MC đám cưới chèo thuyền vượt đèn đỏ giữa ngày Bangkok ngập lụt, cảnh sát giao thông nói 1 câu hút 17 triệu người

Khoảnh khắc này đang viral trên các nền tảng MXH vì cả người chèo thuyền lẫn người quay clip đều hài hước.

Tình trạng ngập lụt tại Bangkok (Thái Lan) những ngày vừa qua đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Bên cạnh các thông tin cập nhật về mực nước, tuyến đường bị ngập và những khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản, mạng xã hội cũng liên tục xuất hiện những tình huống hiếm có trong đời sống thường ngày.

Một trong số đó là cảnh người dân… chèo thuyền giữa đường phố. Thậm chí, có người còn chèo thẳng qua ngã tư khi đèn giao thông đang đỏ.

Khoảng khắc vỏn vẹn 21s đang viral (Clip: Day Sittichai)

Đoạn clip được tài khoản Facebook Day Sittichai - một sĩ quan cảnh sát, đăng tải ngày 26/9/2026. Trong video, một người đàn ông ngồi trên thuyền, liên tục quạt mái chèo với tốc độ khá nhanh để vượt qua ngã tư Khlong Tan (Bangkok, Thái Lan) - khu vực đang ngập sâu.

Khi đi ngang qua chốt cảnh sát, người đàn ông còn chủ động nói lớn: “Tôi vượt đèn đỏ đấy nhé!”. Thay vì xử phạt, viên cảnh sát đứng tại giao lộ đáp lại đầy hài hước: “Vượt đi anh. Vượt đi. Hôm nay cho một ngày, không phạt đâu. Cứ đi đi anh!”.

Thế là chiếc thuyền tiếp tục lướt qua ngã tư trong sự chứng kiến của cảnh sát. Nước ngập sâu khiến khu vực này gần như không còn phương tiện thông thường nào có thể di chuyển, nên việc một người chèo thuyền qua giao lộ cũng trở thành cảnh tượng đặc biệt.

Người đàn ông cẩn thận báo với cảnh sát khi chèo thuyền vượt đèn đỏ (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú trước cách viên cảnh sát linh hoạt xử lý tình huống giữa lúc đường phố biến thành dòng nước. Một số bình luận còn đùa rằng kể cả muốn lập biên bản thì cũng chẳng biết ghi biển số nào, trong khi màn chèo thuyền “tốc độ cao” của người đàn ông cũng được chú ý vì động tác rất nhanh và thành thạo.

Đến nay - chưa đầy 2 ngày sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút 17 triệu lượt xem và 814.000 lượt yêu thích.

Sau khi đoạn clip viral, danh tính người đàn ông trong video cũng được cư dân mạng tìm ra. Anh là một blogger có tài khoản Facebook là Around the house: อยู่แถวบ้าน (tạm dịch: Chuyện quanh nhà).

Và lý do khiến anh chàng này chèo thuyền nhanh đến vậy cũng được hé lộ: đang trên đường đến một đám cưới để làm MC.

Trong bài chia sẻ về hành trình của mình, nam MC cho biết do tuyến đường bị ngập nặng, anh không thể di chuyển bằng ô tô như bình thường nên phải mang theo SUP Board để đi.

Nam MC check-in khi mới bắt đầu di chuyển

Ban đầu, anh thậm chí phải vác SUP Board đi bộ dọc theo con kênh vì trên đường có nhiều cây cầu bắc ngang, không thể chèo xuyên qua. Sau khi đi đến đoạn có thể xuống nước, chiếc SUP Board chính thức trở thành phương tiện di chuyển.

Trên đường đi, dòng nước do ô tô chạy qua tạo thành những con sóng khiến việc chèo không hề đơn giản. Đến khu vực ga Ramkhamhaeng, anh lại phải vác SUP Board qua đoạn đường ray vì đây là khu vực hiếm hoi còn có thể đi bộ được, sau đó tiếp tục xuống nước chèo tiếp.

Cuối cùng, nam MC vẫn đến được địa điểm tổ chức và hoàn thành công việc theo kế hoạch.

MC chụp ảnh cùng cô dâu chú rể

Chiếc SUP được mang lên chụp ảnh ngay tại đám cưới

Câu chuyện thậm chí còn tiếp tục sau khi đám cưới kết thúc. Trên đường trở về, một người nước ngoài muốn ngồi thử SUP Board và nhờ anh chèo đưa về để tránh bị ướt. Hai người vừa bắt đầu di chuyển thì gặp dòng nước mạnh do ô tô chạy qua. Chiếc SUP Board không thể chống lại dòng nước, cả người chèo lẫn hành khách đều bị lật và ướt toàn thân.

Chưa dừng lại ở đó, trên đường về, anh còn nhận thêm một “đơn hàng” bất đắc dĩ: nhận gà tươi và mang đi giao. Chiếc SUP Board tiếp tục được tận dụng như một phương tiện vận chuyển giữa dòng nước ngập.

Tại khu vực Khlong Tan, nhiều người cũng phải chuyển sang chèo thuyền thay vì sử dụng ô tô, xe máy khi mực nước dâng quá đầu gối, khiến việc lưu thông bằng phương tiện thông thường trở nên khó khăn.

(Nguồn: Kapook - Ảnh: FBNV)