Cuối tuần này tại Hà Nội: Tới xã Bát Tràng nghe gốm “hát”

Chương trình trình diễn nghệ thuật Thanh âm Gốm diễn ra tại xã Bát Tràng - 1 trong 6 không gian diễn ra các hoạt động của Festival Thăng Long - Hà Nội 2026.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 đang tiếp tục nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng Thủ đô và khách du lịch khi liên tục đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến những không gian quen thuộc của Hà Nội. Diễn ra từ ngày 11 - 20/9 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, Festival mở rộng hành trình qua nhiều không gian văn hóa, trong đó có xã Bát Tràng (Hà Nội) - vùng đất gắn với làng nghề gốm truyền thống.

19h30 ngày 19 - 20/9, Bát Tràng sẽ trở thành sân khấu cho chương trình trình diễn nghệ thuật Thanh âm Gốm (Ceramic Sounds). Chương trình diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Bát Tràng (Nhà văn hóa thôn 2 Bát Tràng cũ) - Hà Nội, cùng các hoạt động trải nghiệm làm gốm và thưởng thức đặc sản Bát Tràng.

Thông tin về chương trình trình diễn nghệ thuật Thanh âm Gốm

Điểm gây ấn tượng của “Thanh âm Gốm” nằm ở chính cách chương trình sử dụng chất liệu quen thuộc này. Gốm không chỉ xuất hiện như một sản phẩm thủ công để ngắm nhìn mà được khai thác ở khả năng tạo âm thanh, với các nhạc cụ gốm trở thành một phần của màn trình diễn.

Âm nhạc được đặt cạnh những giá trị vốn làm nên Bát Tràng: đất, lửa, kỹ thuật thủ công và bàn tay người thợ. Chương trình mở ra cuộc gặp giữa một làng nghề truyền thống với ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại, để khán giả tiếp cận gốm bằng một giác quan mới.

Đây cũng là tinh thần được Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 đặt vào chuỗi hoạt động “6 không gian - 1 dòng chảy di sản”: đưa những giá trị văn hóa quen thuộc ra khỏi cách thưởng thức quen thuộc. Tại Bát Tràng, câu chuyện ấy được kể bằng âm thanh, ngay trong không gian của một làng nghề đã gắn với đời sống Hà Nội qua nhiều thế hệ.

Nằm bên sông Hồng, Bát Tràng là một trong những làng nghề gốm nổi tiếng của Hà Nội. Đất, lửa, bàn tay người thợ và kỹ thuật thủ công tạo nên những sản phẩm từ đồ gia dụng đến các tác phẩm nghệ thuật. Cùng với sự phát triển của đời sống đương đại, gốm Bát Tràng cũng liên tục được làm mới về kiểu dáng, công năng và cách tiếp cận.

Nếu đang tìm một điểm đến cho tối cuối tuần, cùng đến Bát Tràng để vừa khám phá làng nghề, thử làm gốm, thưởng thức ẩm thực địa phương, vừa xem những chiếc bình gốm được đặt vào một vai trò hoàn toàn khác trên sân khấu “Thanh âm Gốm”.

Xã Bát Tràng là 1 trong 6 không gian diễn ra các hoạt động của Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Song song với chương trình tại Bát Tràng, các hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 vẫn đang tiếp tục diễn ra tại nhiều không gian của Thủ đô. Cùng đón xem và khám phá thêm những cách kể mới về di sản Hà Nội trong những ngày cuối Festival.