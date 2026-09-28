Người cha ném con gái 4 tuổi và 1 tuổi từ ban công tầng 6 sau khi cãi nhau với vợ, may mắn điều thần kỳ đã xảy ra

Một người cha 25 tuổi ở tỉnh Gifu (Nhật Bản) bị bắt với cáo buộc cố ý giết người sau khi ném hai con gái 4 tuổi và 1 tuổi từ ban công căn hộ tầng 6 xuống đất. May mắn, cảnh sát đã căng sẵn đệm hơi bên dưới nên hai bé được cứu sống.

Theo CBC Television, vụ việc xảy ra tại phường Kawashima Matsubara, thành phố Kakamigahara, tỉnh Gifu. Người bị bắt là một người đàn ông 25 tuổi, được xác định là Miura Tomokazu, làm các công việc thời vụ để kiếm sống.

Khoảng 23h30 ngày 25/9, vợ của Miura gọi điện báo cảnh sát, cho biết hai vợ chồng xảy ra tranh cãi và cô bị chồng dùng tay bóp mạnh vào cánh tay.

Nhận được tin báo về bạo lực gia đình, cảnh sát nhanh chóng đến căn hộ. Tuy nhiên, Miura không hợp tác và sau đó khóa cửa, ở bên trong cùng hai con gái nhỏ, khiến cảnh sát phải tiến hành đối đầu trong nhiều giờ.

Ảnh minh họa/VCG

Do lo ngại tình huống có thể diễn biến nghiêm trọng, cảnh sát và lực lượng cứu hộ triển khai nhiều biện pháp bảo vệ bên dưới tòa nhà, trong đó có việc căng sẵn đệm hơi tại khu vực phía dưới ban công.

Đến khoảng 4h20 ngày 26/9, khi cảnh sát chuẩn bị phá cửa để khống chế người đàn ông, Miura bất ngờ đưa hai con gái ra ban công tầng 6 rồi ném cả hai xuống dưới.

May mắn, đệm hơi đã được bố trí sẵn bên dưới. Hai bé gái 4 tuổi và 1 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vẫn tỉnh táo và hiện đang tiếp tục được điều trị.

Miura sau đó bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường với nghi vấn cố ý giết người.

Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông này vẫn giữ im lặng và từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc và động cơ của nghi phạm.

Nguồn: ETtoday