Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet mới đi học ở Anh 2 ngày đã phải chuyển trường

Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet vừa bắt đầu năm học mới tại Anh nhưng chỉ sau hai ngày, Harry và Meghan đã quyết định chuyển các con sang một ngôi trường khác vì những vấn đề liên quan đến an ninh trong quá trình đưa đón.

Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi) đã chuyển sang một trường học khác tại Anh chỉ vài ngày sau khi bắt đầu năm học. Theo đại diện của Harry và Meghan, quyết định được đưa ra sau khi gia đình trao đổi với đội ngũ an ninh về tính khả thi của việc đưa đón các con mỗi ngày.

Điều đáng chú ý là sự việc xảy ra gần như ngay lập tức sau khi hai đứa trẻ bắt đầu đi học. Archie và Lilibet được cho là đã đến ngôi trường đầu tiên từ tuần trước, nhưng chỉ sau hai ngày, gia đình quyết định thay đổi kế hoạch. Ngôi trường cũ không được công khai danh tính, và địa điểm trường mới cũng được giữ kín vì lý do riêng tư và an ninh.

Một người bạn của gia đình nói với Hello! rằng Harry và Meghan thực sự yêu thích ngôi trường đầu tiên, đồng thời các con cũng rất thích môi trường học tập và những người bạn mới. Vì vậy, việc rời đi không xuất phát từ chất lượng giáo dục hay cách nhà trường chăm sóc Archie và Lilibet. Theo đại diện của cặp đôi, họ vẫn "vô cùng biết ơn" các giáo viên và nhân viên tại đây vì sự quan tâm dành cho hai đứa trẻ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Vấn đề nằm ở chính hành trình đi học mỗi ngày. Theo ITV, khoảng cách từ nơi ở của gia đình tới trường, tình trạng giao thông đông đúc và những khó khăn trong việc duy trì đội hình xe an ninh đã khiến kế hoạch đưa đón trở nên khó kiểm soát. Trong ngày đầu tiên, khi gia đình tiến vào khu vực đô thị gần trường đúng thời điểm hàng trăm phụ huynh khác cũng đưa con tới lớp, xe chở Harry và các con đã bị tách khỏi phương tiện của đội ngũ an ninh bởi dòng phương tiện xung quanh.

Đây là vấn đề đặc biệt được lưu tâm với gia đình Sussex bởi việc đưa đón trẻ tới trường sẽ diễn ra theo một lịch trình cố định, lặp lại mỗi ngày. ITV dẫn phân tích của phóng viên Hoàng gia Chris Ship rằng việc phải dừng lâu trong giao thông, tuyến đường cố định và thời gian di chuyển kéo dài đều là những yếu tố mà đội ngũ bảo vệ phải tính đến khi xây dựng phương án an ninh.

Sau khi nhận thấy phương án ban đầu không phù hợp, các lựa chọn trường học khác được xem xét trở lại. Archie và Lilibet đã tham gia một buổi làm quen tại trường mới vào ngày 14/9, trước khi chính thức bắt đầu ngày học đầu tiên tại đây vào ngày 15/9. Harry được cho là đã trực tiếp đưa Lilibet tới lớp trong ngày đầu tiên.

Việc chuyển trường diễn ra trong bối cảnh gia đình Sussex mới trở lại Anh sau khoảng 6 năm sinh sống tại California. Harry và Meghan cùng hai con chuyển về Anh từ cuối tháng 8 và dự định ở lại trong thời gian dài hơn, trong khi địa chỉ cụ thể của gia đình vẫn được giữ kín. Một phần lý do khiến thông tin về trường học của Archie và Lilibet không được công bố cũng liên quan tới việc bảo vệ đời tư và an toàn cho hai đứa trẻ.

Bài toán an ninh của gia đình cũng đang được chú ý trong thời điểm này. Theo ABC News, tình trạng an ninh của Harry hiện được một ủy ban chính phủ Anh xem xét; trường hợp của Meghan cũng đang được đánh giá lại. Gia đình Sussex không được hưởng cơ chế bảo vệ cảnh sát tự động giống các thành viên Hoàng gia đang thực hiện nhiệm vụ, và trong những năm qua họ chủ yếu dựa vào đội ngũ an ninh tư nhân.

Dù vậy, đại diện của Harry và Meghan nhấn mạnh quyết định chuyển trường không nên được hiểu là sự phàn nàn đối với ngôi trường cũ. Đây đơn giản là lựa chọn được đưa ra sau khi gia đình cùng đội ngũ an ninh đánh giá lại những điều kiện thực tế của việc đưa đón hai đứa trẻ mỗi ngày.

Chỉ vài ngày trước, Meghan cũng chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về cuộc sống mới của gia đình tại Anh. Trong đoạn video đăng trên Instagram, Harry, Meghan, Archie và Lilibet cùng đi bộ giữa vùng nông thôn, đạp xe, câu cá và chơi ngoài trời. Những khoảnh khắc này cho thấy gia đình đang từng bước làm quen với cuộc sống mới, nhưng câu chuyện chuyển trường của Archie và Lilibet cũng cho thấy việc đưa cả gia đình trở lại Anh đi kèm không ít vấn đề thực tế cần giải quyết.

Với Harry và Meghan, quyết định đổi trường chỉ sau hai ngày có thể không phải lựa chọn họ mong muốn, đặc biệt khi các con được cho là đã rất thích môi trường đầu tiên. Nhưng trong trường hợp này, việc tìm một phương án đưa đón phù hợp với yêu cầu an ninh đã trở thành ưu tiên hàng đầu của gia đình khi bắt đầu cuộc sống mới tại Anh.

*Theo Marie Claire