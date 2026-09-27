2 MC “kém duyên với Quang Hùng MasterD” khoá mạng xã hội

Ồn ào xoay quanh cách tương tác của hai MC với Quang Hùng MasterD tại một sự kiện ở TP.HCM đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, màn giao lưu giữa hai MC và Quang Hùng MasterD tại một sự kiện ở TP.HCM gây tranh luận trên mạng xã hội.

Trong những đoạn cắt được chia sẻ trên mạng xã hội, hai MC liên tục có những câu nói, nhận xét được cho là kém duyên, thiếu tinh tế với Quang Hùng MasterD khi anh tham gia trò chơi trên sân khấu hay tương tác với người xem. Thay vì những màn tung hứng vui vẻ, một số câu thoại của hai MC lại khiến nam ca sĩ rơi vào những tình huống gượng gạo.

Quang Hùng tham gia sự kiện, hai MC dẫn dắt đang gây tranh cãi.

Cụ thể, một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất là khi giọng ca gốc Huế xuất hiện, tương tác cùng khán giả thì MC lại nói: “Tui cảm giác nha, lúc nãy chưa có Hùng nó sung nó vui hơn nhiều, tự dưng có Hùng hết sung hết vui”. Ở một tình huống khác, khi Quang Hùng MasterD trả lời sai trong trò chơi, MC tiếp tục nói: “Đại sứ gì mà đoán sai”.

Đến lúc Quang Hùng gặp lỗi trong phần chơi và đề nghị được thực hiện lại, cả hai nam MC liên tục có những lời nói - nhận xét: “Em bị phiền á Hùng ơi”, “Hùng ơi em biết khái niệm chạy thẳng không chứ sao em chạy vào lề không vậy”, “Em có biết chơi thật không vậy”.

Nhiều cư dân mạng phẫn nộ với màn tương tác của hai MC.

Không ít cư dân mạng cho rằng cách tương tác trên chưa phù hợp và thiếu sự tinh tế cần có của người dẫn chương trình. Dù xuất phát từ ý định tạo tiếng cười hay không, những câu nói này vẫn khiến một bộ phận người xem cảm thấy khó chịu khi theo dõi, và dễ khiến khách mời rơi vào thế khó xử.

Cùng với các đoạn clip, những từ khóa liên quan đến màn tương tác như “Quang Hùng MasterD bị MC to tiếng” hay thông tin về danh tính hai MC cũng được tìm kiếm và chia sẻ trên mạng xã hội.

“MC bị sao vậy trời”, “Antifan làm MC hả”, “Chắc Hùng cũng phải bình tĩnh dữ lắm”, “Không phải một mà rất nhiều câu ‘dìm’ Quang Hùng luôn ấy, không hiểu sao làm MC mà có thể nói năng như vậy được, mà còn là trong những tình huống bình thường luôn ấy”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Từ khóa về vụ việc cũng đang được tìm kiếm khắp MXH. Ảnh chụp màn hình.

Không chỉ người hâm mộ Quang Hùng MasterD, nhiều cư dân mạng sau khi xem lại các đoạn video cũng bày tỏ sự khó hiểu trước cách hai MC dẫn dắt phần giao lưu. Tuy nhiên, những đoạn clip đang được chia sẻ chủ yếu là các phần cắt ngắn từ sự kiện, vì vậy khó có thể phản ánh đầy đủ toàn bộ bối cảnh của màn tương tác.

Theo thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội, hai MC xuất hiện trong các đoạn clip là Q.Tr. và Q.Th.

Sau khi ồn ào nhận được sự chú ý, tài khoản TikTok của cả hai hiện đều được đặt ở chế độ riêng tư. Một số tài khoản Facebook và Instagram được cho là của hai người cũng không còn dễ dàng tìm thấy trên nền tảng.

Trước khi vướng ồn ào, cả hai MC đều không phải những gương mặt quá nổi tiếng. Q.Tr. có hơn 5.000 người theo dõi trên TikTok, trong khi Q.Th. có hơn 22.000 người theo dõi và thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh tham gia dẫn các sự kiện.

Quang Hùng MasterD, tên thật Lê Quang Hùng, sinh năm 1997 tại Huế, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Tên tuổi Quang Hùng MasterD phủ sóng rộng rãi hơn tại Việt Nam vào năm 2024 khi anh tham gia Anh trai “say hi” và lọt Top 5 chung cuộc. Sau chương trình, nam ca sĩ liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn, đẩy mạnh hoạt động solo và ghi dấu với các ca khúc như Thủy triều, Thả anh ra, Đầu tư cho trái tim...

Năm 2026, Quang Hùng MasterD tiếp tục góp mặt trong Tinh Hà “Say Hi”. Bên cạnh âm nhạc, anh cũng xuất hiện trong nhiều chiến dịch thương hiệu và trở thành gương mặt được các nhãn hàng chú ý nhờ hình ảnh trẻ trung cùng cộng đồng người hâm mộ đông đảo.

Hiện, những đoạn clip về màn tương tác giữa Quang Hùng MasterD và hai MC vẫn tiếp tục được chia sẻ, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Nam ca sĩ cũng chưa có thêm chia sẻ gì trên mạng xã hội về ồn ào nêu trên.

Ảnh: MXH.