Will & Tina mở màn series mới toanh sắp lên sóng: Những lần chạm mặt “chẳng ai hẹn” và chuyện tình đầy bất ngờ

Cùng chờ đón xem cặp đôi mang vibe hiện đại nhưng cũng rất gần gũi này có câu chuyện tình yêu ấn tượng thế nào nhé!

Trên mạng xã hội, những cặp đôi được yêu thích thường khiến người ta thích thú bởi cách hai người ở cạnh nhau: tự nhiên, thoải mái và đôi khi chỉ cần vài câu trêu chọc cũng đủ thấy sự ăn ý. Will và Tina - chủ kênh TikTok Will và Tina với gần 281k người theo dõi - mang đến một năng lượng như thế - hiện đại, dễ chịu và có chút tò mò ngay từ câu chuyện bắt đầu.

Tina có tên thật là Phan Hồng Như, sinh năm 1996. Cô sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sang Mỹ du học từ năm 15 tuổi và có khoảng 9 năm sinh sống, học tập, làm việc tại đây. Cô từng học Thạc sĩ Ngôn ngữ tại Mỹ, sau đó trở về Việt Nam rồi tiếp tục học Thạc sĩ truyền thông tại Singapore. Sau nhiều năm ở nước ngoài, Tina quyết định về Việt Nam vì muốn được ở gần gia đình, bạn bè và tìm kiếm những mối quan hệ chất lượng hơn.

Những ngày đầu trở về, Tina phải làm quen lại với môi trường sống, cách giao tiếp và văn hóa Việt Nam sau một thời gian dài sử dụng tiếng Anh. Cô tham gia các hội nhóm, sự kiện dành cho người Việt từng du học hoặc sinh sống ở nước ngoài. Chính trong quá trình tìm lại những kết nối của bản thân, Tina gặp Will - Việt kiều Đức.

Tina và Will là cặp đôi được nhiều bạn trẻ yêu thích

Từ một cuộc gặp gỡ tại sự kiện dành cho các founder, hai người xa lạ, khác biệt văn hóa, khác đất nước,... lần đầu tiên gặp nhau. Sau đó cả 2 liên tiếp có những cuộc chạm mặt tình cờ nhưng trùng hợp đến mức có thời điểm, chính Tina từng tự hỏi liệu Will có đang “theo dõi” mình hay không.

Nhưng có lẽ điều khiến câu chuyện của Will và Tina thú vị không chỉ nằm ở những lần gặp gỡ EZ như vậy. Bởi đôi khi, một cuộc gặp chỉ là điểm bắt đầu, còn việc hai người có tiếp tục tìm đến nhau, một người dám mở lời và một người dám kết nối hay không lại là câu chuyện khác. Hai người nhanh chóng nhận ra mình có khá nhiều điểm chung, từ sở thích, trải nghiệm sống đến cách nhìn về tình yêu và cuộc sống.

Vậy ai là người để ý đối phương trước? Những cuộc gặp tưởng như ngẫu nhiên ấy đã diễn ra thế nào? Khoảnh khắc nào khiến hai người xa lạ bắt đầu muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn, từ những lần chạm mặt trực tiếp đến những tin nhắn và cuộc gọi khi không ở cạnh nhau? Và điều gì khiến cả hai quyết định đối phương sẽ trở thành người nhà của mình?

Những cảm xúc từ vui vẻ, hài hước đến xúc động sẽ đều có trong chia sẻ của Will và Tina

Đây chính là những nội dung mà Will và Tina sẽ chia sẻ trong cuộc trò chuyện trên HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi. Tại đây, Will và Tina cùng nhìn lại những ngày đầu gặp nhau, những tin nhắn, hình ảnh và kỷ niệm từng gắn với một giai đoạn đặc biệt của mối quan hệ. Cả hai cũng có một màn “bóc phốt” nhau khá thú vị qua loạt từ khóa, nơi những đặc điểm tưởng nhỏ lại nhanh chóng được gọi tên.

Cặp đôi cũng có dịp lại những hình ảnh, đoạn tin nhắn trong suốt thời gian đồng hành bên nhau trong suốt cuộc trò chuyện. Từ đó những khoảnh khắc phía sau mối quan hệ, trong đó có cả việc tôn trọng và dung hòa khác biệt của đối phương, mâu thuẫn và cả màn cầu hôn từng gây chú ý trên mạng xã hội được hé lộ.

Bởi một mối quan hệ không chỉ được tạo nên từ những lần ở cạnh nhau. Đó còn là cách hai người giữ kết nối khi không thể gặp mặt, một cuộc gọi khi nhớ nhau, một tin nhắn hỏi han hay đơn giản là biết người mình thương vẫn đang ổn. Công nghệ vì thế cũng trở thành một phần rất tự nhiên trong cách những người trẻ, đặc biệt là Gen Z, duy trì các mối quan hệ của mình.

Với Viettel Tammi, tinh thần “Người nhà” cũng bắt đầu từ những điều như thế: giúp việc kết nối và quan tâm đến người mình thương trở nên EZ hơn, ngay cả khi không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau. Từ video call, free data đến những tiện ích trong Nhà có Tammi, công nghệ có thể san sẻ những việc nhỏ trong đời sống để mỗi người bớt “nhớ và lo”, dành thêm thời gian cho những kết nối thật sự quan trọng.

Và có lẽ câu chuyện của Will và Tina cũng là một cách thú vị để nhìn về kết nối trong đời sống hiện đại: một cuộc gặp có thể đưa hai người xa lạ đến gần nhau, còn những cuộc trò chuyện, cuộc gọi và sự quan tâm mỗi ngày giúp một mối quan hệ tiếp tục ở lại.

Đây là tập mở màn của một series mới toanh sẽ chính thức lên sóng với những câu chuyện về tình yêu, kết nối và những mối quan hệ trong cuộc sống hiện đại.

Đừng quên đón xem trên kênh HERE TO HEAR để cùng khám phá câu chuyện bắt đầu từ những cuộc gặp tưởng như tình cờ, những kết nối ngày càng gần hơn, và xem điều gì đã khiến hai người xa lạ dần trở thành người nhà của nhau nhé!