Phẫn nộ vụ 7 nam sinh trường ĐH danh giá bậc nhất nước Mỹ bị cáo buộc xâm hại một nữ sinh: Các đối tượng chỉ bị phạt viết bài luận?

Luật sư của nạn nhân cho biết, chỉ 2 trong số 7 người bị cáo buộc tấn công nữ sinh bị đuổi học, trong khi những thành viên khác của hội nam sinh chỉ phải chịu các hình thức kỷ luật nhẹ hơn, chẳng hạn viết bài luận.

Mở lại điều tra vụ án

Sáng 28/9 (theo giờ Việt Nam), tờ New York Post đưa tin, Cơ quan công tố tại miền trung bang New York, Mỹ sẽ mở lại cuộc điều tra về cáo buộc 7 thành viên một hội nam sinh tại Đại học Cornell đã đánh thuốc và hiếp dâm tập thể một nữ sinh viên.

Ông Matthew Van Houten, công tố viên hạt Tompkins xác nhận, cơ quan của ông đang xem xét khả năng truy tố hình sự liên quan đến vụ việc, sau khi những cáo buộc gây phẫn nộ được nêu trong đơn kiện dân sự do nạn nhân đệ trình lan truyền trên mạng.

Theo đơn kiện, nạn nhân là Jane Doe (đã đổi tên), bị ép sử dụng ma túy, tấn công tình dục và hiếp dâm bởi nhiều nam giới tại nhà của hội nam sinh Chi Phi thuộc Đại học Cornell vào năm 2024.

Chi Phi là hội huynh đệ xã hội đại học lâu đời nhất của Mỹ, được thành lập lần đầu tiên vào năm 1824.

Đại học Cornell là một trong những trường đại học hàng đầu và danh giá nhất nước Mỹ - Ảnh: Getty

Bảy người bị nêu tên trong đơn kiện là Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris và Scott Kretzschmar.

Theo đơn kiện, trong đêm xảy ra vụ việc, Newell được cho là đã gọi thêm các thành viên khác của hội nam sinh tới tham gia. Một ảnh chụp màn hình trong hồ sơ cho thấy người này gửi tin nhắn Snapchat tới nhóm “Chi Phi Actives”, với nội dung “free p—y”, ám chỉ việc một phụ nữ sẵn sàng quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, ông Van Houten nói với ABC News rằng những cáo buộc trong đơn kiện dân sự khác biệt đáng kể so với lời trình báo của người phụ nữ sau khi vụ hiếp dâm tập thể bị cáo buộc xảy ra.

“Chúng tôi dự định, với sự hợp tác của nạn nhân, đưa vụ việc ra trước đại bồi thẩm đoàn hạt Tompkins”, ông Van Houten nói.

“Chúng tôi muốn xem xét lại liệu hiện có thêm bằng chứng nào mà chúng tôi chưa biết vào tháng 11/2024 hay không, và liệu những bằng chứng đó có thể làm thay đổi đánh giá của chúng tôi về vụ việc, qua đó khiến đại bồi thẩm đoàn kết luận rằng đã xảy ra hành vi phạm tội hay không.”

Luật sư Thomas P. Giuffra, người đại diện cho Jane Doe, không đồng tình với cách ông Van Houten mô tả lời trình báo của thân chủ. Ông cho rằng nhà chức trách chưa từng liên hệ lại với cô, đặc biệt là người có chuyên môn trong điều tra các vụ xâm hại tình dục.

Tin nhắn Snapchat trong nhóm “Chi Phi Actives” - Ảnh: NYP

“Theo kinh nghiệm của tôi, làm việc với một người từng bị xâm hại đòi hỏi sự tế nhị, thấu hiểu và được đào tạo chuyên môn. Một sĩ quan cảnh sát đại học thông thường sẽ không có những kỹ năng này. Công việc đó phải do một điều tra viên hoặc công tố viên được đào tạo chuyên sâu đảm nhiệm. Tuy nhiên, chưa từng có ai có những kỹ năng đó liên hệ với cô Doe”, ông nói với ABC News.

Lời kể của nạn nhân

Trong đơn trình báo, Jane Doe cho biết khi ấy cô 20 tuổi. Tối muộn 19/10/2024, sau khi uống rượu tại hội nữ sinh và hộp đêm, cô một mình đến nhà hội nam sinh để thăm một người bạn.

Tại đây, hai thành viên hội nam sinh đưa ma túy cho cô trước khi xâm hại tình dục.

Một trong những đối tượng đã gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện Snapchat có tên “Chi Phi Actives”, nói rằng có “free p----” ở tầng trên. Sau tin nhắn này, nhiều người khác tham gia vào vụ hiếp dâm. Theo đơn kiện, hành vi này kéo dài đến khoảng 5h45 sáng hôm sau.

Doe đã trình báo vụ việc với cảnh sát của trường khoảng 3 tuần sau đó và xin nghỉ học.

Luật sư Thomas Giuffra của Doe cho biết, chỉ 2 trong số 7 người bị cáo buộc tấn công cô bị đuổi học, trong khi những thành viên khác của hội nam sinh chỉ phải chịu các hình thức kỷ luật nhẹ hơn, chẳng hạn viết bài luận, theo CBS.

Đại học Cornell lên tiếng

Trong thông cáo báo chí chính thức được đưa ra vào hôm 21/9 vừa qua, Đại học Cornell cho biết đã nắm được thông tin về vụ kiện liên quan đến các thành viên trong cộng đồng sinh viên.

Ngôi nhà của hội nam sinh Chi Phi thuộc Đại học Cornell - Ảnh: NYP

Văn phòng Quyền Dân sự và Văn phòng Kỷ luật Sinh viên và Tiêu chuẩn Cộng đồng của Cornell đã điều tra và giải quyết các cáo buộc theo đúng chính sách của trường.

Luật liên bang về bảo vệ quyền riêng tư không cho phép Cornell tiết lộ thông tin cụ thể liên quan đến từng sinh viên. Vì vậy, trường không thể công khai thông tin về bất kỳ biện pháp kỷ luật nào khác. Những hành vi vi phạm chính sách của trường có thể bị áp dụng các hình thức xử lý, từ đình chỉ học đến buộc thôi học. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết trong quá trình tố tụng pháp lý.

Cornell đặc biệt nghiêm túc trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến bạo lực tình dục. Lực lượng đặc nhiệm của hiệu trưởng về xâm hại tình dục trong khuôn viên trường được thành lập ngay sau vụ việc này và đã công bố báo cáo vào tháng 3/2026.

Bất kỳ ai từng trải qua hoặc biết về hành vi sai phạm tình dục xảy ra trong khuôn viên Cornell đều có thể báo cáo tới Văn phòng Quyền Dân sự của trường thông qua công cụ báo cáo trực tuyến.

Về phía hội Chi Phi, đại diện trụ sở chính toàn quốc đã nói với đài CBS News rằng những cáo buộc về tấn công tình dục là "vô cùng đáng lo ngại".

“Chi Phi kiên quyết lên án bạo lực tình dục. Các nguyên tắc nền tảng của chúng tôi về Chân lý, Danh dự và Liêm chính cá nhân, cùng với sứ mệnh Xây dựng những người đàn ông tốt hơn, kêu gọi mỗi thành viên thể hiện phẩm chất thông qua hành động và tôn trọng phẩm giá cũng như sự an toàn của người khác. Bạo lực tình dục về cơ bản là không phù hợp với những kỳ vọng đó.”

Theo NYP, People, Cornell.edu