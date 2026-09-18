Văn Miếu - Quốc Tử Giám sắp có 3D Mapping, chỉ diễn ra 1 đêm

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, Văn Miếu - Quốc Tử Giám liên tục có những không gian trưng bày và trải nghiệm văn hóa.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II đang diễn ra từ ngày 11 đến 20/9 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”. Trong những ngày này, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng trở thành một điểm hẹn đặc biệt khi liên tục có các không gian trưng bày, trải nghiệm và trình diễn, đưa những câu chuyện về Hà Nội đến gần công chúng bằng nhiều cách khác nhau.

Một vòng quanh Văn Miếu, du khách có thể gặp “Nhất Trống” với câu chuyện về nghề làm trống truyền thống, dừng lại ở “Nét chữ An Nhiên” để xem và giao lưu thư pháp, hoặc tiếp tục khám phá “Nét Hà Thành” qua tà áo dài và “Nét Kinh Kỳ” với ký ức 36 phố phường. Đặc biệt, một hoạt động trình chiếu 3D mapping cũng được hé lộ, hứa hẹn mang đến một cách tiếp cận khác với câu chuyện về Quốc Tử Giám.

Hai không gian trải nghiệm diễn ra xuyên suốt sự kiện, mỗi nơi kể một câu chuyện về di sản

“Nhất Trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến” diễn ra từ 14 đến 20/9 tại Hậu viên nhà Thái Học.

Không gian trưng bày đưa công chúng tìm hiểu về nghề làm trống truyền thống, từ chất liệu, kỹ thuật chế tác đến những câu chuyện được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Du khách có thể quan sát các công đoạn làm trống, gặp gỡ nghệ nhân và thưởng thức những hoạt động nghệ thuật gắn với tiếng trống.

Không gian trưng bày của Nhất Trống đưa người xem về với nghề làm trống truyền thống, từ chất liệu, kỹ thuật chế tác đến những câu chuyện được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Từ những lớp da, gỗ và đôi bàn tay người thợ, mỗi chiếc trống được tạo nên không chỉ như một vật dụng mà còn mang theo câu chuyện về một nghề truyền thống. Tại đây, công chúng có thể tìm hiểu lịch sử nghề làm trống, quan sát các công đoạn chế tác và gặp gỡ những nghệ nhân đang gìn giữ nghề.

Không gian cũng có các hoạt động gắn với nghệ thuật trống, để tiếng trống không chỉ được nhìn thấy qua những sản phẩm trưng bày mà còn được cảm nhận trực tiếp giữa không gian di sản.

Trong khi đó, từ 15 đến 19/9, “Nét chữ An Nhiên - Trưng bày và Giao lưu thư pháp” diễn ra tại Nhà thầy đồ.

Hoạt động chính thức mở cửa sáng 15/9, mang đến không gian để công chúng tìm hiểu nghệ thuật thư pháp, từ những tác phẩm được trưng bày đến các hoạt động giao lưu và trình diễn. Nội dung chương trình gắn với chữ nghĩa, đạo học và truyền thống trọng chữ của người Việt.

Nét chữ An Nhiên.

Giữa không gian cổ kính của Văn Miếu, những nét mực được tạo nên chậm rãi, mở ra một khoảng lặng khá khác giữa nhịp sống thành phố. Du khách có thể dừng lại xem viết chữ, nghe những câu chuyện phía sau con chữ và trực tiếp cảm nhận nghệ thuật thư pháp.

“Nét Hà Thành” và “Nét Kinh Kỳ” - hai “lát cắt” của Hà Nội vẫn đang hiện diện

Bên cạnh hai hoạt động trên, “Nét Hà Thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài” vẫn diễn ra tại khu vực Hồ Văn đến 19/9.

Các hoạt động ở Nét Hà Thành gây chú ý.

Tại đây, tà áo dài được sử dụng như một chất liệu để kể câu chuyện về Hà Nội qua nhiều thời kỳ. Không gian kết hợp áo dài với tranh ảnh, hiện vật và những vật dụng gắn với đời sống, nghề nghiệp của người Hà Nội.

Một điểm nhấn là gần 400 bức tranh in trên canvas do sinh viên mỹ thuật thực hiện, khai thác hình ảnh và tư liệu về Hà Nội, đồng thời kết hợp công nghệ AI trong quá trình sáng tạo.

Từ câu chuyện trang phục, không gian mở rộng sang ký ức về đời sống đô thị, giúp người xem hình dung những thay đổi của Hà Nội qua nhiều thế hệ.

Cũng tại Văn Miếu, “Nét Kinh Kỳ - Hà Nội 36 phố phường” diễn ra đến 19/9 tại Hậu viên khu Thái Học.

Hoạt động đưa công chúng trở về với câu chuyện 36 phố phường, phố hàng và phố nghề của Thăng Long xưa thông qua hội họa, điêu khắc và các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.

Các hoạt động thu hút đông đảo người tham dự.

Thay vì chỉ đứng trước các tác phẩm để thưởng lãm, du khách còn có thể quan sát nghệ nhân làm nghề, tìm hiểu kỹ thuật và trực tiếp tương tác với các sản phẩm thủ công. Từ đó, câu chuyện về những phố nghề của Hà Nội xưa được nối với các nghề truyền thống vẫn đang được gìn giữ hôm nay.

Hé lộ một đêm duy nhất tại Văn Miếu: 3D Mapping “Trường học đầu tiên”

Bên cạnh những hoạt động diễn ra xuyên suốt nhiều ngày, Festival còn có một điểm nhấn theo thời điểm là 3D Mapping Quốc Tử Giám - “Trường học đầu tiên”.

Chương trình diễn ra vào 19h30 ngày 18/9, kết hợp ánh sáng, hình ảnh và âm nhạc để kể câu chuyện về Quốc Tử Giám - ngôi trường gắn với truyền thống giáo dục và văn hiến Thăng Long.

Chỉ diễn ra một đêm duy nhất, sự kiện này đang nhận về nhiều sự quan tâm.

Nếu những hoạt động như áo dài, tranh, trống hay thư pháp đưa người xem tiếp cận di sản bằng các chất liệu truyền thống, mapping lại lựa chọn công nghệ để kể câu chuyện về Quốc Tử Giám. Sự kết hợp này tạo nên một cách tiếp cận khác với không gian vốn gắn liền với lịch sử khoa bảng và truyền thống hiếu học của Thăng Long. Di sản không chỉ được nhìn lại qua những hiện vật hay câu chuyện cũ, mà còn được tái hiện bằng ánh sáng, hình ảnh và âm thanh trong một chương trình nghệ thuật đương đại.

Điểm thú vị của chuỗi hoạt động tại Văn Miếu nằm ở việc công chúng không cần lựa chọn giữa “xem triển lãm” hay “đi tham quan di tích”. Trong cùng một hành trình, người xem có thể bắt đầu từ câu chuyện tà áo dài ở Hồ Văn, tiếp tục tìm hiểu 36 phố phường và nghề truyền thống, rồi dừng lại trước những bộ trống hoặc một không gian thư pháp.

Với người trẻ, đây là cách tiếp cận lịch sử và văn hóa bằng những hình thức trực quan, có tính trải nghiệm hơn. Với các gia đình, chuyến ghé Văn Miếu cũng có thể trở thành một buổi tham quan kết hợp xem trưng bày, tìm hiểu nghề và khám phá di sản.

Và nếu chưa kịp ghé, những ngày cuối Festival vẫn còn nhiều hoạt động để khám phá. “Nét Hà Thành”, “Nét Kinh Kỳ”, “Nhất Trống” và “Nét chữ An Nhiên” vẫn lần lượt diễn ra trong những ngày tới, trong khi Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 kéo dài đến 20/9.

Một buổi ghé Văn Miếu những ngày này vì thế có thể không chỉ là một chuyến tham quan di tích. Đó còn là dịp để nhìn Hà Nội qua nhiều “lớp” khác nhau - từ tà áo dài, phố nghề, tiếng trống đến từng nét chữ - và xem những câu chuyện tưởng đã rất quen được kể lại bằng một cách mới hơn.