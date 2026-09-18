MC Minh Trang sau cú sốc tâm lý ly hôn: “Nếu là 10 năm trước, có lẽ mình cũng sẽ chọn im lặng”

Sau thông báo ly hôn, MC Minh Trang tiếp tục chia sẻ về quãng thời gian cô đối diện với những tổn thương trong hôn nhân và cách nói chuyện với 4 con về việc bố mẹ chia tay.

Tối 17/9, MC Minh Trang lần đầu công khai việc đã ly hôn. Theo chia sẻ của nữ MC, cô và chồng đã nhận quyết định ly hôn của tòa án vào đầu tháng 8/2026. Cô cũng cho biết sau khi phát hiện những chuyện khiến niềm tin trong hôn nhân không còn, cô lựa chọn dừng lại và một mình nuôi 4 con.

Đến mới đây, Minh Trang đăng thêm một bài viết và cho biết đây sẽ là lần cuối cô chia sẻ về câu chuyện này. Theo đó, nữ MC nói nhiều hơn về cách cô đã trải qua những ngày khó khăn và lý do vẫn lựa chọn lên tiếng dù biết sẽ nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Minh Trang bày tỏ, bản thân lựa chọn công khai chuyện ly hôn khi tâm lý đã ổn định, không xuất phát từ sự nông nổi, cảm xúc mạnh hay bị tiêu cực lấn át. Cô cũng cho hay vốn là người kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về chuyện đời tư trên MXH. Tuy nhiên, ngoài những vấn đề liên quan đến con cái, trách nhiệm hôn nhân thì những ràng buộc trong công việc chung giữa MC Minh Trang và chồng khiến cô quyết định đưa ra thông báo rõ ràng với đối tác, công chúng.

“Mình cũng rất sợ phát ngôn hoặc chia sẻ điều gì đó khi mọi cảm xúc còn ngổn ngang, mình sẽ khó để sáng suốt, thận trọng… Sau những ngày cảm xúc lơ lửng, rồi cả những suy nghĩ tiêu cực, tự làm đau bản thân bủa vây, mình may mắn tỉnh lại, mình chọn trở về bên trong, chăm sóc tâm trí của bản thân, dành 100% thời gian cho những kết nối chất lượng với 4 bạn nhỏ và những người thân yêu nhất. Mình cũng tham gia các buổi trị liệu tâm lý, tập thiền và quay trở lại với những cuốn sách còn dang dở đã nằm trên kệ suốt cả năm vừa rồi… Mình viết những dòng này khi tâm lý đã ổn định, mọi cảm xúc mạnh đã qua đi, những chuỗi ngày sống trong nước mắt và tự dằn vặt đã kết thúc”, Minh Trang viết.

Theo Minh Trang, khi chia sẻ chuyện riêng tư, cô biết mình sẽ nhận được cả sự cảm thông lẫn những ý kiến trái chiều. Song, trong khoảng thời gian 10 năm qua, công việc được tiếp xúc với nhiều người phụ nữ, người vợ, người mẹ cũng có những tổn thương tâm lý, hôn nhân khiến cô có suy nghĩ khác.

Đó cũng là lý do MC Minh Trang cho biết cô thẳng thắn nói chuyện với các con về việc ly hôn của bố mẹ. Cô cũng dạy các con về cách tự đứng dậy sau những biến cố, biết dừng lại trước một mối quan hệ khiến mình bị tổn thương, biết nhận định việc làm đúng, sai,...

Minh Trang chia sẻ: “Nếu là 10 năm trước, có lẽ mình cũng sẽ chọn im lặng, và tiếp tục vùng vẫy trong mớ bòng bong của cuộc đời mình. Nhưng 10 năm qua, mình may mắn được lắng nghe và đồng hành với không ít người phụ nữ, người vợ, người mẹ với những tổn thương đủ loại, và mình biết được rằng: không thể vì nỗi sợ bị xã hội gắn mác để bản thân phải tiếp tục chịu đựng và sống phần đời còn lại trong đau khổ; con cái xứng đáng được sống trong một môi trường ổn định và an toàn về mặt cảm xúc, không phải chứng kiến bố mẹ xung đột gay gắt hay chiến tranh lạnh với nhau.

Mình chọn chia sẻ thẳng thắn với các con về chuyện của bố mẹ, lắng nghe ý kiến của các con, cho các con quyền lựa chọn sẽ muốn sống với ai sau khi cha mẹ ly hôn. Mình ở bên các con mỗi ngày, để đảm bảo con được đồng hành về cảm xúc, bất cứ cảm xúc hay những băn khoăn gì con có thể có…

Mình đang nuôi dạy 3 con gái và 1 con trai. Ngoài việc tự đứng dậy khỏi những tổn thương và nỗi đau của bản thân, mình muốn cho các con thấy 2 điều: việc làm tổn thương người khác là việc sai, làm tổn thương người thân thiết, người đã dành sự yêu thương và tâm sức cho mình là sai lầm càng lớn; và bất cứ khi nào con bị tổn thương, bị đối xử tệ trong một mối quan hệ, con có quyền lựa chọn dừng lại và bước ra khỏi mối quan hệ đó”.

Minh Trang cho biết đây là bài đăng cuối cùng của cô chia sẻ về chuyện hôn nhân

Cuối cùng, nữ MC cho biết sẽ là lần cuối cô chia sẻ về chuyện hôn nhân. Minh Trang mong mọi người tôn trọng điều này để cô có thể ổn định cuộc sống sau những gì đã xảy ra, tiếp tục chăm lo cho các con và công việc.

MC Minh Trang (SN 1987, tại Hà Nội) tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, sau đó nhận học bổng Thạc sĩ tại Pháp, chuyên ngành Truyền thông, thông thạo tiếng Anh, Nhật,.. Nhờ thành tích học tập đáng nể, MC Minh Trang còn được giữ lại trường làm giảng viên về marketing. Từ năm 2025, cô là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV, đảm nhiệm nhiều chương trình như Tuổi đời mênh mông, Bài hát Việt, Quốc gia khởi nghiệp và Cà phê sáng,...

Sau khi có gia đình riêng, sinh con, Minh Trang rời công việc tại VTV, cũng không còn hoạt động giảng dạy để dành trọn thời gian cho việc làm mẹ. Trên MXH, cô cũng được biết đến là “hot mom” thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bí quyết nuôi dạy 4 nhóc tỳ.