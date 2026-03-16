Mỹ giảm hơn 80% lệ phí từ bỏ quốc tịch

Nhà Trắng tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Mức phí trở lại cột mốc năm 2010

Theo bản cập nhật trên cổng thông tin điện tử Đăng ký Liên bang, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mức phí mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 13/4 tới. Quyết định này đưa mức lệ phí trở lại con số của năm 2010, thời điểm Mỹ lần đầu tiên thu phí đối với quy trình hành chính này. Trước năm 2010, việc từ bỏ quốc tịch Mỹ là hoàn toàn miễn phí, nhưng sau đó mức phí đã tăng vọt lên 2.350 USD vào năm 2015 để bù đắp chi phí xử lý khi số lượng đơn yêu cầu tăng mạnh.

Sự thay đổi chính sách này được đưa ra sau nhiều năm đối đầu giữa chính phủ và các nhóm vận động. Hiệp hội Những người Mỹ tình cờ (Association of Accidental Americans, đại diện cho những công dân Mỹ chủ yếu sinh sống ở nước ngoài và những người có quốc tịch Mỹ chỉ đơn thuần do được sinh ra tại Mỹ) có trụ sở tại Paris đã kiện mức phí 2.350 USD là "cắt cổ". Ông Fabien Lehagre, chủ tịch hiệp hội, tuyên bố đây là một "chiến thắng bước đầu cụ thể" cho quyền được từ bỏ quốc tịch của công dân.

Gánh nặng thuế đối với người Mỹ ở nước ngoài

Ước tính có khoảng 9 triệu người Mỹ đang sinh sống tại nước ngoài. Đối với họ, quốc tịch Mỹ có thể trở thành một gánh nặng vì đây là một trong số ít quốc gia trên thế giới đánh thuế dựa trên quốc tịch thay vì địa lý. Nhiều người cho biết họ phải chi hàng nghìn USD mỗi năm cho các chuyên gia thuế dù không có nghĩa vụ thuế thực tế tại Mỹ. Ngoài ra, các quy định báo cáo khắt khe của Chính phủ Mỹ cũng khiến họ gặp khó khăn khi muốn mở tài khoản ngân hàng tại nước ngoài.

Quy trình gian nan và nhiều rủi ro

Mặc dù lệ phí giảm mạnh, quy trình từ bỏ quốc tịch vẫn được mô tả là rất gian nan và tốn kém. Để nhận được "giấy chứng nhận mất quốc tịch", một cá nhân phải trải qua hai cuộc phỏng vấn riêng biệt với viên chức lãnh sự, quá trình thẩm định và thực hiện lời thề từ bỏ chính thức. Quy trình này thường kéo dài nhiều tháng và đòi hỏi các viên chức phải xác nhận người nộp đơn hiểu rõ mọi hệ lụy.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra cảnh báo về những rủi ro khi từ bỏ hộ chiếu xanh, bao gồm việc có thể trở thành người "không quốc tịch" hoặc phải xin visa nếu muốn nhập cảnh trở lại Mỹ. Một số người phản hồi rằng dù phải tuân thủ luật thuế nghiêm ngặt, họ lại nhận được rất ít dịch vụ công từ số thuế đã đóng.