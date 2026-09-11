Tài liệu còn cáo buộc hai người sử dụng sai quỹ nghiên cứu của trường để trục lợi cá nhân, đồng thời đặt nghi vấn về tính liêm chính trong hoạt động học thuật của nữ giáo sư.

Mạng xã hội Trung Quốc hiện đang dậy sóng về câu chuyện hai chị em (20 và 15 tuổi) đăng tải tài liệu dài 86 trang, công khai mối quan hệ bất chính kéo dài suốt một thập kỷ giữa cha ruột - nguyên giáo sư Đại học Vũ Hán - và học trò cũ của ông, người hiện cũng mang hàm giáo sư tại ngôi trường này.

Theo đó, người bị tố cáo là Fu Lei, 47 tuổi, cựu giáo sư kiêm người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Hóa học và Khoa học Phân tử, Đại học Vũ Hán. Hiện ông là phó hiệu trưởng Đại học An Huy và là ủy viên thường vụ Đảng ủy của trường.

Theo tài liệu đang được lan truyền, ông Fu bắt đầu có quan hệ với Zeng Mengqi, 35 tuổi, một nghiên cứu sinh tiến sĩ từng do ông hướng dẫn từ năm 2016.

Hai chị em đã đăng tải một tài liệu dài 86 trang lên mạng, cáo buộc một nữ giáo sư có quan hệ bất chính với cha ruột của họ - Ảnh: SCMP

Hai chị em phát hiện mối quan hệ của cha vào năm 2018. Khi đó, họ nhận ra ảnh đại diện trên mạng mà cha và cô Zeng sử dụng đều lấy từ bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản Thám tử lừng danh Conan.

Trong đó, ông Fu sử dụng nhân vật Conan làm ảnh đại diện, còn Zeng chọn Ai Haibara.

“Ai Haibara là một nhân vật hư cấu, nhưng gia đình mà Zeng phá vỡ là có thật”, hai cô gái viết trong tài liệu.

Tài liệu cho rằng Fu luôn nhanh chóng đáp lại những yêu cầu của Zeng, kể cả trong những kỳ nghỉ mà ông dành cho gia đình. Hai chị em cũng nói họ từng nhìn thấy những tin nhắn mang tính khiêu khích mà Zeng gửi cho mẹ mình.

Đáng chú ý, sau khi Zeng kết hôn với một đồng nghiệp cùng trường vào năm 2023, thì cô vẫn tiếp tục mối quan hệ với ông Fu.

Khoảng hai năm trước, ông Fu rời khỏi gia đình. Người vợ sau đó phải tự mình trả khoản vay mua nhà và chăm sóc hai con gái. "Cơn bão" ập tới quá đột ngột khiến bà giảm 15 kg trong thời gian này.

Ông Fu hiện là phó hiệu trưởng Đại học An Huy và là ủy viên thường vụ Đảng ủy của trường - Ảnh: ahyouth.com

Người con gái lớn sau đó đối chất với cha tại một cuộc họp của lãnh đạo trường đại học, khiến ông ký thỏa thuận chu cấp 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 19 triệu đồng). Trong khi đó, thu nhập hàng năm của ông Fu vượt 1 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng.

Từ chuyện tình cảm đến cáo buộc sai phạm học thuật

Tài liệu 86 trang không chỉ đề cập đến mối quan hệ giữa Fu và Zeng mà còn cáo buộc hai người sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí nghiên cứu của trường để phục vụ lợi ích cá nhân, đồng thời đặt nghi vấn về tính liêm chính học thuật của Zeng.

Zeng nhận bằng tiến sĩ năm 2018, được bổ nhiệm phó giáo sư năm 2020 và trở thành giáo sư chỉ một năm sau đó. Cô cũng được ghi nhận là một trong những nhân tài trẻ thuộc các chương trình hỗ trợ nhân tài cấp cao của quốc gia Trung Quốc.

Đại học Vũ Hán thông báo đã nhận được thông tin tố giác vào ngày 19/8 và sẽ bắt đầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các cáo buộc - Ảnh: Shutterstock

Tài liệu còn cáo buộc Zeng tước quyền đứng tên tác giả thứ nhất của một số sinh viên trong các công trình nghiên cứu, hoặc để Fu viết bài thay cho mình trên những tạp chí khoa học hàng đầu, trong đó có Nature Materials và Journal of the American Chemical Society.

Đến nay, Fu và Zeng chưa phản hồi về những cáo buộc trên. SCMP cho biết đã liên hệ với hai người để đề nghị bình luận nhưng không nhận được phản hồi trước thời điểm bài báo được xuất bản.

Ngày 3/9, Đại học Vũ Hán chính thức thông báo đã nhận được tài liệu tố cáo vào ngày 19/8 và sẽ tiến hành điều tra. Một đại diện Đại học An Huy cũng xác nhận trường đã bắt đầu điều tra những vấn đề liên quan đến Fu.

Cả hai trường cho biết sẽ công bố kết quả sau khi hoàn tất điều tra. Hiện chưa có ai bị đình chỉ chức vụ.

Trong khi nhiều người bày tỏ sự cảm thông với những gì hai cô gái đã phải trải qua trong suốt một thập kỷ, một số người lại nghi ngờ tài liệu này có thể do mẹ của họ viết dưới danh nghĩa hai con gái.

Luật sư Zhou Zhaocheng thuộc Công ty Luật Anjian ở Bắc Kinh cho biết nếu các trường đại học tìm thấy bằng chứng về hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc sai phạm học thuật, Fu và Zeng có thể bị miễn nhiệm, thậm chí bị sa thải.

Ngược lại, nếu cơ quan điều tra xác định tài liệu đã phóng đại sự việc hoặc xuyên tạc sự thật, người tố cáo có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi phỉ báng.