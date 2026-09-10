Thế giới lần đầu ghi nhận tháng 8 nóng kỷ lục
Tháng 8 vừa qua trở thành tháng 8 nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,65 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
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Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 8 năm nay cao hơn 1,65 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong một tháng vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mức mà gần 200 quốc gia cam kết cố gắng không để vượt qua trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Không chỉ trên đất liền, nhiệt độ mặt biển, ngoại trừ tại các vùng cực, cũng lập kỷ lục.
Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng El Nino đang mạnh lên có thể tiếp tục đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng cao trong những tháng tới.