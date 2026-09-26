“Bá khí”, “aura farming” phủ sóng MXH: Cả cõi mạng thi nhau cày thần thái, lập hẳn “sàn đấu hào quang”

Trào lưu này hiện đang viral từ trên MXH đến ngoài đời thực.

Từ những bình luận kiểu “+1000 aura”, “đúng là bá khí” đến loạt video cố tình biến một khoảnh khắc rất bình thường thành màn xuất hiện như nhân vật chính, “bá khí” và “aura farming” đang trở thành cách giới trẻ nói về một thứ vốn rất khó đo lường: Thần thái.

Điều đáng nói, trào lưu này không dừng ở những câu bình luận trên mạng mà đang được biến thành nội dung, trò chơi, thậm chí cả những màn đấu “Aura Battle” ngoài đời.

“Bá khí”, “Aura farming” đang nói về điều gì?

Trong cách dùng hiện nay trên mạng xã hội, “aura” không còn chủ yếu được hiểu theo nghĩa là một trường năng lượng quanh con người. Với Gen Z và Gen Alpha, nó được dùng như một cách nói về khí chất, phong thái, sức hút hoặc “độ ngầu” mà một người tạo ra khi xuất hiện.

Theo đó, giải nghĩa “aura” trên TikTok, Threads là phong cách, thái độ hoặc sức hút mà một người toát ra. Nói một người có “100% aura” về cơ bản là khen họ trông cuốn hút, tự tin, ngầu và có vẻ như làm mọi thứ rất tự nhiên.

Còn “farming” vốn là một từ quen thuộc được dùng trong các trò chơi điện tử, chỉ việc lặp đi lặp lại một hành động để tích lũy điểm, tài nguyên hoặc phần thưởng. Song, “farming” nếu đặt trong bối cảnh ngoài đời còn được hiểu là “canh tác”, “trồng trọt”,...

Và vậy khi ghép hai khái niệm lại, “aura farming” có thể hiểu là cố tình tạo ra những khoảnh khắc giúp mình “tích điểm thần thái” làm điều gì đó khiến người khác thấy mình ngầu, cuốn hút, tự tin hoặc đáng chú ý hoặc gọi nôm na là “canh tác hào quang”.

Đây cũng là cách từ điển Cambridge hiện định nghĩa “aura farming”: Làm những việc với mục đích thể hiện một tính cách được người khác ngưỡng mộ, hấp dẫn và thú vị, đặc biệt trên mạng xã hội. Từ điển này cũng lưu ý rằng nếu cố “farm aura” quá mức, người thực hiện có nguy cơ trở nên gượng gạo hoặc bị đem ra làm trò đùa.

Các cụm từ này liên tục được nhiều người tìm kiếm để giải nghĩa

Một từ ngữ nữa cũng được sử dụng nhiều hiện nay là “bá khí”.

Từ này vốn gắn với hình tượng Haki trong One Piece - một dạng sức mạnh đặc biệt của các nhân vật. Từ hình ảnh về khí thế và sức mạnh đó, “bá khí” được người trẻ dùng để chỉ một phong thái mạnh mẽ, oai vệ, áp đảo, “cool ngầu”. Hay cũng có một cách giải nghĩa khác tương đồng: “Bá khí” nghĩa là bá đạo và khí chất.

Nhưng khi bước vào ngôn ngữ mạng, “bá khí” không phải lúc nào cũng là lời khen nghiêm túc. Nó có thể được dùng để khen một khoảnh khắc thực sự ấn tượng nhưng cũng có thể trở thành cách cà khịa một màn thể hiện hơi quá, hơi gồng hoặc cố tỏ ra ngầu.

Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu “aura” thường được dùng để nói về một thứ vốn có và tự nhiên bộc lộ ra từ một người, thì “aura farming” lại nhấn vào hành động chủ động tạo ra những khoảnh khắc để người khác nhìn thấy “hào quang” đó.

“Bá khí” trong cách dùng trên MXH hiện nay cũng thường được đặt trong ngữ cảnh tương tự: Một người cố tình tạo dáng, thể hiện phong thái hoặc làm một điều gì đó để trông thật “ngầu”, đôi khi đến mức trở nên hơi gồng.

Trào lưu “bá khí” và “aura farming” đang được dùng như thế nào?

Thực tế, trào lưu “aura farming” không phải mới xuất hiện mà đã bắt đầu từ năm 2025. Cho đến mới đây, khi có thêm sự xuất hiện của cụm từ “bá khí” vào đầu tháng 9/2026, MXH lại tiếp tục đẩy mạnh trào lưu này trở lại.

Trào lưu "aura farming" vốn đã có từ năm 2025, bắt nguồn từ cậu bé 11 tuổi người Indonesia với video tạo ra những động tác cuốn hút khi chèo thuyền (Nguồn: TikTok)

“Bá khí” và “aura farming” đang được cư dân mạng sử dụng như một cách để nhận xét, trêu chọc và tạo nội dung trên MXH. Nó có thể xuất hiện dưới phần bình luận của một bức ảnh, được dùng làm caption, gắn vào một đoạn video hoặc biến thành cách gọi một khoảnh khắc “ngầu bất chấp”. Đặc biệt, những video càng có tính “vô tri” càng dễ tạo hiệu ứng bởi sự đối lập giữa việc nhân vật thực sự đang làm và cách mọi người nhìn nhận khoảnh khắc ấy.

Chẳng hạn, những đoạn video một vài học sinh ngồi im trên sân trường giữa trời đang mưa lớn, xung quanh là bạn bè vội vã chạy tìm chỗ trú, lại được gắn với những bình luận như “+1000 aura”, “bá khí” vì tạo cảm giác điềm tĩnh, bất cần và như thể nhân vật đang đứng ngoài mọi sự hỗn loạn.

Một người khác chỉ cần bước xuống từ ô tô, chỉnh lại cổ áo, đeo kính rồi chậm rãi đi về phía trước đúng lúc nhạc nổi lên cũng có thể được xem là đang “farm aura”. Có video lại ghi cảnh một nam sinh bước qua hành lang, phía sau là cả nhóm bạn đồng loạt quay đầu nhìn theo cũng đủ để phần bình luận biến thành nơi “chấm điểm aura”.

Không phải lúc nào những hành động này cũng được chuẩn bị cầu kỳ. Có khi đó chỉ là một khoảnh khắc rất đời thường nhưng vô tình tạo ra cảm giác “nhân vật chính”. Nhưng khi được quay lại và đặt trong đúng bối cảnh, những hành động vốn chẳng có gì đặc biệt có thể được cộng đồng diễn giải thành “bá khí” hoặc “aura farming”.

Bài đăng hài hước về "bá khí" nhận về 315 nghìn lượt xem trên Threads (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người nổi tiếng cũng đu trend bằng cách ghép một hình ảnh cool ngầu của mình và tạo dáng "siêu bá khí" (Ảnh chụp màn hình)

Điểm thú vị của trend này là cùng một hành động nhưng cách gọi có thể thay đổi hoàn toàn tùy phản ứng của người xem.

Nếu nhân vật trông tự nhiên, bình thản và thật sự tạo được ấn tượng, đó là “có aura”. Nếu họ chủ động tạo dáng, lặp lại một động tác viral hoặc cố tình xây dựng hình ảnh “ngầu”, người xem có thể gọi là “đang farm aura”. Còn nếu màn thể hiện bị cho là quá gồng, phản tác dụng, những bình luận kiểu “-1000 aura”, “mất sạch aura” lại xuất hiện.

Vì thế, trào lưu viral không chỉ nằm ở việc ai trông ngầu hơn, mà còn ở cách netizen cùng nhau chấm điểm, cộng trừ và chế giễu những khoảnh khắc được cho là có hoặc mất hào quang.

(Nguồn ảnh: @11a_thptnamsach)

"Aura farming" cũng đến từ những khoảnh khắc rất đời thường (Nguồn ảnh: Hội Meme)

Không chỉ là những bình luận hay một vài video trên MXH, sự phát triển của trào lưu này xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống đời thực, thậm chí còn được tổ chức thành một giải đấu “Aura farming battle” .

Năm 2026, tại nhiều quốc gia Mỹ Latinh, những cuộc “Aura farming battle” bắt đầu xuất hiện. Theo CNN ghi nhận, các cuộc thi này khởi đầu từ Brazil rồi lan qua Peru, Mexico, Ecuador, Argentina và sau đó tới Tây Ban Nha. Người chơi đứng đối đầu, lần lượt thực hiện các động tác, tạo dáng, nhảy hoặc tái hiện những meme và hành động viral; khán giả cổ vũ và người nhận được nhiều tiếng reo hò hơn có thể giành chiến thắng.

Một cuộc “Aura farming battle vì thế không có nghĩa là hai người thực sự “đánh nhau”. Đây là một cuộc so tài về thần thái, khả năng biểu diễn, sự tự tin và mức độ khiến đám đông chú ý.

Tại một cuộc đấu ở Mexico City, tờ Euronews ghi nhận các thí sinh sử dụng hàng loạt các trend quen thuộc trên MXH. Từ màn ăn mừng “Siuuu” của Cristiano Ronaldo, động tác mewing cho đến meme “6-7”,... Những người đứng xem không chỉ xem một màn trình diễn mà còn đánh giá, nhận ra xem những trend nào đang được sử dụng và ai làm nó ấn tượng hơn.

Một trận đấu "aura farming" tại Mexico (Nguồn: CNN)

Ở Việt Nam, “Aura farming battle” cũng đang dần xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là trong trường học.

Nhiều học sinh đã bắt đầu tổ chức các màn “Aura farming battle” hoặc “Sàn đấu bá khí”, “Sàn đấu hào quang” trong trường học và giữa các nhóm bạn. Người chơi lần lượt thể hiện một động tác, biểu cảm hoặc tư thế, còn người xung quanh đóng vai trò khán giả và tự đưa ra đánh giá. Một số màn đấu sau đó được quay lại và đăng lên Threads, TikTok, khiến trào lưu này càng trở nên phổ biến hơn.

Đấu "aura farming" đã xuất hiện tại nhiều trường học ở Việt Nam, các đoạn clip đều thu hút tới cả triệu lượt xem khi được chia sẻ lại trên TikTok (Nguồn: @wanzzz81234)

Từ một trò đùa vô tri đến câu chuyện về cách giới trẻ thể hiện mình

Chính sự lan rộng này khiến “bá khí” và “aura farming” nhận được những phản ứng rất khác nhau.

Một phía xem đây đơn giản là một trend vô thưởng vô phạt. Người tham gia không cần phải có kỹ năng đặc biệt, chỉ cần đủ tự tin để đứng trước bạn bè và làm một động tác khiến mọi người bật cười. Các cuộc “Aura farming battle” trên thế giới cũng được những người tham gia mô tả như một hình thức vui chơi, thể hiện bản thân và kết nối với những người cùng thế hệ.

Do đó nhiều người cho rằng, trào lưu này cũng là một hình thức kết nối giữa người với người. Hay đôi khi chỉ đơn giản là một cách để giải trí, vui vẻ, tạo niềm vui và không gây ra ảnh hưởng quá nhiều.

Ngay tại Việt Nam, phản ứng của cộng đồng cũng không hoàn toàn tiêu cực. Sau các bài viết về “bá khí vô tri”, nhiều độc giả cho rằng đây chỉ là một trò vui của người trẻ, không nên nhìn nó quá nghiêm trọng. Một số ý kiến còn cho rằng thế hệ nào cũng từng có những trò đùa, cách nói và trào lưu riêng khi còn trẻ.

Song ở chiều ngược lại, cũng có người cho rằng việc liên tục “farm aura” đang phản ánh một kiểu quá chú trọng vào việc mình xuất hiện thế nào trong mắt người khác. Cũng có một số ý kiến cho rằng trào lưu này vô vị, không đem lại nhiều giá trị, thậm chí còn tạo cảm giác khó hiểu hay “cờ-ring”.

Bên cạnh đó, việc trào lưu xuất hiện nhiều trong các trường học cũng khiến không ít phụ huynh có sự lo ngại. Bởi nhiều bình luận cũng cho rằng, hình ảnh học sinh ngồi, nằm, chống đẩy trên sân trường giữa trời mưa to dễ bị biến tướng, không phù hợp trong môi trường giáo dục.

Nhìn chung, dù được xem là một trò đùa trên mạng, một cách tạo content hay một hình thức giải trí ngoài đời, “bá khí” và “aura farming” đang cho thấy cách ngôn ngữ của giới trẻ liên tục được tạo ra, biến đổi. Từ một vài từ lóng dùng để nhận xét “độ ngầu”, chúng dần trở thành cách để cộng đồng cùng tham gia vào một cuộc chơi về thần thái, sự chú ý và hình ảnh cá nhân.

Có lẽ cũng vì không có một thước đo cụ thể cho “aura” nên ranh giới giữa “có aura”, “đang farm aura” và “mất aura” vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào cách cộng đồng nhìn nhận. Một khoảnh khắc tự nhiên có thể trở thành viral, nhưng một màn cố tỏ ra quá ngầu cũng có thể nhanh chóng biến thành trò đùa.

Và cũng như nhiều trào lưu trên MXH, sức hút của “bá khí” hay “aura farming” có thể sẽ thay đổi khi một cách nói mới xuất hiện. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là một trong những cách khá đặc trưng để giới trẻ chơi với ngôn ngữ, hình ảnh và sự chú ý trên mạng xã hội.

Nguồn tham khảo: CNN, Euronews.