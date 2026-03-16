Người đàn ông 60 tuổi "mang thai" suốt 36 năm, nhóm bác sĩ kinh hoàng khi tiến hành phẫu thuật

Theo đó, người đàn ông tên Sanju Bhagat được chẩn đoán mắc hội chứng fetus in fetu , tức một bào thai song sinh bị “mắc kẹt” trong cơ thể của người còn lại từ khi còn trong bụng mẹ. Đây được xem là một dạng của hội chứng “song thai biến mất”, khi một phôi thai ngừng phát triển trong thai kỳ nhưng không bị cơ thể hấp thụ hoàn toàn.

Do chiếc bụng phình to khiến ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với người bình thường, Bhagat từng bị nhiều người trêu chọc và gọi bằng biệt danh “người đàn ông mang thai”. Tuy nhiên, vì cuộc sống khó khăn, ông vẫn cố gắng bỏ qua tình trạng này để tiếp tục làm việc kiếm sống, dù gia đình luôn lo lắng.

Mãi đến năm 1999, khi khối phình trong bụng bắt đầu ép lên cơ hoành khiến ông khó thở, Bhagat mới được đưa vào một bệnh viện ở Mumbai để kiểm tra.

Ban đầu, bác sĩ phẫu thuật Ajay Mehta cho rằng bệnh nhân có một khối u lớn trong ổ bụng. Tuy nhiên, khi tiến hành phẫu thuật, tình huống bất ngờ xảy ra. Các bác sĩ mở ổ bụng và chuẩn bị lấy khối u ra ngoài. Thay vì khối ung thư như dự đoán, họ phát hiện bên trong là các phần cơ thể của một bào thai.

“Ông ấy đưa tay vào bên trong và nói có rất nhiều xương,” một bác sĩ kể lại, theo trang History Defined.

“Đầu tiên là một chi xuất hiện, rồi thêm một chi khác. Sau đó là các phần của bộ phận sinh dục, tóc, hàm và nhiều phần cơ thể khác.”

Nhóm bác sĩ cho biết họ vừa kinh hoàng vừa bối rối trước phát hiện này. Một người trong ê kíp thậm chí mô tả rằng khi chạm vào cấu trúc bên trong, ông có cảm giác như đang “bắt tay với một người khác” trong ổ bụng bệnh nhân.

Hội chứng “fetus in fetu” là gì?

Theo Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ, fetus in fetu là một tình trạng cực kỳ hiếm gặp, trong đó một bào thai bị dị dạng nằm bên trong cơ thể của người song sinh còn lại.

Trong một tổng hợp nghiên cứu, nhóm của Hopkins et al. cho biết trên thế giới chỉ ghi nhận dưới 100 trường hợp được báo cáo trong y văn.

Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này xảy ra khi quá trình phát triển của cặp song sinh bị rối loạn ở giai đoạn rất sớm của thai kỳ. Một phôi thai ngừng phát triển và bị “bao bọc” trong cơ thể của phôi còn lại, tiếp tục tồn tại như một cấu trúc ký sinh.

Tuy nhiên, cơ chế hình thành chính xác của hội chứng này vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Các chuyên gia cũng cho biết cần phân biệt fetus in fetu với teratoma, một dạng khối u có thể chứa tóc, răng hoặc mô cơ thể.

Trường hợp của Bhagat được xem là một trong những ví dụ gây kinh ngạc nhất của hội chứng hiếm gặp này, khi người đàn ông đã sống hơn 30 năm mà không biết trong cơ thể mình có một “người song sinh” chưa phát triển.

Nguồn: NDTV