Làm 2 bạn tù có bầu, tù nhân chuyển giới Mỹ bị buộc rời khỏi nhà giam nữ

Một tù nhân chuyển giới mới đây đã bị chuyển khỏi cơ sở giam giữ duy nhất dành cho phái nữ ở tiểu bang New Jersey, Mỹ, sau khi làm 2 tù nhân khác có bầu hồi đầu năm nay, theo nguồn tin địa phương.

Demi Minor, 27 tuổi, đã được chuyển từ Cơ sở Cải tạo Edna Mahan ở Clinton đến Cơ sở Cải tạo Thanh niên Tiểu bang Garden, một nhà tù dành cho những phạm nhân thanh thiếu niên nằm ở Quận Burlington hồi tháng trước. Thông tin do Dan Sperrazza, phát ngôn viên của Bộ Cải tạo bang (NJDOC), nói với tờ NJ.com.

Lối vào Cơ sở Cải tạo Edna Mahan ở Clinton, tiểu bang New Jersey.

Sperrazza cho biết Minor, người đang thụ án 30 năm vì tội ngộ sát, hiện là phụ nữ duy nhất bị giam giữ tại cơ sở mới và được đưa vào khu vực dành cho người dễ bị tổn thương. Ông không thể bình luận thêm về tình hình chỗ ở của Minor do các chính sách bảo mật của NJDOC, tờ báo trên đưa tin.

Minor bị chuyển đi sau khi có thông tin từ hồi tháng 4 rằng 2 bạn tù nữ ở cùng cơ sở cũ đã có thai do "quan hệ đồng thuận" với người này.

Hôm 15/7, Minor đã tố cáo trên trang web cá nhân "Justice 4 Demi" là cô đã bị sử dụng bạo lực bởi các nhân viên trại cải tạo trong quá trình di chuyển.

Ngoài ra, cô cũng cho biết mình được đưa vào diện theo dõi tự sát, sau khi "cố tự treo cổ". Ngoài ra, Minor cho rằng mình không được tôn trọng khi các sĩ quan từ chối yêu cầu được khám người bởi một nhân viên nữ.

Hơn nữa, Minor tố tại cơ sở giam giữ mới cô "bị tấn công bởi những tù nhân trẻ, những người chưa trưởng thành và hoàn toàn ngu dốt đối với một người như tôi".

Minor hiện đang bị giam giữ 30 năm vì tội ngộ sát.

Bộ Cải tạo nói với NJ.com rằng họ đang điều tra nhưng không thể bình luận thêm.

"NJDOC không thể bình luận về bất kỳ cuộc điều tra đang hoạt động nào", một tuyên bố viết. "Bộ không khoan nhượng đối với hành vi lạm dụng, sự an toàn và an ninh của phạm nhân cũng như nhân viên nhà giam là vô cùng quan trọng".

Cơ sở Cải huấn Edna Mahan đã phải đối mặt với một chuỗi dài các vụ bê bối tấn công tình dục và Thống đốc Phil Murphy năm ngoái đã thông báo kế hoạch đóng cửa cơ sở này, đây là nhà tù dành cho phụ nữ duy nhất của tiểu bang New Jersey.

Vào năm 2021, New Jersey đã ban hành chính sách cho phép các tù nhân được giam giữ theo bản dạng giới của họ sau vụ kiện của một tù nhân chuyển giới sống trong các nhà tù dành cho nam giới trong 18 tháng và Hiệp hội Tự do Dân sự Hoa Kỳ của New Jersey. Chính sách được yêu cầu duy trì hiệu lực trong ít nhất 1 năm.

Sperrazza nói với tờ NJ rằng trong khi NJDOC tiếp tục hoạt động theo chính sách này, "bộ hiện đang xem xét chính sách về nơi giam giữ cho những người chuyển giới với ý định thực hiện các sửa đổi nhỏ".

NJDOC cho biết, Minor sẽ điều kiện để được ân xá vào năm 2037.

Nguồn: Fox News, New York Post

https://afamily.vn/lam-2-ban-tu-co-bau-tu-nhan-chuyen-gioi-my-bi-buoc-roi-khoi-nha-giam-nu-20220718103342735.chn