CLIP An Phương - Nam Tô: Bên nhau 1 thập kỷ giờ thành người nhà, bắt đầu bằng một tin nhắn “bố chào con”

8 năm đồng hành bên nhau nhưng An Phương chưa từng gọi Nam Tô là người yêu hay bạn trai. Vì đơn giản anh là người thân, người nhà của cô.

Có những cặp đôi bắt đầu bằng một cú quẹt phải, rồi mất nhiều năm để đi từ người lạ thành người nhà. An Phương và Nam Tô cũng vậy. Hai người đã đồng hành gần một thập kỷ, đi cùng nhau qua tình yêu, công việc, những chuyến du lịch và cả những lần tranh luận đến cùng để bảo vệ quan điểm của mình.

Sau từng ấy năm, họ vẫn còn những câu chuyện về nhau mà đối phương chưa chắc đã được nghe. Trong tập tiếp theo của HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi, An Phương và Nam Tô sẽ cùng ngồi lại, nhìn lại hành trình từ lần đầu gặp gỡ cho đến khi chuẩn bị bước vào một vai trò mới: người nhà.

An Phương và Nam Tô

Từ cái nhìn thoáng qua ở TTTM, quẹt phải ở trên mạng và tin nhắn đầu tiên

An Phương và Nam Tô quen nhau qua app hẹn hò.

Khi ấy, phần giới thiệu của An Phương có một câu gây chú ý: “Bố là An Phương, ai thích bố thì quẹt qua phải nhé”. Nam nhìn thấy và quẹt phải rồi nhắn tin. An Phương đáp lại: “Bố chào con”.

Ở thời điểm đó, cả hai đều đang ở Hà Nội nhưng ứng dụng lại có lúc hiển thị khoảng cách giữa họ lên tới 3.000 km. Đến hôm sau - Nam ở TP.HCM thì khoảng cách cũng chỉ còn 2,5km. Họ nhận ra mình đang ở cùng một thành phố và bắt đầu trò chuyện.

Cuộc gặp đầu tiên cũng không quá hoàn hảo theo kiểu phim tình cảm.

An Phương nhớ Nam Tô có giọng nói Hà Nội, cách chụp ảnh và cảm giác về một người khá nhẹ nhàng. Cô kể rằng mình gần như chỉ quẹt phải một người trên ứng dụng, sau đó trò chuyện rồi gặp luôn. Nam thì ấn tượng bởi một cô gái nói rất nhanh, nhiều năng lượng và có phần vụng về.

Thực tế, Nam Tô còn từng nhìn thấy An Phương ngoài đời trước đó ở Takashimaya (TP.HCM) cùng một nhóm bạn. Khi gặp trên ứng dụng, anh nhận ra cô gần như ngay lập tức vì hình ảnh trên profile giống hệt ngoài đời. Một chuyện tưởng chẳng đáng kể, nhưng trong bối cảnh hai người hoàn toàn xa lạ gặp nhau trên mạng, việc biết đối phương “đúng là người thật” lại khiến Nam Tô cảm thấy tin tưởng hơn.

Sau buổi gặp đầu tiên, họ cứ thế tiếp tục gặp nhau.

Ngay từ những kết nối đầu tiên của cặp đôi đã rất kỳ lạ

Không có một ngày kỷ niệm quá rõ ràng. Cũng không phải ngay từ đầu cả hai đã xác định đây sẽ là một mối quan hệ kéo dài gần 10 năm. Mọi thứ hình thành từ những lần gặp gỡ, những cuộc trò chuyện, những việc họ cùng làm và cách họ bắt đầu tương tác với nhau trong đời sống hàng ngày.

An Phương vẫn giữ chiếc áo đỏ mình mặc trong buổi hẹn đầu tiên. Nam cũng giữ một chiếc áo giống như vậy. Những thứ còn lại từ buổi đầu gặp nhau không nhiều. Nhưng đôi khi, một chiếc áo cũ lại đủ để nhắc hai người rằng họ đã đi cùng nhau lâu đến mức nào.

Gần một năm sau khi quen nhau, Nam Tô từng trải qua một giai đoạn khó khăn trong công việc. Khi ấy, anh hỏi An Phương tại sao cô vẫn chưa rời đi. Nam mô tả: “Lúc đấy là một trong những khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời mình. Cảm giác như mình đang ở trong một căn hầm rất tối, và Phương chính là một tia sáng. Mình nghĩ đó cũng là thời điểm mình quyết định chắc chắn rằng mình sẽ ở lại Sài Gòn. Một phần nữa là vì mình cũng không thuyết phục được Phương ra Hà Nội”.

Từ một người lạ, từ cái nhìn thoáng qua ở trung tâm thương mại đến việc gặp lại trên mạng, họ bắt đầu tạo ra những “nút thắt” đủ chặt để trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.

Gần 10 năm như người nhà, kết nối sâu sắc bắt đầu từ khác biệt: “Vì sao anh lại như vậy?”

Nếu phải tìm một công thức cho mối quan hệ của An Phương và Nam Tô, có lẽ đó không phải là “hai người giống nhau”.

Họ khá khác nhau. Nhưng thay vì biến những khác biệt ấy thành một cuộc chiến xem ai phải thay đổi bằng mọi giá, hai người dường như chấp nhận rằng mỗi người có một điểm riêng và dung hòa với nhau:

“Bình thường An Phương là một người sống không quá cảm xúc, lý trí nhiều hơn. Trong cuộc sống thì vui vẫn vui, nhưng khi bước vào công việc, An Phương khá khó tính. Ngược lại, An Phương thấy anh Nam là một người quá dễ tính. Nếu không dễ tính thì chắc cũng sẽ bị chửi (cười). Hai người thực sự có sự bù trừ cho nhau rất rõ.

Trong cuộc đời An Phương, em chưa thấy ai có tính tình dễ chịu như anh Nam. Anh Nam đúng là rất dễ chịu, dù chắc chắn cũng có những lúc hơi cứng đầu, lì hoặc cọc tính một chút. Nhưng anh là người chịu lắng nghe. Chỉ cần An Phương chia sẻ rằng: ‘Vì sao anh lại như vậy?’ hay ‘Em mong anh đừng như thế nữa’, nếu thấy điều đó hợp lý thì anh Nam sẽ thay đổi”.

Ngay cả chuyện ai là người “gia trưởng” cũng trở thành một câu chuyện để họ trêu nhau. Câu trả lời của họ đủ gây bất ngờ: An Phương.

Nhưng “gia trưởng” theo cách của cô lại đi kèm với lập luận. Nếu muốn Nam Tô làm một việc gì đó, cô đưa ra lý do. Nếu Nam Tô có lý lẽ thuyết phục hơn, họ sẽ làm theo anh. Hai người gọi đó là sự dân chủ.

Trong mối quan hệ, An Phương tự nhận mình "gia trưởng"

Điều này cho thấy cách họ duy trì sự tương tác trong mối quan hệ: nói ra điều mình muốn, lắng nghe lập luận của người còn lại và tìm cách đi đến một quyết định chung, thay vì mặc định một người phải nhường người kia.

Nam cũng từng có một thời gian khá… khó chịu vì An Phương nói nhiều. Sau này anh tự sửa lại nhận định của mình: cô không hẳn nói nhiều, cô chỉ nói rất nhanh: “Phương không phải là người nói nhiều đến thế, chẳng qua là Phương nói nhanh. Cho nên là cái khả năng truyền tải của Phương nó nhiều hơn người khác”. Thậm chí anh ví von rằng nếu một đoạn văn có 350 từ thì An Phương có thể triển khai toàn bộ trong một câu.

Một trong những nội dung được chú ý của cả hai là những chuyến đi du lịch, thường đi cùng nhau và chia sẻ về những chuyến đi. Nam Tô là người lên kế hoạch. An Phương từng nói đùa: “Em sẽ bỏ não tại nhà cho nên là anh hãy plan đi”.

Nhưng việc một người lập kế hoạch không có nghĩa chuyến đi lúc nào cũng diễn ra hoàn hảo. Nếu Nam bỏ sót một chi tiết khiến chuyến đi bất tiện, An Phương có thể bực. Nam cũng nhận trách nhiệm nếu lỗi đến từ mình. Sau khi giải quyết xong, cả hai lại tiếp tục tận hưởng chuyến đi.

Khi đi cùng nhau, họ ưu tiên sự thuận tiện hơn việc tiết kiệm từng khoản nhỏ. Cả hai đều có công việc toàn thời gian, thời gian nghỉ không nhiều nên thường tranh thủ cuối tuần hoặc kỳ nghỉ. Có lúc họ sẵn sàng chọn nơi ở trung tâm, trả thêm tiền để giảm thời gian di chuyển.

Đó là những quyết định rất đời thường nhưng cũng cho thấy cách hai người đang xây dựng một nhà theo nghĩa rộng hơn: không nhất thiết phải làm mọi thứ giống nhau, chỉ cần thống nhất được điều gì quan trọng với cả hai.

Với An Phương, một trong những điều cô trân trọng nhất ở Nam là khả năng ở bên cạnh khi cô căng thẳng. Họ có công việc riêng, nhưng vẫn cố gắng gặp nhau vào buổi trưa hoặc cuối ngày.

Nam Tô thường đón An Phương sau giờ làm. Cô kể lại những chuyện trong ngày, có thể là chuyện khiến mình khó chịu, bực bội hoặc đơn giản chỉ là một ngày quá dài. Nam Tô lắng nghe. Anh không nhất thiết phải đưa ra lời khuyên ngay lập tức. Đôi khi anh chỉ đứng về phía cô, thậm chí đùa rằng: “Thấy ghét quá để anh xử cái đó cho”.

Với An Phương, đó là một kiểu yêu thương dễ chịu nhất: được lắng nghe, được đứng về phía mình và biết rằng phía sau luôn có một người.

Những cuộc trò chuyện như vậy, vì thế, không chỉ là kể chuyện. Đó là cách họ duy trì kết nối sau một ngày mỗi người có một công việc, một áp lực và một thế giới riêng. Và chính những tương tác nhỏ lặp lại đủ lâu mới tạo nên cảm giác về một người đã trở thành người nhà.

Sự đồng hành và kết nối này càng trở nên rõ ràng hơn vào 2 năm trước - khi gia đình An Phương có chuyện buồn. Nam Tô nói đó là một trong những thời điểm hiếm hoi anh cảm nhận được sự yếu đuối của nửa kia. Không phải vì cô khóc nhiều. Ngược lại, điều anh nhận ra là An Phương ít nói hơn bình thường. Với một người vốn nói nhanh, nói nhiều, sự im lặng ấy lại trở thành tín hiệu.

Và trong thời điểm ấy, điều anh làm chỉ đơn giản là ở cạnh cô.

“+ 1 người thân” hơn là “+ 1 người chồng”

Có một chi tiết thú vị trong câu chuyện của An Phương và Nam Tô: họ đã bên nhau gần một thập kỷ nhưng An Phương từng nhiều lần từ chối việc gọi Nam là “bạn trai”.

Không phải vì cô không có tình cảm. Chỉ đơn giản là An Phương có một nỗi sợ nhất định với những nhãn gọi tên một mối quan hệ. Cô không thích cảm giác khi một người trở thành “bạn trai” thì kéo theo hàng loạt kỳ vọng, trách nhiệm và những điều phải làm theo một khuôn mẫu.

Nam Tô từng đề nghị An Phương làm bạn gái nhưng cô từ chối cả hai. Nhưng thay vì dừng lại, anh tiếp tục xây dựng mối quan hệ theo cách của mình. Vẫn rủ cô đi ăn trưa. Vẫn chờ bên ngoài. Vẫn đón cô sau giờ làm. Vẫn xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Nam Tô hiểu rằng họ đến với nhau từ một ứng dụng hẹn hò, không có bạn chung, không có những mối quan hệ xã hội đủ lâu để tạo ra cảm giác an toàn. Vì vậy, anh nghĩ mình cần thời gian để tạo thêm những kết nối giữa hai người: “Thế thì tại sao mình không tiếp tục quen người con gái này và mình xây dựng những cái nút thắt đủ dài để cô ấy có thể chấp nhận mình”.

Nam Tô mất 8 năm và 2 lần tỏ tình bị từ chối trước khi cầu hôn An Phương

Nút thắt ấy cuối cùng kéo dài đến 8 năm. Sau 8 năm, Nam mới cầu hôn.

Lý do anh đưa ra không phải vì đến thời điểm đó tình yêu mới đủ lớn. Anh nói thẳng rằng trước đó mình chưa đủ tự tin: “Sau 8 năm thì mình mới có đủ tự tin và đủ dũng khí và cảm nhận được là đây là khoảng thời gian để mình có thể nói ra được cái câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời”.

Nam Tô cho rằng hôn nhân khác với việc hai người yêu nhau. Để quyết định kết hôn, anh cần chắc chắn rằng mình không chỉ đủ khả năng trở thành chồng của An Phương, mà còn đủ khả năng duy trì một cuộc hôn nhân.

Còn với An Phương, khoảnh khắc ấy lại kéo theo cảm giác kỳ lạ: Cô sợ.

Cô thừa nhận mình không thoải mái khi nghĩ tới việc trở thành cô dâu, trở thành vợ hay tổ chức đám cưới. Ngay cả khi mọi người gọi họ là vợ chồng, cô vẫn thấy “ngại ngại”, “sượng sượng”. Nhưng chắc chắn đó không phải sự sợ hãi vì thiếu tình cảm.

Đây cũng là lần hiếm hoi An Phương nói trực diện về chuyện này. Sau nhiều năm ở bên nhau, hai người đang đứng trước một cột mốc mới: không chỉ tiếp tục yêu, mà bắt đầu nghĩ đến việc cùng nhau xây dựng một mái nhà.

Nhưng với An Phương, chữ “nhà” ở đây có lẽ không chỉ là một nơi để sống. Đó là cảm giác có một người mà mình có thể quay về sau một ngày dài, có người biết mình đang vui hay khó chịu chỉ qua một biểu cảm, có người nghe mình kể những chuyện tưởng chẳng quan trọng.

Nam Tô cũng từng nói về một kiểu “nhà” như thế khi nhắc đến cách anh nhìn An Phương. Với anh, cô không chỉ là người yêu hay người bạn đời, mà là người đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của anh.

Có lẽ vì vậy, An Phương thích cách gọi “+ 1 người thân” hơn là “+ 1 người chồng”. Cô vốn đã ngại chữ “chồng” nên “người thân” lại là một cách gọi khiến cô cảm thấy tự nhiên hơn.

Nam Tô đặc biệt thích cách gọi ấy. Với anh, gọi một người là “người nhà” đồng nghĩa với việc người đó đã trở thành một phần thực sự quan trọng trong gia đình.

Còn với An Phương, lý do đơn giản hơn: Nam Tô đã đi cùng cô qua gần như tất cả các phiên bản của cuộc sống. Công việc, những chuyến đi, những giai đoạn khó khăn, những ngày bình thường, những lúc cô cần được lắng nghe. Cô nói Nam là “number one fan” của mình, là người chiều cô nhất và cũng là người luôn đứng phía sau.

Nhưng điều quan trọng hơn cả sự chiều chuộng là sự tôn trọng.

An Phương nói mình sống cảm xúc ít hơn lý trí, vì thế những gì Nam làm cho cô, cô đều nhìn thấy: “An Phương chỉ cần quay lưng lại thì luôn có anh Nam phía sau và An Phương sẽ không bao giờ xem cái sự hiện diện của anh Nam là một điều hiển nhiên”.

Đó có lẽ cũng là cách cô lý giải vì sao một mối quan hệ kéo dài gần 10 năm vẫn còn nguyên sự trân trọng. Không phải ngày nào cũng lãng mạn. Không phải lúc nào cũng đồng quan điểm. Họ vẫn tranh luận, vẫn có những thói quen khiến nhau khó chịu, vẫn có chuyện người này phải nhắc người kia dọn nhà.

Và sau gần một thập kỷ, điều An Phương và Nam Tô hướng tới vì thế không chỉ là một đám cưới. Đó là việc trong cuộc sống của mình có thêm một người để hỏi ý kiến, để chia sẻ những chuyện rất nhỏ, để cùng nhìn một thứ gì đó rồi bật cười. Một người mà sự có mặt trở nên quen thuộc đến mức được gọi bằng hai chữ rất đơn giản: “người nhà”.

Câu chuyện của họ cũng cho thấy một mối quan hệ được xây dựng từ những điều giản dị nhất: cùng hỏi ý kiến nhau, cùng chia sẻ một điều thú vị, cùng lắng nghe khi người kia có điều chưa vui và sẵn sàng thay đổi nếu thấy điều đó hợp lý. Khi đã trở thành “người nhà”, sự quan tâm không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Đôi khi chỉ là có thêm một người cùng nhớ, cùng lo và cùng san sẻ những việc vốn chỉ một mình mình phải nghĩ đến.

Với Viettel Tammi, tinh thần “Người nhà” cũng được đặt vào những nhu cầu rất đời thường ấy. Các tính năng như video call, free data hay những tiện ích trong Nhà có Tammi được thiết kế để việc đồng hành và kết nối giữa người nhà với người nhà trở nên EZ hơn.

EZ khi mở lời với người mình thương. EZ khi hỏi thăm đối phương một câu. EZ để san sẻ bớt những việc nhỏ vẫn thường khiến người ta phải nhớ, phải lo. Bởi điều khiến một người cảm thấy mình được đồng hành và hỗ trợ không nằm ở một món quà lớn hay một cuộc trò chuyện dài. Có thể chỉ là một cuộc gọi đúng lúc, một lời hỏi thăm, hay việc ai đó chủ động nhớ đến mình trong một ngày rất bình thường.

Người nhà không chỉ là những người có chung một mái nhà. Đó có thể là bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, hay những người đang chăm sóc và hỗ trợ mình mỗi ngày. Khác nhau về vai trò, nhưng họ đều là những người mình muốn kết nối, quan tâm và có mặt khi cần. Với Viettel Tammi, "Người nhà" là tất cả những kết nối quan trọng trong cuộc sống – nơi công nghệ đứng phía sau để việc liên lạc, chia sẻ và chăm sóc trở nên đơn giản hơn. Từ video call, chat, free data đến các tiện ích kết nối người – thiết bị – dịch vụ, Tammi giúp những việc nhỏ được san sẻ, để mỗi người bớt nhớ, bớt lo và có thêm thời gian cho những kết nối thật sự quan trọng. Đó cũng là tinh thần của "Zì cũng EZ" – campaign dành cho Gen Z, nơi Tammi đồng hành cùng một thế hệ đang kết nối với rất nhiều "người nhà" theo những cách rất riêng: một cuộc gọi cho bố mẹ, một tin nhắn cho bạn thân, một cuộc họp với đồng nghiệp hay sự hỗ trợ dành cho người mình chăm sóc. Nhà có Tammi, Zì cũng EZ Tải Viettel Tammi ngay hôm nay. Khám phá nền tảng cuộc sống số hợp nhất và kết nối với những "người nhà" của bạn theo cách EZ hơn.



