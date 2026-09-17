Ngay lúc này tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Check-in là có quà!

Trong 2 ngày 16 và 17/9, Booth Fandom Yêu Nước tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa điểm hot nhất với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II diễn ra từ ngày 11-20/9 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, kết nối nhiều không gian văn hóa của Thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, Văn Miếu được lựa chọn làm nơi diễn ra chuỗi hoạt động kéo dài trong nhiều ngày, đưa những câu chuyện về văn hiến, nghệ thuật và đời sống Hà Nội đến gần hơn với công chúng và du khách quốc tế.

Trong những ngày qua, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra nhiều chương trình như “Khai Văn”, “Nét Kinh kỳ”, “Nhất trống - một tiếng trống - ngàn năm văn hiến” hay “Nét chữ An Nhiên”. Từ ký ức 36 phố phường, nghề thủ công, tiếng trống truyền thống đến nghệ thuật thư pháp, các hoạt động được triển khai theo nhiều hình thức khác nhau, tạo nên một không gian nơi di sản không chỉ được quan sát mà còn được trải nghiệm.

Cũng trong không gian ấy, Booth Fandom Yêu Nước tiếp tục trở thành “toạ độ” check-in cực hot, thu hút sự ý của đông đảo người tham gia. Khác với những chương trình nghệ thuật hay triển lãm mang tính trình diễn, Booth Fandom Yêu Nước hướng đến những tương tác trực tiếp để khách tham quan có thể ghé qua chụp một vài bức ảnh, tham gia trò chơi hoặc trải nghiệm các hoạt động mang đậm nét truyền thống.

Booth Fandom Yêu Nước thu hút với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng

Theo đó, Booth Fandom Yêu Nước sẽ được đặt tại khu vực cổng Văn Miếu trong 2 ngày 16 và 17/9. Tại đây có những hoạt động xuyên suốt diễn ra liên tục cả trong 2 ngày và cũng có cả những “sít rịt” được hé lộ vào các khung giờ cố định trong ngày.

Một trong những hoạt động dễ tham gia nhất tại Booth Fandom Yêu Nước là khu vực photobooth. Thay vì chỉ ghé qua để xem, khách tham quan có thể dừng lại chụp ảnh, lưu lại dấu ấn riêng của. Những khung hình được thiết kế sáng tạo, thậm chí còn cả dấu ấn của idol trong từng frame hình đã nhanh chóng trở thành địa điểm được các bạn trẻ xếp hàng, háo hức chờ đợi.

Bên cạnh đó, các minigame được tổ chức trong nhiều khung giờ, tạo thêm một hoạt động tương tác ngắn dành cho khách ghé booth. Những phần quà hấp dẫn, merchandise đẹp mắt cũng được dành tặng cho các khách check-in, tham gia minigame tại đâ.

Điểm nhấn khác là workshop tò he. Đây cũng là hoạt động tạo sự kết nối khá trực tiếp với không gian văn hóa của Festival, khi một món đồ chơi dân gian quen thuộc được đưa vào trải nghiệm để người tham gia có thể tự tay làm và tìm hiểu thêm về một nét văn hóa truyền thống. Workshop được bố trí vào các khung giờ buổi sáng và buổi chiều trong cả hai ngày 16-17/9. Ngoài ra, khu vực booth cũng có đồ ăn và nước uống tiếp sức dành cho khách tham quan trong thời gian trải nghiệm.

Loạt photoframe đặc sắc trở thành điểm nhấn khiến nhiều bạn trẻ không thể bỏ lỡ

Đặc biệt hơn trong ngày 17/9 là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, KOL trong phần giao lưu với khán giả. Đó là Ngọc Nữ - Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, diễn viên nhí KoKa Bình Nguyên và MC Khánh An sẽ góp mặt và mang đến nhiều điều thú vị tại Booth Fandom Yêu Nước.

Với chuỗi hoạt động này, Booth Fandom Yêu Nước trở thành một điểm dừng chân hấp dẫn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng như Festival Thăng Long - Hà Nội. Nếu có dịp ghé qua, đừng quên check-in một vòng để vừa có ảnh đẹp mang về, vừa có loạt trải nghiệm văn hóa đáng nhớ nhé!