chính.

Song sinh khác trứng (dị hợp tử):

Xảy ra khi người mẹ rụng hai trứng và mỗi trứng được thụ tinh bởi một tinh trùng khác nhau. Hai đứa trẻ có quan hệ di truyền giống như anh chị em ruột bình thường, chỉ khác là sinh cùng thời điểm. Các bé có thể khác giới tính và ngoại hình cũng có thể khác nhau.

Loại này chiếm khoảng 70% các ca song sinh.

Song sinh cùng trứng (đồng hợp tử):

Trong trường hợp này, một trứng sau khi thụ tinh sẽ tách thành hai phôi trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Hai em bé có bộ gen gần như giống hệt nhau, cùng giới tính và ngoại hình rất giống nhau.

Loại này chiếm khoảng 30%.

Song sinh cùng trứng cũng có nhiều dạng

Song sinh cùng trứng còn được phân loại theo thời điểm phôi tách ra.

Tách sớm (trong 3 ngày đầu): mỗi thai có nhau thai và túi ối riêng, mức độ rủi ro gần giống thai đôi bình thường.

Tách từ ngày 4–8: hai thai chung nhau thai nhưng có túi ối riêng. Trường hợp này cần theo dõi chặt chẽ vì có thể xảy ra hội chứng truyền máu song thai.

Tách từ ngày 9–13: hai thai chung cả nhau thai lẫn túi ối, nguy cơ dây rốn quấn vào nhau cao.

Tách sau ngày 13: có thể dẫn đến thai dính liền, một hiện tượng cực kỳ hiếm.

Không phải lúc nào mang thai đôi cũng dễ dàng

Các chuyên gia cho biết, mang song thai thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn so với mang thai đơn, bao gồm nguy cơ sinh non, tiền sản giật hoặc biến chứng liên quan đến nhau thai.

Vì vậy, khi phát hiện mang thai đôi, thai phụ cần được theo dõi y tế thường xuyên hơn, đặc biệt là trong những trường hợp hai thai cùng chung nhau thai.

Dù vậy, đối với nhiều gia đình, việc chào đón hai em bé cùng lúc vẫn là niềm hạnh phúc lớn, đi kèm với không ít vất vả mà chỉ những người làm cha mẹ mới hiểu rõ.

Nguồn: Sohu