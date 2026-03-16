Cháy lớn tại bệnh viện, 10 bệnh nhân tử vong

Ít nhất 10 bệnh nhân tử vong và 7 người khác bị thương sau một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại Bệnh viện và Trường Y SCB ở Cuttack, Odisha, Ấn Độ, vào sáng sớm 16/3, Thủ hiến Mohan Charan Majhi cho biết. Ngọn lửa bùng phát tại khu chăm sóc chấn thương và nghi ngờ do chập điện trong hệ thống điều hòa không khí hoặc thiết bị y tế của phòng chăm sóc tích cực (ICU). Chính phủ Odisha đã ra lệnh điều tra về vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt đầu vào khoảng 3h sáng tại tầng một của khu điều trị chấn thương, nơi có 23 bệnh nhân đang được điều trị, Thủ hiến Majhi cho hay. Ban đầu, 7 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu điều trị chấn thương trước khi công tác cứu hộ bắt đầu và 3 người khác sau đó đã tử vong vì hít phải khói do đám cháy gây ra, ông nói thêm.

Chỉ trong vài phút, khói dày đặc bao trùm khu chăm sóc đặc biệt, gây hoảng loạn cho mọi người. Mặc dù nhân viên bệnh viện và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng sơ tán bệnh nhân, nhưng khói dày đặc và sức nóng dữ dội của đám cháy đã khiến một số người trong tình trạng nguy kịch tử vong.

Ba xe cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa trong nhiều giờ trước khi khống chế được tình hình. Hàng chục người đã được giải cứu và chuyển đến phòng bệnh để tiếp tục hỗ trợ sự sống.

Sau vụ việc, Thủ hiến Majhi đã vội vã đến bệnh viện để xem xét tình hình và gặp gỡ gia đình các nạn nhân cũng như những người bị thương. Sau đó, ông tuyên bố mức bồi thường 25 lakh rupee cho gia đình những người thiệt mạng trong thảm kịch.

"Có 23 bệnh nhân được đưa vào phòng bệnh. Ban đầu có 7 người tử vong trong phòng trước khi chiến dịch cứu hộ diễn ra. Ba người khác tử vong do hít phải khói sau khi được giải cứu. Tổng cộng hiện đã có 10 người thiệt mạng. Ít nhất 5 bệnh nhân và 2 nhân viên bệnh viện bị thương và đang được điều trị", ông nói với các phóng viên.

Được thành lập vào năm 1944, Bệnh viện và Trường Y khoa SCB là một trong những cơ sở y tế công lập lâu đời và lớn nhất ở miền đông Ấn Độ. Đây là bệnh viện tuyến trên lớn nhất ở Odisha, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ khắp tiểu bang và các vùng lân cận.