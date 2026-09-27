Cát-xê đầu tiên 2 chữ số của MC Khánh Vy

Từ khoản cát-xê đầu tiên từ khi còn ngồi trên ghế trường học đến nay, Khánh Vy đã phát triển thế này.

Khánh Vy (SN 1999, quê Nghệ An) từng được biết đến với biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng” sau khi đoạn clip cô thể hiện khả năng nói nhiều ngôn ngữ lan truyền trên mạng khi còn là học sinh. Sau đó, cô dần chuyển từ một hiện tượng mạng sang con đường MC chuyên nghiệp, trở thành gương mặt quen thuộc trên VTV và đặc biệt được biết đến khi đảm nhận vai trò dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ năm 2021.

MC Khánh Vy.

Nữ MC tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Song song với truyền hình, Khánh Vy còn xây dựng công việc sáng tạo nội dung trên YouTube, Facebook và TikTok, thực hiện các video về tiếng Anh, học tập, kỹ năng và cuộc sống. Cô cũng thường xuyên dẫn sự kiện, chương trình song ngữ và hợp tác với các thương hiệu.

Thực tế, Khánh Vy đã làm quen với công việc MC từ khi còn nhỏ. Khi học tiểu học, cô bắt đầu tham gia dẫn các chương trình dành cho thiếu nhi tại quê nhà Nghệ An. Công việc này giúp cô sớm làm quen với sân khấu, máy quay và cách làm việc trong môi trường truyền hình.

Cũng từ những lần dẫn chương trình khi còn đi học, Khánh Vy có cát-xê đầu tiên. Năm 2023, khi xuất hiện trong một clip của BTV Hải Vân và chia sẻ về những “cái đầu tiên” trong sự nghiệp, cô tiết lộ khoản cát-xê đầu tiên mình nhận được là 50.000 đồng, khi vẫn còn học ở quê và đi dẫn cho Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Khánh Vy nổi tiếng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, làm MC từ khi còn đi học.

Với Khánh Vy, điều cô nhận được khi ấy không chỉ là khoản tiền công, mà còn là những trải nghiệm đầu tiên với công việc truyền hình. Những lần đi dẫn giúp cô làm quen với máy quay, sân khấu và cách phối hợp với các anh chị trong đài. Cũng từ đó, Khánh Vy dần nhận ra mình yêu thích công việc MC và muốn theo đuổi lĩnh vực này lâu dài.

Như vậy, Khánh Vy đã bắt đầu có trải nghiệm kiếm tiền từ nghề MC khi mới khoảng 8-9 tuổi. Cô duy trì công việc này đến hết cấp 2, trước khi tạm dừng khi lên cấp 3 để tập trung cho việc học.

Khi vào đại học, cô tiếp tục quay lại với công việc MC. Từ năm nhất, cô bắt đầu đi làm thêm và đến năm hai thì nghiêm túc kiếm tiền hơn.

Ở học kỳ hai năm nhất đại học, Khánh Vy từng làm MC cho bản tin Thế giới nghiêng của VTC1. Tuy nhiên, công việc này khi đó không có lương và quãng đường di chuyển khoảng 20 km khiến cô phải dành 2-3 tiếng mỗi ngày trên đường. Sau khoảng 2-3 tháng thử việc, Khánh Vy quyết định dừng lại để có thể sắp xếp việc học và những công việc khác tốt hơn.

Từ những công việc đầu tiên còn rất nhỏ ấy, con đường MC của Khánh Vy dần mở rộng. Cô xuất hiện trên các chương trình của VTV7, sau đó trở thành MC Đường lên đỉnh Olympia và tiếp tục phát triển song song công việc truyền hình với sáng tạo nội dung.

Khánh Vy từng chia sẻ nguồn thu của mình đến từ dẫn chương trình truyền hình, dẫn sự kiện, hợp tác với nhãn hàng, quảng cáo và hoạt động sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Khả năng tiếng Anh cũng giúp cô có thêm cơ hội dẫn các chương trình song ngữ, sự kiện có yếu tố quốc tế và sản xuất nội dung liên quan đến ngoại ngữ. Bên cạnh đó, cô từng xuất bản sách và có các hoạt động liên quan đến kinh doanh, đầu tư.

Cô từng chia sẻ nguyên tắc của mình là tiết kiệm trước rồi mới chi tiêu, đồng thời chia tiền thành những khoản riêng cho quỹ dự phòng, các mục tiêu lớn và đầu tư. Thay vì chờ đến cuối tháng xem còn bao nhiêu mới để dành, Khánh Vy chủ động phân bổ tiền ngay từ đầu.

Vì vậy, tuy không có chính xác cát-xê một show hay thu nhập mỗi tháng của Khánh Vy là bao nhiêu. Tuy nhiên, những gì cô từng công khai cho thấy công việc hiện tại đã được chia thành nhiều nguồn khác nhau, từ nghề MC, sự kiện, quảng cáo đến nội dung số và đầu tư.

Cùng với sự nghiệp, Khánh Vy cũng sớm hình thành thói quen tích lũy tài sản.

Từ những năm đầu đi làm, Khánh Vy đã bắt đầu tích lũy và mua sắm những tài sản lớn. Năm 19 tuổi, cô có chiếc ô tô đầu tiên, sau đó một năm mua mảnh đất đầu tiên để tặng bố mẹ.

Năm 2022, nữ MC sở hữu căn hộ khoảng 100m² tại Hà Nội với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Đầu năm 2023, cô tiếp tục mua thêm nhà tại TP.HCM để thuận tiện cho công việc thường xuyên di chuyển giữa hai thành phố.

Khánh Vy ngày càng xinh đẹp và thành công.

Về xe, tháng 10/2023, Khánh Vy mua Mercedes E200 Exclusive có giá niêm yết khoảng 2,54 tỷ đồng. Gần đây, cô còn xuất hiện với Mercedes-AMG C43, mẫu xe có giá thị trường được nhắc đến ở mức gần 4 tỷ đồng. Ngoài nhà và xe, Khánh Vy cũng sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu từ Gucci, Chanel, Dior.

Ảnh: FBNV.