Muốn tiền bạc hanh thông, trước hết hãy thay đổi 5 kiểu năng lượng này

Tiền bạc không chỉ đến từ kỹ năng hay cơ hội, mà còn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi năng lượng bên trong bạn. Khi tần số sống đổi khác, cách tiền tìm đến bạn cũng đổi khác theo.

Có những người kiếm tiền rất chăm nhưng vẫn thấy tiền cứ đi qua tay. Cũng có người không quá bon chen, nhưng dần dần lại tạo được dòng tiền ổn định, làm gì cũng có lối ra. Khác biệt không chỉ nằm ở năng lực hay may mắn. Nó còn nằm ở năng lượng: Cách họ nghĩ, cách họ phản ứng, cách họ nhìn giá trị của bản thân và cách họ xử lý sự thiếu thốn.

Nếu muốn tiền bạc hanh thông hơn, đôi khi thứ cần thay đổi đầu tiên không phải là công việc, mà là trạng thái bên trong. Dưới đây là 5 kiểu năng lượng rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của bạn.

1. Năng lượng thiếu thốn

Khi bạn sống trong cảm giác thiếu thốn, mọi quyết định tài chính thường trở nên ngắn hạn. Bạn dễ mua vì sợ mất cơ hội, dễ giữ vì sợ không còn, dễ hoảng vì chỉ nhìn thấy phần đang thiếu. Kiểu năng lượng này khiến con người ta luôn ở thế co lại, thay vì mở ra để đón cơ hội tốt hơn.

Thiếu thốn không chỉ là thiếu tiền. Nó còn là cảm giác "mình không đủ", "mình không xứng", hoặc "có chút gì thì phải giữ chặt lấy ngay". Khi trạng thái đó kéo dài, bạn rất khó ra quyết định sáng suốt. Để tiền bạc hanh thông hơn, trước hết cần học cách thoát khỏi tâm thế luôn sợ hãi và luôn thấy mình đang ở dưới đáy.

2. Năng lượng hoang mang

Hoang mang là kẻ làm rối mọi dòng tiền. Một người thiếu sự rõ ràng rất dễ tiêu tiền lộn xộn, làm việc lộn xộn và chọn cơ hội cũng lộn xộn. Khi đầu óc lúc nào cũng chao đảo, bạn rất khó nhìn ra đâu là việc nên làm trước, đâu là khoản nên giữ lại và đâu là cơ hội thật sự đáng đầu tư.

Người có tiền bạc hanh thông thường có một điểm chung: họ không quá hoảng khi thị trường đổi chiều, cũng không vội vàng khi nghe ai đó khoe một cách kiếm tiền mới. Họ đủ bình tĩnh để kiểm tra, đủ tỉnh để từ chối và đủ kiên nhẫn để chờ thời điểm phù hợp. Sự rõ ràng trong đầu sẽ tạo ra sự rõ ràng trong tiền.

3. Năng lượng so sánh

So sánh là một trong những kiểu năng lượng tiêu hao tiền bạc nhiều nhất. Khi bạn liên tục nhìn sang người khác, bạn dễ tiêu xài để đuổi kịp hình ảnh, dễ chọn sai để chứng minh bản thân và dễ mất phương hướng chỉ vì thấy người ta đang đi nhanh hơn. Số tiền trong túi khi ấy không còn phục vụ nhu cầu thật, mà phục vụ cái tôi.

Muốn tiền bạc lành mạnh hơn, cần tập trung vào nhịp của mình thay vì nhịp của đám đông. Người giàu bền vững thường không chạy theo cuộc đua hình ảnh. Họ hiểu mình cần gì, biết mình đang ở đâu và chọn đi đường dài thay vì cố chứng minh bằng những khoản chi ngắn hạn. Bớt so sánh là bớt rò rỉ tiền.

4. Năng lượng tự ti

Tự ti âm thầm làm nghèo đi rất nhiều người. Khi không tin mình xứng đáng với mức thu nhập tốt hơn, bạn sẽ khó đòi hỏi đúng giá trị. Khi không tin mình có thể làm được việc lớn hơn, bạn sẽ ngại bước lên. Khi không thấy mình đáng được hưởng những điều tốt hơn, bạn sẽ dễ chấp nhận mãi một vị trí cũ, một mức lương cũ, một cách sống cũ.

Tiền thường chảy về phía giá trị và sự tự tin. Điều đó không có nghĩa là chỉ cần tự tin là có tiền, nhưng nếu thiếu sự tin tưởng vào bản thân, rất khó mở ra một dòng tiền mới. Sự tự tin lành mạnh giúp bạn dám học thêm, dám nâng giá, dám thử và dám xuất hiện ở nơi có cơ hội. Đó là nền tảng quan trọng để tài chính lớn dần lên.

5. Năng lượng bám víu

Bám víu là trạng thái giữ quá chặt một công việc, một nguồn thu, một mối quan hệ hoặc một kiểu kiếm tiền đã cũ. Khi bám víu quá nhiều, bạn thường không còn linh hoạt. Bạn sợ thay đổi, sợ mất, sợ thử điều mới, nên vô tình tự khóa mất nhiều cơ hội đang tới gần.

Tiền bạc hanh thông thường đi cùng với sự lưu thông. Nó cần một người biết đón, biết giữ và cũng biết cho đi đúng cách. Khi bạn quá sợ buông, dòng chảy sẽ bị nghẽn. Khi bạn quá sợ thay đổi, khả năng tăng trưởng cũng bị bó lại. Học cách linh hoạt không chỉ giúp tinh thần nhẹ hơn, mà còn giúp tài chính có không gian để mở rộng.

Tiền bạc phản chiếu trạng thái bên trong

Nhiều người nghĩ chỉ cần kiếm nhiều hơn là mọi thứ sẽ khác. Nhưng nếu bên trong vẫn giữ nguyên các kiểu năng lượng cũ, tiền đến cũng dễ đi, có rồi lại lo, khá lên rồi lại kẹt. Vì vậy, muốn tiền bạc hanh thông, cần nhìn sâu hơn vào cách mình đang sống mỗi ngày.

Bạn có đang thiếu thốn trong suy nghĩ không? Có đang hoang mang khi ra quyết định không? Có đang so sánh mình với người khác quá nhiều không? Có đang tự ti nên ngại bước lên không? Có đang bám víu vào những thứ đã không còn phù hợp không? Những câu hỏi này quan trọng không kém bất kỳ kế hoạch tài chính nào.

Tiền bạc không chỉ là câu chuyện của con số, mà còn là câu chuyện của năng lượng. Khi bạn đổi được trạng thái thiếu thốn thành đủ đầy, hoang mang thành rõ ràng, so sánh thành tập trung, tự ti thành tự tin và bám víu thành linh hoạt, dòng tiền trong cuộc sống cũng sẽ bắt đầu dịch chuyển theo.

Muốn tiền bạc hanh thông, đừng chỉ chăm chăm vào cách kiếm tiền. Hãy nhìn cả cách mình đang tạo ra năng lượng cho tiền đến, ở lại và sinh sôi. Đôi khi, bước đổi đầu tiên trong tài chính không nằm ở bên ngoài, mà nằm ở chính cách bạn vận hành bên trong mình.