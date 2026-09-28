Sân vận động lớn gần gấp 2 lần Mỹ Đình đang được xây dựng: Vốn đầu tư ước tính 13.000 tỷ đồng, dùng 14.400 tấn thép, dự kiến 2027 hoàn thành

Một sân vận động quốc gia mới với 50.000 chỗ ngồi đang dần thành hình với toàn bộ dự án do Trung Quốc tài trợ và doanh nghiệp nhà nước nước này thi công.

National Stadium of El Salvador là sân vận động đang được xây dựng tại Antiguo Cuscatlán, thuộc vùng đô thị San Salvador. Đây được xem là một trong những công trình thể thao quy mô lớn đang được triển khai tại Trung Mỹ. Công trình này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Dự án là kết quả của việc El Salvador và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2018. Chính phủ El Salvador xác nhận công trình được Trung Quốc tài trợ toàn bộ và do China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), tập đoàn xây dựng quốc doanh Trung Quốc, đảm nhiệm thi công.

Một số phương tiện truyền thông khu vực ước tính dự án có giá trị lên tới 500 triệu USD (13.000 tỷ đồng).

Sân vận động quốc gia El Salvador dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Theo CSCEC, sân vận động nằm trên khu đất khoảng 176.000 m2, tương đương 17,6 ha. Tổng diện tích sàn khoảng 57.500 m2 và chiều cao công trình đạt 42,3 mét. Sân được thiết kế với 50.000 ghế cố định. Phương án xây dựng cũng tính đến khả năng mở rộng sức chứa lên khoảng 60.000 người trong tương lai.

Một trong những hạng mục phức tạp nhất hiện nay là kết cấu thép bao quanh sân và hệ mái. Công nhân, kỹ sư cùng các thiết bị hạng nặng phải hoạt động ở độ cao hơn 40 mét để từng bước hoàn thiện hình dáng bên ngoài của công trình.

Theo CSCEC, kết cấu thép của khu vực khán đài cần khoảng 9.700 tấn thép, trong khi hệ mái sử dụng thêm khoảng 4.700 tấn. Như vậy, riêng 2 hạng mục này cần tổng cộng khoảng 14.400 tấn thép.

Quá trình xây dựng còn gặp thách thức từ điều kiện địa chất. Khu vực dự án có các lớp vật liệu núi lửa phong hóa và dung nham, đòi hỏi nhà thầu áp dụng những giải pháp móng phù hợp để bảo đảm khả năng chịu lực cho công trình hàng chục nghìn chỗ ngồi.

Song song với việc lắp kết cấu thép, các đội thi công đang hoàn thiện khán đài, tường bên trong, hệ thống kỹ thuật và những khu vực chức năng khác. Bãi đỗ xe của tổ hợp được thiết kế phục vụ khoảng 2.000 phương tiện.

Mặt sân sử dụng cỏ hybrid theo tiêu chuẩn FIFA. Ngoài bóng đá, công trình còn được định hướng tổ chức hòa nhạc và các sự kiện quốc tế quy mô lớn, qua đó trở thành một trung tâm thể thao - giải trí mới của El Salvador.

Xét về sức chứa, sân vận động mới của El Salvador lớn hơn đáng kể so với Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội.

Theo thông tin của cơ quan quản lý thể thao Việt Nam, Mỹ Đình có 40.192 chỗ ngồi, trong khi National Stadium of El Salvador có 50.000 ghế, nhiều hơn khoảng 9.800 chỗ, tương đương 24%. Nếu được mở rộng lên 60.000 ghế như phương án thiết kế, chênh lệch sẽ lên gần 20.000 chỗ.

Diện tích khu vực hai tổ hợp lại khá tương đồng. Khu đất của sân El Salvador khoảng 17,6 ha, còn khu liên hợp gồm sân chính và hai sân tập tại Mỹ Đình rộng khoảng 17,5 ha.

Chính phủ El Salvador cho biết Trung Quốc tài trợ toàn bộ việc xây dựng sân vận động, bao gồm các hạng mục và trang thiết bị liên quan. Đây là một trong những công trình viện trợ nổi bật xuất hiện sau khi El Salvador cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thiết lập quan hệ với Bắc Kinh năm 2018.

Việc một tập đoàn nhà nước Trung Quốc trực tiếp thi công bằng nguồn tài trợ của chính phủ nước này cũng khiến sân vận động trở thành dấu ấn dễ nhận thấy của Bắc Kinh tại Trung Mỹ.

Tổng hợp﻿