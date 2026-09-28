Những hình ảnh khó tin khi Bangkok ngập ngày thứ 3: 80.000 người mắc kẹt, ô tô chỉ còn thấy nóc

Hàng nghìn người phải trú tại các trung tâm sơ tán ở Bangkok khi nhiều khu vực thủ đô Thái Lan vẫn ngập sau những trận mưa lớn cuối tuần, trong khi nước hồ chứa dâng cao khiến một số địa phương phải tiếp tục sơ tán người dân.

Ngày 28/9, hàng nghìn người dân Bangkok phải tìm đến các trung tâm sơ tán khi nhiều khu vực trong thủ đô Thái Lan vẫn chìm trong nước sau đợt mưa lớn kéo dài vào cuối tuần.

Một số khu dân cư bị ngập hoàn toàn, trong khi hệ thống thoát nước của thành phố quá tải sau khi lượng mưa lên tới 320 mm trong 2-3 ngày. Con số này gần tương đương lượng mưa mà Bangkok, một đô thị có địa hình thấp, thường ghi nhận trong cả tháng 9.

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Ông Unsit Sampuntharat, Thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan, cho biết hơn 80.000 người sống tại các khu vực ngập lụt hiện không thể rời khỏi nhà. Chính quyền đang huy động các bếp ăn lưu động và thuyền để hỗ trợ người dân.

"Mục tiêu là cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày cho tất cả người dân trong suốt thời gian ngập lụt và ít nhất 7 ngày sau khi nước rút", ông Unsit nói, trong bối cảnh Bangkok tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rải rác trong ngày 28/9.

Ít nhất 8 người thiệt mạng, hơn 580.000 hộ bị ảnh hưởng

Bangkok nằm trong số 41 tỉnh của Thái Lan chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt kể từ ngày 16/9. Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, thiên tai đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến hơn 580.000 hộ gia đình.

Chuyên gia Aat Pisanwanich thuộc khoa Kinh tế, Đại học Rangsit, ước tính lũ lụt có thể gây thiệt hại kinh tế ít nhất 11 tỷ baht, tương đương khoảng 327 triệu USD, trên toàn Thái Lan. Con số này có thể tiếp tục tăng nếu tình hình không được cải thiện.

Ảnh: Reuters

"Lũ lụt được dự báo làm giảm 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng GDP trong năm nay, đưa mức tăng trưởng xuống 2,1%, đồng thời khiến tăng trưởng quý III giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 1,7%", ông Aat nói với Reuters.

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã tăng trưởng 1,9% so với cùng kỳ năm trước trong quý II, nhưng vẫn giảm đáng kể so với mức tăng 2,8% của quý trước.

Theo ông Aat, Bangkok và khu vực phía Đông Thái Lan nhiều khả năng chịu ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt là các hoạt động bán buôn và bán lẻ. Trong khi đó, ngành công nghiệp và nông nghiệp cũng chịu tác động tại những khu vực khác.

Nước ngang đến ngực người lớn (Ảnh: Thairath)

Người đàn ông sử dụng áo phao bơi trên đường (Ảnh: Thairath)

Người dân dùng thuyền để di chuyển (Ảnh: Thairath)

Nước mưa cùng rác nổi lên khắp nơi (Ảnh: Thairath)

(Ảnh: Thairath)

(Ảnh: Thairath)

Người dân lội nước mua đồ, "chợ nổi" tạm thời giữa khu dân cư

Tại Bang Kapi, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng ở Bangkok, người dân phải lội qua vùng nước ngập đến ngang thắt lưng để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm.

Một số người bán hàng vẫn tìm cách hoạt động giữa vùng ngập, sử dụng những thùng nhựa và thùng phuy nổi để dựng các điểm bán hàng tạm thời. Hoạt động này diễn ra 3 ngày sau khi những trận mưa liên tục gây ngập nhiều khu vực trong thành phố.

Ảnh: Reuters

Theo một quan chức chính quyền Bangkok, ít nhất 5.901 người dân tại thủ đô đã chuyển đến 234 trung tâm sơ tán.

Bangkok nằm trên vùng đồng bằng châu thổ với nền đất sét mềm, chỉ cao khoảng 1,5 m so với mực nước biển. Thành phố được xây dựng với mật độ cao và đang sụt lún vài mm mỗi năm. Trong mùa mưa kéo dài khoảng 6 tháng, Bangkok thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngập lụt.

Tại tỉnh Rayong, nằm ở phía Đông và giáp một khu vực công nghiệp lớn, chính quyền cũng ra lệnh sơ tán người dân trong ngày 28/9, sau khi nước tại 2 hồ chứa dâng vượt khả năng chứa.

Đợt lũ hiện nay diễn ra chưa đầy một năm sau trận lũ nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan. Cuối năm 2025, khu vực này hứng 630 mm mưa trong 3 ngày, khiến ít nhất 145 người thiệt mạng, hơn 33.000 ngôi nhà bị ngập và nhiều công trình thiết yếu như trường học, bệnh viện, đường cao tốc bị hư hại.

Nguồn: Reuters