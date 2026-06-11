Từ nụ hôn "đắt nhất thị trường chứng khoán": Nhìn lại những CEO, lãnh đạo doanh nghiệp ngã ngựa, mất núi tiền vì bê bối ngoại tình

Từ McDonald's, Intel, HP cho tới các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, nhiều bê bối tình ái đã khiến lãnh đạo mất ghế, doanh nghiệp lao đao và hàng tỷ USD vốn hóa bốc hơi chỉ trong vài ngày.

Steve Easterbrook: Từ người hồi sinh McDonald's đến cú ngã 105 triệu USD

Năm 2019, Steve Easterbrook được xem là một trong những CEO thành công nhất nước Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của ông, giá cổ phiếu McDonald's tăng hơn gấp đôi và tập đoàn thức ăn nhanh này lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ khi hội đồng quản trị phát hiện Easterbrook có quan hệ tình cảm với một nhân viên. Cuộc điều tra sau đó còn phát hiện thêm nhiều mối quan hệ khác và hành vi che giấu thông tin. McDonald's sa thải ông và khởi kiện để đòi lại các khoản thưởng đã chi trả. Cuối cùng, Easterbrook phải hoàn trả hơn 105 triệu USD tiền mặt và cổ phiếu cho công ty – một trong những vụ thu hồi thù lao lãnh đạo lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ.

Mark Hurd: Một bê bối khiến HP mất hàng tỷ USD vốn hóa

Năm 2010, Mark Hurd bất ngờ từ chức CEO của HP sau các cáo buộc liên quan đến mối quan hệ với một nữ nhà thầu marketing.

Mặc dù cuộc điều tra không kết luận có hành vi quấy rối tình dục, hội đồng quản trị xác định ông đã vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức và quy định nội bộ. Điều khiến vụ việc trở nên đáng chú ý là phản ứng dữ dội của thị trường. Ngay sau thông báo từ chức, cổ phiếu HP giảm gần 10%, tương đương khoảng 9 tỷ USD vốn hóa thị trường bị thổi bay trong ngắn hạn.

Đây vẫn được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi mà bê bối đời tư của CEO trực tiếp gây ra cú sốc lớn cho giá cổ phiếu.

Brian Krzanich: CEO Intel mất chức vì mối quan hệ với nhân viên

Tháng 6/2018, Intel thông báo CEO Brian Krzanich từ chức ngay lập tức sau khi cuộc điều tra nội bộ xác nhận ông từng có quan hệ tình cảm với một nhân viên, vi phạm chính sách chống quan hệ cấp trên – cấp dưới của công ty.

Vụ việc xảy ra trong giai đoạn Intel đang đối mặt áp lực cạnh tranh từ AMD và Nvidia. Dù cổ phiếu chỉ giảm nhẹ sau thông báo, giới đầu tư lo ngại về khoảng trống lãnh đạo tại một trong những tập đoàn bán dẫn lớn nhất thế giới.

Krzanich trở thành một trong những CEO công nghệ nổi tiếng nhất thời kỳ hậu #MeToo phải rời ghế vì vi phạm quy tắc ứng xử nội bộ.

Harry Stonecipher: Người đứng đầu Boeing bị buộc rời ghế

Năm 2005, Harry Stonecipher, CEO Boeing, bị hội đồng quản trị yêu cầu từ chức sau khi phát hiện ông có quan hệ ngoài luồng với một nữ giám đốc điều hành của công ty.

Điều trớ trêu là Stonecipher trước đó được đưa về để khôi phục hình ảnh đạo đức cho Boeing sau hàng loạt bê bối quản trị. Chính vì vậy, vụ việc đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tập đoàn hàng không Mỹ và trở thành bài học kinh điển về rủi ro danh tiếng của lãnh đạo doanh nghiệp.

Jack Welch: Huyền thoại GE đánh mất hình tượng

Không mất chức như những trường hợp trên, nhưng Jack Welch – cựu CEO huyền thoại của GE – cũng phải trả giá đắt sau khi mối quan hệ ngoài hôn nhân với nhà báo Suzy Wetlaufer bị phanh phui.

Cuộc ly hôn khiến ông mất hàng chục triệu USD và làm sứt mẻ đáng kể hình ảnh của người từng được ca ngợi là "CEO vĩ đại nhất nước Mỹ". Với nhiều chuyên gia quản trị, đây là ví dụ cho thấy ngay cả những biểu tượng doanh nghiệp cũng không miễn nhiễm trước các bê bối đời tư.

Trần Đào và "nụ hôn 7,5 tỷ USD" của Shenghong Technology

Nếu các vụ việc tại Mỹ chủ yếu khiến lãnh đạo mất chức, thì vụ bê bối mới đây tại Trung Quốc lại gây chú ý bởi tốc độ "đốt tiền" của thị trường chứng khoán.

Tháng 6/2026, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Chen Tao, Chủ tịch Hội đồng quản trị Shenghong Technology, có những cử chỉ thân mật với nữ influencer Janice Song Zhenzhen trong thang máy. Sau đó, các thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa hai người tiếp tục xuất hiện trên mạng.

Dù Shenghong Technology khẳng định đây là vấn đề cá nhân và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, giới đầu tư vẫn phản ứng mạnh. Chỉ trong khoảng hai ngày giao dịch, vốn hóa công ty giảm khoảng 54 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,5 tỷ USD.

Shenghong là doanh nghiệp sản xuất bảng mạch điện tử và tham gia chuỗi cung ứng cho ngành máy chủ AI. Vì vậy, sự kiện này nhanh chóng được truyền thông Trung Quốc gọi là "nụ hôn đắt nhất thị trường chứng khoán", khi một đoạn video đời tư đã khiến hàng tỷ USD giá trị doanh nghiệp bốc hơi.

Khi đời tư trở thành rủi ro doanh nghiệp

Những vụ việc trên cho thấy trong kỷ nguyên quản trị hiện đại, bê bối tình ái không còn đơn thuần là câu chuyện cá nhân. Đối với các CEO và lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết, hành vi đời tư có thể trở thành rủi ro quản trị, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của cổ đông, uy tín thương hiệu và giá trị thị trường.

Từ khoản hoàn trả 105 triệu USD của Steve Easterbrook, cú sụt gần 9 tỷ USD vốn hóa của HP cho tới 7,5 tỷ USD bốc hơi tại Shenghong Technology, cái giá phải trả cho một mối quan hệ sai thời điểm đôi khi còn lớn hơn nhiều thương vụ đầu tư thất bại.

Nguồn: Tổng hợp﻿