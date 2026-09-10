Hai cha con bắt được con tôm hùm có màu xanh cực hiếm

Đây là khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi hai cha con tìm thấy con tôm hùm xanh "hiếm có, chỉ xuất hiện một trong hai triệu con" trên một bãi biển ở Anh.

Theo The Sun, Dave Cook cùng con trai Dougie đã tìm thấy loài giáp xác quý hiếm này khi thủy triều xuống ở Falmouth, Cornwall. Lớp vỏ màu xanh tuyệt đẹp của tôm hùm là do một bất thường về gen khiến nó sản sinh quá nhiều một loại protein nhất định.

Dave, đến từ Teignmouth, Devon, cho biết: "Lúc đó thủy triều xuống cực thấp và chúng tôi đã tìm thấy 2 con tôm hùm châu Âu lớn nhất mà chúng tôi từng thấy.

Cả hai con đều rất lớn. Đó là một phát hiện rất đặc biệt. Điều quan trọng là chúng tôi đã thả cả 2 con. Tôm hùm có kích thước như vậy là nguồn giống sinh sản rất quan trọng.

Mang chúng về làm thức ăn không đáng để gây hại cho quần thể sinh vật địa phương, vì vậy chúng được thả trở lại. Đó mới chính là cách khám phá sinh vật biển đúng nghĩa".

Con tôm hùm có màu xanh tuyệt đẹp này được phát hiện ở Falmouth, Cornwall. Ảnh: Jam Press/@beerfisheriesltd

Trong clip được Dave chia sẻ trên trang web What's The Jam, anh đã nhận xét về kích thước của con tôm hùm xanh.

Anh ấy nói: "Chà, chúng ta vừa tìm thấy một con cái rất lớn. Hãy nhìn kích thước của nó xem. Thật khổng lồ. Nó dài tới 130mm".

Dave Cook bắt được con tôm hùm khi đang khám phá các vũng đá ven biển cùng con trai Dougie. Ảnh: Jam Press/Adventure Days HD

Dave đã quay clip cảnh mình thả con tôm hùm sau khi đo chiều dài của nó.

Trong các clip khác trên kênh YouTube Adventures Days HD, người cha này còn tìm kiếm những sinh vật biển kỳ lạ khác từ các vũng nước ven biển.

Một ngư dân tên Marc Newton cũng đã bắt được 2 con tôm hùm xanh quý hiếm ngoài khơi Beer, phía Đông Devon, vào năm ngoái.