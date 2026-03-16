Yêu cầu người tình của chồng trả 24 triệu/tháng để "thuê chồng", tiểu tam lập tức đồng ý: "Tiền bạc không phải vấn đề"

Một vụ bê bối tình ái tại Thái Lan đang gây chú ý lớn trên mạng xã hội sau khi đoạn clip người vợ xông vào phòng nghỉ bắt quả tang chồng ngoại tình lan truyền chóng mặt. Nhân vật chính trong câu chuyện, được gọi là “chị Kwang”, mới đây đã lên tiếng chia sẻ chi tiết sau khi xuất hiện trên talkshow nổi tiếng.

Theo lời chị Kwang, sự việc trong đoạn clip lan truyền thực chất xảy ra sau khi chị từng phát hiện chồng ngoại tình trước đó. Lần đầu tiên chị bắt quả tang là vào ngày 13/12/2025. Khi ấy, người chồng thừa nhận sai lầm và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia, sau đó quay về nhà để tiếp tục cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên, dù trở về sống cùng vợ con, người chồng thừa nhận vẫn còn nhớ người tình. Điều này khiến mối quan hệ giữa hai bên vẫn kéo dài trong trạng thái lén lút. Một thời gian sau, chị Kwang nhận được thông tin từ người quen rằng chồng vẫn bí mật gặp gỡ người phụ nữ đó.

Người phụ nữ trong câu chuyện

Nghi ngờ bị phản bội lần nữa, chị quyết định theo dõi và phát hiện cả hai đang ở cùng nhau trong một phòng nghỉ. Chị lập tức xông vào để “đòi lại quyền lợi của người vợ hợp pháp”, đúng như những gì xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng.

Người vợ khẳng định chưa từng chấp nhận việc chồng có quan hệ với phụ nữ khác. Theo chị, nếu người đàn ông muốn bắt đầu mối quan hệ mới thì trước hết phải giải quyết dứt điểm với gia đình hiện tại, thay vì lén lút qua lại trong khi vẫn còn hôn thú và con cái.

Sau lần bị phát hiện đầu tiên, người chồng từng quay về nhà. Tuy nhiên, phía người phụ nữ kia lại gây sức ép buộc anh phải lựa chọn. Vì vậy, hai người tiếp tục lén gặp nhau, dẫn đến lần thứ hai chị Kwang tìm đến và bắt quả tang. Khi đó, cả cảnh sát và ban quản lý tòa nhà cũng phải vào cuộc, còn người phụ nữ kia sau đó bị yêu cầu rời khỏi nơi ở.

Trong chương trình Hone-Krasae, chị Kwang tiết lộ đã đưa ra một đề nghị gây tranh cãi: nếu chồng và nhân tình muốn tiếp tục sống cùng nhau, họ phải trả 30.000 baht (khoảng 24 triệu đồng) mỗi tháng, chia đều mỗi người 15.000 baht (khoảng 12 triệu đồng). Tuy nhiên, chị khẳng định sẽ không đồng ý ly hôn. Theo kế hoạch, chị sẽ thuê luật sư và lập hợp đồng chính thức cho thỏa thuận này.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là người phụ nữ bị tố ngoại tình lại đồng ý ngay với điều kiện, thậm chí nói rằng tiền bạc không phải vấn đề và muốn chờ xem nội dung hợp đồng. Trong khi đó, người chồng lại là người không chấp nhận đề nghị này.

Không dừng lại ở đó, chị Kwang cho biết đã nộp đơn kiện người phụ nữ kia vì hành vi ngoại tình vào ngày 10/3/2026. Theo chị, bằng chứng đang nắm giữ gồm tin nhắn, lịch sử chuyển tiền và hình ảnh hai người đi du lịch cùng nhau. Những dữ liệu này được tìm thấy trong điện thoại của chồng, trong đó có giao dịch chuyển khoảng 15.000 baht (khoảng 12 triệu đồng) cho người phụ nữ.

Về cuộc hôn nhân của mình, chị cho biết hai vợ chồng đã đăng ký kết hôn 10 năm và có một con gái 8 tuổi. Trong suốt nhiều năm chung sống trước đó, gia đình chưa từng xảy ra vấn đề tương tự. Chị chỉ phát hiện mối quan hệ ngoài luồng của chồng khoảng 9 tháng gần đây.

Mẹ của chị Kwang cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của người phụ nữ kia, đồng thời cảnh báo không nên tiếp tục liên lạc với con rể của bà. Nếu vẫn cố tình can thiệp vào gia đình con gái bà, phía gia đình sẵn sàng tiếp tục sử dụng các biện pháp pháp lý.

Chị Kwang cho biết sẵn sàng theo đuổi vụ việc đến cùng nếu phải ra tòa. “Bước tiếp theo có lẽ sẽ là gặp nhau ở tòa án”, chị nói, đồng thời nhấn mạnh toàn bộ hành động của mình nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người vợ và gia đình.

Nguồn: pptvhd36