Đề xuất phát 260 triệu đồng cho 4.500 hộ gia đình để xây dự án 15 tòa nhà trên khu đất 526 ha: Kế hoạch của doanh nghiệp Mỹ chưa đủ sức thuyết phục

Một nhà phát triển tại Mỹ đưa ra đề nghị phát cho mỗi hộ dân 10.000 USD nếu dự án trung tâm dữ liệu được triển khai. Song, khoản tiền này vẫn chưa đủ thuyết phục nhiều người dân địa phương.

Từ tháng 6, nhiều gia đình tại Hazle Township, bang Pennsylvania của Mỹ bắt đầu nhận được thư từ NorthPoint Development. Nội dung đáng chú ý nhất nằm ở lời đề nghị trả 10.000 USD (khoảng 260 triệu VNĐ) cho mỗi hộ gia đình, với điều kiện địa phương cho phép doanh nghiệp triển khai dự án trung tâm dữ liệu.

Khoản tiền không đi kèm yêu cầu cụ thể về mục đích sử dụng. Theo bức thư, người nhận có thể chi tiêu vào "bất cứ thứ gì mình muốn".

Hazle Township có khoảng 4.500 hộ gia đình. Như vậy, nếu kế hoạch được thực hiện, NorthPoint sẽ chi tổng cộng 45 triệu USD cho người dân.

Đây là con số đáng kể tại một khu vực có thu nhập hộ gia đình bình quân khoảng 60.000 USD/năm. Theo nguồn tin, ngay cả sau thuế, 10.000 USD vẫn có thể giúp người dân khu vực này trang trải khoảng 6 tháng tiền thuê một căn hộ hai phòng ngủ hoặc tiền mua thực phẩm, nhiên liệu trong nhiều tháng.

15 tòa nhà trên khu đất hơn 500 ha

NorthPoint lên kế hoạch triển khai một dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Hazle Township.

Theo kế hoạch, công trình đầu tiên sẽ mở đường cho một tổ hợp gồm 15 tòa nhà, trải trên khoảng 1.300 mẫu Anh, tương đương hơn 526 ha, dưới chân dãy Pocono.

Ý tưởng trả tiền trực tiếp cho người dân xuất hiện sau một cuộc họp công khai căng thẳng vào năm ngoái. Khi đó, nhiều người đặt câu hỏi họ sẽ nhận được lợi ích gì nếu chấp nhận dự án.

Giám đốc marketing Brent Miles của NorthPoint cho biết đề xuất 10.000 USD là câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi "tôi được lợi gì?". Ông cho rằng đây có thể là một cách tiếp cận mới trong quá trình phát triển các trung tâm dữ liệu.

Ngoài 45 triệu USD dành cho các hộ gia đình, NorthPoint dự kiến chi thêm 120 triệu USD trong 15 năm, bao gồm kinh phí cho sở cảnh sát và các khoản đầu tư cộng đồng khác.

Việc các nhà phát triển trung tâm dữ liệu cung cấp hàng chục triệu USD cho địa phương không phải điều hoàn toàn mới. Nguồn tiền có thể được dành cho trường học, lực lượng cứu hỏa hay dịch vụ khẩn cấp.

10.000 USD vẫn chưa đủ thuyết phục

Dù vậy, nhiều cư dân không muốn đánh đổi không gian sống của mình lấy 10.000 USD.

Họ lo ngại về tiếng ồn từ công trường xây dựng ảnh hưởng đến giá nhà. Một số người cũng bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với những dự án quy mô lớn và các doanh nghiệp đứng phía sau.

Giáo viên về hưu Jeff Fasnacht, sống gần vị trí dự kiến xây dựng, cho rằng 10.000 USD không tương xứng với nguy cơ giá trị căn nhà của ông suy giảm.

Trong khi đó, giáo viên Diana Spallone thừa nhận 10.000 USD sẽ là khoản tiền hữu ích, đặc biệt sau khi gia đình vừa chi tiền sửa nhà và thay mái. Tuy nhiên, bà vẫn lo sự xuất hiện của hàng loạt trung tâm dữ liệu có thể ảnh hưởng tới giá trị bất động sản.

Tranh cãi hiện khiến tương lai dự án chưa rõ ràng. Tháng 11, chính quyền Hazle Township đã bác dự án vì vấn đề quy hoạch. NorthPoint sau đó khởi kiện nhằm đảo ngược quyết định và vụ việc vẫn đang trong quá trình tố tụng.

Trong thời gian đó, địa phương áp dụng lệnh tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu để cập nhật các quy định về quy hoạch.

Thậm chí, đề nghị 10.000 USD có thể tạo hiệu ứng ngược. Cư dân Ed Negra, một trong những người phản đối dự án, cho rằng khoản tiền khiến một bộ phận người dân đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp có đang cố "mua chuộc" sự đồng thuận của cộng đồng hay không.

Theo WSJ