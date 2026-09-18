Những chuyện nếu tuổi 20 - 25 làm được, 1 thập kỷ sau sẽ sống dễ thở hơn

Có những thứ càng làm sớm ở tuổi 20, càng đỡ phải hối tiếc khi bước sang tuổi 30.

Tuổi 20-25 là khoảng thời gian nhiều người bắt đầu tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình: tự kiếm tiền, tự quyết định công việc, tự lo cho sức khỏe và cũng bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai.

Đây chưa phải lúc phải có tất cả câu trả lời nhưng lại là giai đoạn khá tốt để hình thành một vài thói quen mà sau này khi 30-40 tuổi sẽ thấy “giá như mình làm sớm hơn”.

Đừng chỉ cố kiếm nhiều tiền, hãy học cách giữ tiền

Khi mới đi làm, việc tăng thu nhập thường được quan tâm hơn chuyện quản lý số tiền mình đang có. Lương tăng thì mức chi tiêu cũng dễ tăng theo, cuối tháng vẫn chẳng còn bao nhiêu.

Một thói quen đơn giản có thể bắt đầu ngay từ tuổi 20 là biết chính xác tiền của mình đi đâu. Không cần ghi chép từng cốc cà phê, nhưng nên có một khoản cố định dành cho chi phí sinh hoạt, một khoản tiết kiệm và một khoản để chi cho những thứ mình thích.

Quan trọng hơn, hãy tạo một khoản tiền dự phòng và coi đó là tiền “không được tiêu nếu chưa thực sự cần”. Ban đầu có thể chỉ là vài triệu đồng, sau đó tăng dần lên mức đủ để trang trải vài tháng sinh hoạt.

Đến tuổi 30, khi có nhiều khoản phải lo hơn như nhà cửa, gia đình, công việc hay những kế hoạch lớn, việc đã quen với quản lý tiền từ trước sẽ giúp mình đỡ bị động hơn rất nhiều.

Học một thứ có thể đi cùng mình lâu dài, thay vì chạy theo mọi thứ đang hot

Ở tuổi 20, rất dễ rơi vào cảm giác phải học thật nhiều. Thấy người khác học ngoại ngữ thì mình học ngoại ngữ, thấy ngành mới nổi thì muốn thử, thấy ai đó kiếm tiền từ một kỹ năng nào đó cũng muốn bắt đầu ngay.

Nhưng thay vì liên tục bắt đầu rồi bỏ dở, có thể chọn một kỹ năng thực sự hữu ích với công việc và dành vài năm để làm cho nó đủ tốt.

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Đó có thể là tiếng Anh, viết, thiết kế, phân tích dữ liệu, bán hàng, công nghệ, quản lý dự án hoặc một chuyên môn đặc thù của ngành mình đang làm. Không nhất thiết phải trở thành chuyên gia, nhưng nên đạt đến mức kỹ năng đó có thể giúp mình tìm một công việc khác, nhận thêm dự án hoặc tăng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Tuổi 20-25 cũng là lúc có thể thử nhiều thứ, nhưng đến một thời điểm, việc đào sâu một năng lực thường có giá trị hơn việc biết mỗi thứ một chút.

Đừng đợi đến lúc đau lưng mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe

Có một số thứ ở tuổi 20 tưởng như không quan trọng vì cơ thể vẫn đang hoạt động tốt. Thức khuya vài hôm, bỏ bữa, ngồi cả ngày, cuối tuần mới vận động một lần... dường như cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng sức khỏe là thứ nên xây dựng từ trước khi có vấn đề, thay vì đợi cơ thể lên tiếng mới sửa.

Không cần theo một chế độ quá nghiêm khắc. Có thể bắt đầu bằng việc ngủ vào một khung giờ tương đối ổn định, vận động vài buổi mỗi tuần, đi bộ nhiều hơn, ăn đủ chất và hạn chế những thói quen mình biết là không tốt nếu duy trì lâu dài.

Đặc biệt, hãy tìm một hình thức vận động mà mình có thể duy trì nhiều năm, thay vì ép bản thân theo một lịch tập quá nặng rồi bỏ cuộc sau vài tuần. Mục tiêu ở tuổi 20 không nhất thiết là có một body đẹp, mà là đến tuổi 30 vẫn có một cơ thể đủ khỏe để làm việc, đi chơi và tận hưởng cuộc sống mà không phải liên tục lo lắng về sức khỏe.

Tập quen với việc làm những chuyện “không muốn làm”

Một trong những khác biệt khá rõ khi trưởng thành là không phải việc gì cũng có thể làm khi có cảm hứng.

Có những ngày vẫn phải đi làm dù không thích, học một kỹ năng dù thấy chán, tập thể dục dù chỉ muốn nằm trên sofa, xử lý một việc tồn đọng dù chẳng có chút động lực nào.

Vì vậy, thay vì chờ bản thân có hứng mới bắt đầu, hãy tập làm một số việc theo lịch cố định. Ví dụ, mỗi tối dành 30 phút học ngoại ngữ, mỗi sáng đi bộ 20 phút hoặc cuối tuần kiểm tra lại chi tiêu của cả tuần.

Những thói quen rất nhỏ này tưởng không tạo ra khác biệt ngay lập tức, nhưng nếu duy trì trong vài năm, chúng sẽ tạo thành một kiểu kỷ luật không cần phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng. Đây là năng lực khá hữu ích khi công việc, tài chính và các trách nhiệm cá nhân ngày càng nhiều hơn.

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Bớt so sánh tiến độ cuộc đời của mình với người khác

Tuổi 20-25 cũng là lúc dễ thấy mình “chậm” nhất. Người cùng tuổi đã có công việc tốt, người mua nhà, người kết hôn, người kinh doanh riêng, người liên tục đi du lịch...

Nhưng những thứ nhìn thấy trên mạng xã hội thường chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của người khác. Nếu liên tục lấy chúng làm mốc để đánh giá mình, rất dễ đưa ra những quyết định chỉ vì sợ bị bỏ lại.

Thay vào đó, có thể tự đặt những mốc thực tế hơn: năm nay thu nhập có tăng không, mình đã học thêm được gì, sức khỏe có tốt hơn không, khoản tiết kiệm có tăng lên không, công việc hiện tại còn phù hợp không.

20-25 tuổi không cần phải “thành công” thật nhanh. Điều đáng giá hơn là đến 30 tuổi, mình có nhiều lựa chọn hơn so với lúc 20. Có kỹ năng để đổi việc, có tiền dự phòng để không phải vội vàng, có sức khỏe để làm điều mình muốn và có đủ hiểu bản thân để biết đâu là thứ thực sự phù hợp với mình.