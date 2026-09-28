Hàng đoàn sinh vật “xâm chiếm” thành phố sau 1 đêm, lý do đằng sau mới ngỡ ngàng

Hàng trăm nghìn con bướm đêm Bogong bất ngờ xuất hiện dày đặc tại nhiều khu dân cư ở miền Đông Australia, bay quanh đèn và ẩn trong quần áo khi đang trong mùa di cư thường niên.

Cuối tuần qua, mạng xã hội Australia tràn ngập hình ảnh và video ghi lại cảnh bướm đêm Bogong xuất hiện với số lượng lớn tại nhiều khu vực từ Melbourne đến Sydney. Hàng nghìn người cũng báo cáo bắt gặp loài bướm đêm này thông qua Bogong Watch, dự án do Invertebrates Australia vận hành nhằm theo dõi sự xuất hiện của bướm đêm Bogong.

Linnea Emneby, quản lý dự án Bogong Watch, nhận định hiện tượng bất thường này có thể xuất phát từ việc đàn bướm bị lệch khỏi đường di cư.

"Chúng đang trong hành trình di cư từ khu vực nội địa về phía dãy Alps và chúng tôi cho rằng những cơn gió Tây Bắc mạnh có thể đã khiến chúng bị lệch hướng", bà Emneby nói trên chương trình Sunrise.

Ảnh: 7News

Bướm đêm Bogong thường di chuyển về vùng núi Alps của Australia trong mùa di cư. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục hành trình, một số lượng lớn bướm đã xuất hiện tại các khu dân cư, đặc biệt quanh những nguồn ánh sáng nhân tạo.

Theo bà Emneby, việc ghi nhận số lượng bướm Bogong lớn như năm nay có thể là tín hiệu tích cực đối với quần thể loài này.

"Có vẻ như đây cũng là một năm rất thuận lợi đối với bướm Bogong nói chung", bà nói "Số lượng hiện nay lớn đến mức chúng tôi chưa từng chứng kiến trong ít nhất 5 năm qua, kể từ đợt hạn hán năm 2017."

Dù được xếp vào nhóm loài nguy cấp, bướm Bogong không bị đe dọa chủ yếu vì số lượng cá thể quá thấp. Vấn đề lớn hơn nằm ở môi trường sống của chúng trong mùa hè đang dần trở nên không phù hợp.

Bà Emneby cho biết biến đổi khí hậu đang khiến nhiệt độ tại các hốc đá trên núi, nơi bướm Bogong trú ngụ vào mùa hè, tăng lên. Khi những nơi này trở nên quá nóng, bướm khó có thể tiếp tục sử dụng chúng làm nơi trú ẩn. Bên cạnh đó, con người cũng xây dựng nhà cửa trên đường di cư tự nhiên của loài bướm này.

Theo bà Emneby, ánh sáng nhân tạo có thể khiến bướm Bogong bị thu hút và thay đổi hướng bay. Trong quá trình di cư vào ban đêm, loài bướm này sử dụng bầu trời, đặc biệt là Mặt Trăng và các vì sao, để định hướng. Khi gặp ánh sáng nhân tạo, chúng có thể bị thu hút và bay quanh các nguồn sáng. Điều này lý giải việc nhiều người dân bắt gặp hàng đàn bướm Bogong tập trung quanh đèn, cửa sổ hoặc bay vào nhà.

Với những người đang phải đối phó với cảnh bướm xuất hiện dày đặc, bà Emneby cho biết hiện tượng này sẽ không kéo dài lâu.

"Chúng sẽ sớm biến mất", bà nói, đồng thời khuyến khích người dân tranh thủ quan sát loài bướm đặc biệt này trong tự nhiên khi còn có cơ hội.

Nguồn: 7News