Một vụ náo loạn kinh hoàng xảy ra lúc nửa đêm tại trang trại chăn nuôi tại Trung Quốc khiến hàng loạt gia cầm chết la liệt vì hoảng sợ quá độ.

Môi trường sinh thái tự nhiên tại Trung Quốc những năm gần đây ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, kéo theo hiện tượng động vật hoang dã xuất hiện gần khu vực sinh hoạt của con người ngày một phổ biến. Nhiều loài động vật có quần thể lớn thậm chí không chỉ quanh quẩn ở các làng mạc mà còn thâm nhập sâu vào các tuyến phố lớn tại đô thị.

Điển hình như loài lợn rừng, loài vật từng gây ra vô số vụ quấy nhiễu nông nghiệp, liên tục được người dân ở các thành phố ghi nhận. Thông thường, những cuộc chạm trán này hiếm khi dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Thế nhưng, một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại Cù Châu thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) lại trở thành ngoại lệ đau xót, gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho một hộ chăn nuôi địa phương.

Sự việc bắt đầu vào đêm ngày 12 tháng 9, tại trang trại chăn nuôi của một nông dân ngụ ở thôn Chu Gia, thị trấn Hồ Trấn, huyện Long Du, thành phố Cù Châu. Vào thời điểm đêm khuya thanh vắng, chuồng trại bất ngờ vang lên những âm thanh chấn động dữ dội.

Toàn bộ đàn gia cầm bên trong rơi vào trạng thái náo loạn tột độ, đua nhau đập cánh điên cuồng, phát ra những tiếng kêu la thất thanh rồi tháo chạy hỗn loạn. Linh tính có chuyện chẳng lành, người chủ trại lập tức bật dậy lao ra kiểm tra và không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng tan hoang.

Trong cơn hoảng sợ cùng cực, đàn gà đã dồn cục lại một góc rồi dẫm đạp, đè nén lên nhau. Xác gà chết nằm la liệt khắp mặt đất vì ngạt thở và sợ hãi quá mức. Qua kiểm đếm sơ bộ ban đầu trong đêm, số lượng cá thể thiệt mạng đã vượt mốc 700 con. Ngay giữa bãi chiến trường ngổn ngang ấy, nguyên nhân của thảm kịch nhanh chóng lộ diện: một con chim lớn đầy bí ẩn đang hiện diện bên trong chuồng.

Sau khi nhận được tin báo khẩn cấp từ chủ hộ, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành đối chiếu, xác minh và thống kê thiệt hại. Kết quả kiểm tra chính thức cho thấy kẻ đột nhập là một cá thể chim ưng mào, loài chim săn mồi quý hiếm thuộc danh mục động vật bảo vệ cấp hai quốc gia của Trung Quốc.

Theo biên bản thống kê của cơ quan hữu quan, vụ xâm nhập bất ngờ từ kẻ săn mồi trên không đã khiến tổng cộng hơn 1.400 con gà bị dọa chết. Nhờ chính sách bảo vệ động vật và hỗ trợ nông dân tại địa phương, chủ trang trại đã được chi trả khoản tiền bồi thường thiệt hại là 15.500 nhân dân tệ.

Nhận được số tiền hỗ trợ kịp thời, người nông dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chính quyền, bởi nếu không có sự can thiệp này thì gia đình ông đã phải gánh chịu một khoản lỗ vô cùng nặng nề.

Cơ quan chức năng địa phương cũng cho biết thêm, khu vực này sở hữu nguồn tài nguyên sinh thái hoang dã khá phong phú, các trường hợp muông thú xâm lấn gây tổn thất kinh tế cho người dân từng xảy ra nhiều lần và công tác đền bù vẫn được thực hiện đều đặn trong những năm qua.

Được giới nghiên cứu xưng tụng là báu vật quý hiếm trong họ ưng, chim ưng mào tại Trung Quốc hiện có hai phân loài và đều nằm dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của pháp luật.

Về mặt ngoại hình, loài chim săn mồi này khoác lên mình bộ lông màu nâu sẫm, phần chóp mỏ trên phát triển uốn cong xuống tạo thành móc sắc bén, chuyên dùng để xé rách và nuốt chửng con mồi. Dấu hiệu nhận biết đặc trưng nhất của chúng là chỏm mào ngắn màu xám đậm mọc trên đỉnh đầu, trông tựa như mào của chim phượng hoàng, nguồn gốc làm nên tên gọi của loài.

Trong tự nhiên, chim ưng mào phân bố chủ yếu ở các vùng đất phía nam Trung Quốc. Chúng có lối sống đơn độc, thường xuyên lẩn khuất giữa các tán lá cây rậm rạp và rất ít khi xuất hiện ở những khoảng không gian trống trải. Nếu có bay ra vùng thoáng đãng, chúng cũng không bao giờ dừng lại quá lâu. Bản tính của loài chim này vô cùng cảnh giác và sở hữu tài ngụy trang bậc thầy.

Thị lực cùng khả năng cảm nhận không gian của chúng cực kỳ nhạy bén, giúp phát hiện ngay cả những biến động nhỏ nhất của môi trường hay nhận biết mối nguy hiểm tiềm tàng từ khoảng cách rất xa, từ đó nhanh chóng rút vào các lùm cây dày đặc để ẩn mình.

Khác biệt với hình ảnh quen thuộc về các loài mãnh cầm thường bay lượn ở tầng trời rất cao với vận tốc xé gió, chim ưng mào khi di chuyển lại không hề chú trọng vào tốc độ hay trần bay. Chúng bay tương đối chậm rãi ở tầm thấp, khéo léo mượn sức nâng của các luồng khí nóng bốc lên để lượn vòng và chao liệng thong thả giữa không trung.

Địa bàn sinh sống lý tưởng của chúng là những cánh rừng miền núi hoặc vùng rìa rừng chân núi nằm ở độ cao dưới 2.000 mét, và không bao giờ vượt quá ngưỡng 2.500 mét so với mực nước biển. Chúng thuộc nhóm chim định cư, điển hình như tại khu vực núi Nga Mi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, loài chim này sinh sống quanh năm suốt tháng mà không di cư.

Chiến thuật săn mồi của chim ưng mào cũng mang nét độc đáo riêng biệt do chúng không dựa vào tốc độ bay đuổi. Chúng thường đậu kiên nhẫn trên các cành cây cao, lợi dụng cành lá rậm rạp che chắn toàn bộ cơ thể. Ngay khi con mồi lọt vào tầm ngắm dưới mặt đất rừng, chúng sẽ lập tức bổ nhào xuống với độ chính xác cao.

Thực đơn của chúng rất đa dạng, bao gồm các loài ếch nhái, gặm nhấm, thằn lằn, côn trùng và đôi khi săn bắt cả những loài chim khác như chim cu gáy.

Khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm là mùa sinh sản của loài chim này. Khi đó, chim ưng mào sẽ bay liệng trên bầu trời các cánh rừng và phát ra những tiếng kêu vang dội nhằm thu hút bạn tình. Tổ của chúng thường được xây dựng trên những thân cây rừng cổ thụ cao lớn, cách mặt đất từ mười mấy cho tới hàng chục mét.

Cấu trúc tổ khá thô sơ và mộc mạc, chỉ gồm các cành cây khô xếp chồng lên nhau rồi lót thêm một lớp lá cây tươi để chuẩn bị đẻ trứng và ấp nở. Đáng chú ý, chim ưng mào có tập tính bảo vệ lãnh thổ cực kỳ quyết liệt.

Đặc biệt là trong thời gian ấp trứng, nếu nhận thấy bất kỳ mối đe dọa nào tiến gần khu vực tổ, chúng sẽ chủ động phát động tấn công dữ dội. Trong giai đoạn nhạy cảm này, ngay cả con người nếu vô tình bước vào phạm vi cảnh giới cũng hoàn toàn có nguy cơ bị chim tấn công.

Trước đây, do môi trường sống tự nhiên liên tục bị hủy hoại, quần thể chim ưng mào tại nhiều vùng của Trung Quốc từng suy giảm nghiêm trọng đến mức hiếm khi bắt gặp. Tuy nhiên, nhờ vào các chính sách bảo tồn động vật hoang dã và nỗ lực phục hồi rừng trong những năm gần đây, loài mãnh cầm này đã bắt đầu xuất hiện trở lại với tần suất ngày càng dày đặc.

Tại nhiều địa phương như Phúc Châu, Lệ Giang hay Tuân Nghĩa, người dân đã ghi nhận và chụp được hình ảnh của loài chim săn mồi quý hiếm này trong môi trường tự nhiên.

Sự cố hy hữu tại Cù Châu vừa qua là một minh chứng rõ ràng cho sự phục hồi của thế giới hoang dã, đồng thời cũng đặt ra bài toán bảo đảm an toàn chuồng trại cho các hộ chăn nuôi trước những vị khách không mời từ trên không.