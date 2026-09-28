Máy bay khổng lồ sải cánh 64,8m, cao 18,6m chở theo 2 hành khách đặc biệt từ sân bay Trung Quốc, thực hiện nhiệm vụ quan trọng, được theo dõi top 1 toàn cầu trên ứng dụng theo dõi chuyến bay

Vì sao 2 hành khách trên chiếc máy bay khổng lồ này được gọi là đặc biệt?

Ngày 27/9, một chiếc Boeing 777F của FedEx hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, Mỹ sau hành trình dài từ Thành Đô, Trung Quốc. Đây không phải chuyến vận tải hàng hóa thông thường khi “nhân vật chính” trên máy bay là hai cá thể gấu trúc khổng lồ Ping Ping và Fu Shuang.

Theo Zoo Atlanta, cặp gấu trúc tới Atlanta trên một chuyến Boeing 777 được bố trí riêng, mang tên “FedEx Panda Express”. Ping Ping là gấu trúc đực, sinh ngày 17/3/2020, trong khi Fu Shuang là gấu trúc cái, sinh ngày 18/10/2020. Cả hai đều chào đời tại Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding.

Chuyến bay mang số hiệu FX9756 khởi hành từ sân bay quốc tế Thành Đô Song Lưu vào khoảng 2h55 sáng ngày 27/9 theo giờ địa phương. Sau gần 16 giờ liên tục trên không, máy bay tới Atlanta vào sáng cùng ngày, hoàn tất hành trình xuyên Thái Bình Dương dài hàng nghìn km.

Ảnh Fed Ex

Điều đáng chú ý là sức hút của hai “hành khách” khiến một chuyến bay vận tải bất ngờ trở thành tâm điểm trên bản đồ hàng không trực tuyến. Theo Global Times, khi máy bay tiến gần Alaska, FX9756 đã trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên Flightradar24 tại thời điểm đó. Hình ảnh từ ứng dụng cũng cho thấy chuyến bay từng đứng vị trí “#1 Worldwide”, với hàng nghìn người theo dõi đồng thời.

Bản thân chiếc máy bay thực hiện nhiệm vụ cũng sở hữu những con số đáng chú ý. Theo Boeing, 777F dài 63,7 m, sải cánh 64,8 m, cao 18,6 m và có khối lượng cất cánh tối đa khoảng 347,8 tấn. Dòng máy bay chở hàng thân rộng này có thể mang tải kết cấu tối đa khoảng 107 tấn và đạt tầm bay khoảng 9.260 km với tải trọng tương ứng.

Chuyến bay có thời điểm được theo dõi nhiều nhất trên ứng dụng theo dõi chuyến bay (Ảnh chụp màn hình Flightradar24)

Hai “hành khách” được chuẩn bị riêng cho hành trình dài

Theo thông cáo của FedEx, Ping Ping và Fu Shuang được vận chuyển trong những chiếc lồng thiết kế riêng. Trong suốt chuyến bay thẳng từ Thành Đô tới Atlanta, chúng được các chuyên gia chăm sóc động vật của Zoo Atlanta theo dõi.

Đáng chú ý, FedEx cho biết hai gấu trúc là số hàng hóa duy nhất trên máy bay, ngoài tre tươi, nước và những loại thức ăn dành cho chúng. Trước chuyến đi, Ping Ping và Fu Shuang cũng được dành thời gian làm quen với lồng vận chuyển nhằm giúp hành trình an toàn và thoải mái hơn.

Sau khi Boeing 777F hạ cánh, FedEx tiếp tục sử dụng phương tiện mặt đất để đưa hai con vật từ sân bay tới Zoo Atlanta. Đây cũng không phải lần đầu hãng vận tải Mỹ đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt này. Theo FedEx, tính cả chuyến đi mới nhất, hãng đã vận chuyển 23 cá thể gấu trúc tới hoặc rời Trung Quốc kể từ năm 2000.

Hai cá thể gấu trúc khổng lồ sáng sớm ngày 27/9 rời Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc để có mặt trên chuyến bay đặc biệt (Ảnh Xinhua)

Tại Atlanta, Ping Ping và Fu Shuang chưa lập tức xuất hiện trước khách tham quan. Zoo Atlanta cho biết hai cá thể sẽ ở trong khu vực an toàn sinh học của tổ hợp gấu trúc mới để thực hiện thời gian cách ly thông thường khoảng một tháng. Thời điểm chúng chính thức ra mắt công chúng sẽ được thông báo sau.

Việc hai con gấu trúc tới Atlanta nằm trong chương trình hợp tác nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc khổng lồ giữa Zoo Atlanta và China Wildlife Conservation Association. Với Zoo Atlanta, đây cũng là sự trở lại của loài vật này sau khi chương trình gấu trúc trước đó của sở thú kết thúc vào năm 2024.

Hình ảnh gấu trúc trong văn hóa đại chúng Trung Quốc

Sức hút dành cho Ping Ping và Fu Shuang cũng phần nào đến từ vị trí đặc biệt của gấu trúc trong đời sống văn hóa Trung Quốc. Không chỉ là một loài động vật hoang dã quý hiếm, gấu trúc với bộ lông đen - trắng đặc trưng, dáng đi chậm rãi và vẻ ngoài dễ nhận diện từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhiều sản phẩm văn hóa, đồ lưu niệm và những sự kiện lớn của nước này.

Dấu ấn đó từng xuất hiện rất rõ tại Olympic Bắc Kinh 2008. Trong bộ 5 linh vật Fuwa của kỳ Thế vận hội, Jingjing được tạo hình từ gấu trúc. Theo Trung tâm Nghiên cứu Olympic, nhân vật này đại diện cho rừng và mang thông điệp về hạnh phúc. Ngay cả những họa tiết trên phần đầu của Jingjing cũng được lấy cảm hứng từ hoa văn trên đồ sứ thời nhà Tống, cho thấy hình ảnh gấu trúc được kết nối với những yếu tố văn hóa truyền thống thay vì chỉ dừng ở một tạo hình đáng yêu.

Mười bốn năm sau, khi Bắc Kinh đăng cai Olympic mùa Đông 2022, gấu trúc một lần nữa trở thành tâm điểm với linh vật Bing Dwen Dwen. Nhân vật được thiết kế như một chú gấu trúc khoác “bộ đồ băng” trong suốt, bên ngoài khuôn mặt là những vòng màu gợi liên tưởng tới các đường trượt băng và yếu tố công nghệ. Olympic Studies Centre khi giới thiệu linh vật này cũng gọi gấu trúc là một loài vật mang tính biểu tượng của Trung Quốc.

Gấu trúc được xem là "quốc bảo" của Trung Quốc, được đông đảo người dân và du khách yêu thích (Ảnh minh họa)

Trước Ping Ping và Fu Shuang, nhiều gấu trúc Trung Quốc cũng từng được đưa tới các sở thú ở nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình nghiên cứu và bảo tồn. Chẳng hạn, năm 2024, hai cá thể Jin Xi và Zhu Yu rời Thành Đô tới Madrid, Tây Ban Nha để bắt đầu chương trình hợp tác kéo dài 10 năm; cùng năm, Trung Quốc cũng triển khai hoặc chuẩn bị các chương trình mới với các sở thú tại Mỹ và Australia.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, từ những năm 1990, nước này đã thực hiện hợp tác bảo tồn gấu trúc với 26 tổ chức tại 20 quốc gia, cho thấy những hành trình xuyên lục địa như của Ping Ping và Fu Shuang không phải trường hợp cá biệt.