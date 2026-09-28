Cặp vợ chồng sinh 13 người con vì sợ cô đơn khi về già

Người cha bày tỏ niềm hạnh phúc trong gia đình đông con, chia sẻ rằng chỉ cần nghe các con gọi “bố” là ông đã cảm thấy mãn nguyện.

Một cặp vợ chồng trung niên ở vùng nông thôn Trung Quốc gần đây đã gây bão trên mạng xã hội khi sinh tới 13 người con.

Gia đình này sống tại một ngôi làng thuộc thành phố Khâm Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Câu chuyện gia đình đã gây thảo luận trên MXH, đặc biệt là trong bối cảnh tỷ lệ sinh của quốc gia này đang sụt giảm, thúc đẩy chính quyền phải triển khai nhiều chính sách khuyến khích kết hôn và sinh thêm con.

Theo Jiupai News, người đàn ông 49 tuổi họ Hoàng cùng người vợ 42 tuổi đã chào đón 13 người con – gồm 8 con trai và 5 con gái – kể từ khi kết hôn cách đây 22 năm. Con gái lớn nhất của họ năm nay 22 tuổi và đã lập gia đình, trong khi con út mới tròn 2 tuổi.

Người con gái thứ hai của cặp vợ chồng hiện đang học đại học, còn con trai lớn nhất (18 tuổi) đang học cấp ba. Điều thú vị là trong số các con của ông Hoàng, hai người con đầu và ba người con cuối đều là con gái, còn 8 người con trai nằm ở khoảng giữa.

Ông Hoàng cho biết ông đều cho các con đi học khi đến tuổi, đảm bảo tuân thủ đúng luật giáo dục bắt buộc của nhà nước.

Gia đình 13 con của ông Hoàng

Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với việc canh tác lúa trên mảnh đất rộng 20 mẫu (khoảng 13.340 m2). Một cán bộ địa phương cho biết gia đình ông Hoàng nhận được 3.500 Nhân dân tệ (khoảng 13,5 triệu VNĐ) tiền trợ cấp chính phủ mỗi tháng, giúp họ duy trì mức sống trên chuẩn nghèo do chính quyền quy định. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ tài chính từ nhiều năm trước để giúp họ xây một ngôi nhà 2 tầng.

Ông Hoàng bày tỏ niềm vui khi có nhiều con: “Nhìn thấy các con và nghe chúng gọi 'bố' khiến tôi rất hạnh phúc. Có đứa rất ngoan ngoãn nhưng cũng có đứa tinh nghịch, mỗi đứa một tính cách riêng.”

Ông cũng lưu ý rằng một gia đình đông con sẽ giảm thiểu nguy cơ bị bắt nạt trong làng và giúp ông yên tâm sẽ không bị cô đơn khi về già.

Sau khi chính sách một con được áp dụng từ cuối những năm 1970 đến cuối năm 2015, chính phủ Trung Quốc đã cho phép các cặp vợ chồng sinh hai con, và đến năm 2021 cho phép sinh tối đa ba con. Các gia đình vi phạm chính sách này phải chịu các mức phạt khác nhau tùy theo từng khu vực.

Các quan chức địa phương tại Quảng Tây đã nhiều lần đến nhà ông Hoàng để vận động, khuyên ông không nên sinh thêm con. Tuy nhiên, ông vẫn kiên định với lựa chọn sinh sản của mình. Hiện vẫn chưa rõ ông có bị phạt tiền vì vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình hay không.

Ông Hoàng cũng nhắc đến khoản nợ đọng từ một tai nạn lao động tại công trường năm 2016. Tai nạn khiến ông bị thương nặng ở chân và lưng, tốn mất 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 380 triệu VNĐ) chi phí y tế.

“Tôi phải làm việc trên đồng ruộng cả ngày lẫn đêm để nuôi gia đình. Thỉnh thoảng tôi bị đau ở chân và lưng do làm việc quá sức và không còn bê vác được vật nặng nữa,” ông Hoàng giải thích.

Ông nói thêm rằng vợ ông vẫn có sức khỏe tốt sau khi sinh cả 13 người con.

Gia đình ông Hoàng đã nhận được những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người chỉ trích: “Ông ấy thật vô trách nhiệm khi sinh quá nhiều con trong khi không có đủ điều kiện kinh tế để nuôi dưỡng. Nuôi một đứa trẻ đâu chỉ có ăn mặc; nó còn cần giáo dục, định hướng và chăm sóc y tế - tất cả đều tốn tiền bạc và sức lực.”

Ngược lại, một tài khoản khác lại khen ngợi: “Làm tốt lắm! Chính phủ nên khen thưởng họ vì đã có những đóng góp như vậy cho xã hội.”

Một người khác thì bày tỏ sự lo lắng cho người vợ: “Tôi thấy thương cho cô ấy. Người chồng thật vô lý và dường như chẳng hề quan tâm đến sức khỏe của vợ mình.”

Nguồn: SCMP