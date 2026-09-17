Quà tặng vàng 24K đồng hành cùng Gen Z từ lời tỏ tình đến ngày kỷ niệm

Tưởng chỉ hợp với cưới hỏi hay những dịp truyền thống, quà tặng vàng 24K đang có màn “đổi vibe” đầy bất ngờ. Thiết kế trẻ trung, vừa tầm giá cùng không gian số chứa thư, ảnh và video giúp món quà trở nên gần hơn với cách Gen Z bày tỏ tình cảm.

Bộ sưu tập “Nhân chứng tình yêu” mang đến một cách tặng vàng 24K mới cho các cặp đôi.

Bộ sưu tập Nhân chứng tình yêu giúp các cặp đôi “trao trọn ý nguyện tình yêu” (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Ai bảo quà vàng 24K “già”?

Trong hình dung của nhiều người, quà vàng 24K thường xuất hiện trong lễ cưới, những dịp truyền thống hoặc được bố mẹ cất kỹ trong tủ. Có ý nghĩa, có giá trị, nhưng dùng để tỏ tình hay tặng người yêu vào ngày kỷ niệm thì nghe vẫn hơi… sai sai.

Đó là chuyện cũ rồi.

Quà vàng 24K giờ đây đã có phiên bản trẻ hơn, từ trọng lượng, thiết kế đến cách trao tặng. Không còn bó hẹp trong những dịp quen thuộc, món quà này đang bước vào câu chuyện tình yêu của Gen Z theo một cách khác. Đó cũng là tinh thần của bộ sưu tập Nhân chứng tình yêu, thuộc dòng Kim Gia Bảo Gift của Bảo Tín Mạnh Hải.

Vẫn sử dụng vàng 999.9, nhưng dòng sản phẩm khoác lên diện mạo trẻ trung với những họa tiết trendy như vitamin tình yêu, chú gấu đáng yêu hay hai mảnh ghép vừa vặn.

Bao bì đi kèm sử dụng hình trái tim, ổ khóa cùng những lời nhắn đủ rõ để người ấy bắt được “tín hiệu”: “Bạn chính là mảnh ghép còn thiếu” hoặc “Chiếc chìa khóa này dành để mở cửa trái tim tôi”.

Hai bản vị 0,1 chỉ và 0,2 chỉ giúp món quà vừa tầm tài chính hơn, để bạn không phải quá “đau ví” khi lựa chọn. Nhờ kỹ thuật cán, dập hiện đại, miếng vàng dù có trọng lượng nhỏ vẫn đủ lớn để người tặng tự tin về vị thế món quà.

Bộ sưu tập Nhân chứng tình yêu có 2 bản vị 0,1 và 0,2 chỉ với các hình ảnh dễ thương, trendy (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Quét mã QR, mở cả “cuốn nhật ký tình yêu”

Điểm thú vị của món quà không dừng ở miếng vàng. Mỗi sản phẩm có một mã QR riêng, dẫn tới Hộp Trân Bảo tại kyuc.tranbao.vn. Đây là không gian để người tặng tạo thư, video cá nhân hoá từ những tấm ảnh có sẵn trong điện thoại. Team “bí từ” cũng có thể nhờ trợ lý AI hỗ trợ hoàn thiện lời nhắn cho xúc động mà vẫn đủ chân thành.

Thử hình dung trong ngày tỏ tình, người ấy nhận món quà, quét mã rồi bất ngờ nhìn thấy đoạn video ghi lại lần đầu đi xem phim, những buổi hẹn và một lá thư được nắn nót chuẩn bị từ trước.

Vào khoảnh khắc ấy, món quà vàng trở thành “nhân chứng” trong ngày “chốt đơn tình yêu” của hai người.

Theo thời gian, mỗi lần trao tặng có thể tạo thêm một “ngăn kéo ký ức” trong Hộp Trân Bảo. Những bức thư, tấm ảnh và video nối tiếp nhau, dần tạo thành một cuốn nhật ký tình yêu phiên bản số.

Nội dung này được lưu độc lập với miếng vàng vật lý. Vì vậy, nếu sản phẩm được bán hoặc chuyển nhượng, kỷ niệm vẫn còn trên tài khoản của người trao và người nhận. Miếng vàng có thể thực hiện tính năng đầu tư, tích lũy, còn những điều đã gửi gắm vẫn được giữ lại trong không gian riêng của hai người.

Sở hữu một món quà vàng được đầu tư chỉn chu có quá đắt đỏ? Câu trả lời là không. Chỉ cần trả thêm 50.000 đồng trên mỗi 0,1 chỉ đã có thể sở hữu Kim Gia Bảo Gift với vàng nguyên chất 999.9 và thiết kế, bao bì và trải nghiệm đi kèm.

Chi phí tăng thêm này cũng được doanh nghiệp hoàn lại khi khách hàng bán lại sản phẩm như vàng thông thường. Tức giá mua vào của Kim Gia Bảo Gift bằng giá mua vào vàng tích luỹ Kim Gia Bảo tại thời điểm giao dịch cộng thêm 50.000 đồng/0,1 chỉ.

Không chỉ vàng, mỗi sản phẩm Nhân chứng tình yêu còn dẫn tới không gian số Hộp Trân Bảo - nơi gửi gắm những lời yêu thương (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Tỏ tình, kỷ niệm hay làm hòa đều có cách “bắt sóng”

Một lời tỏ tình có thể mở đầu mối quan hệ, nhưng tình yêu đâu chỉ có một ngày đáng nhớ. Sau khoảnh khắc chính thức thành đôi còn có sinh nhật, một năm yêu nhau, ngày cưới hay đôi khi là một lần muốn làm hòa sau giận dỗi…

Trong màn tỏ tình, miếng vàng mang hình mảnh ghép hoặc ổ khóa có thể thay người tặng bật “đèn xanh”. Đến ngày kỷ niệm, món quà đánh dấu thêm một năm hai người ở bên nhau.

Còn sau một trận giận dỗi, thông điệp vui “vàng của em, lỗi của anh” có thể trở thành màn “phá băng” trước khi cả hai ngồi lại trò chuyện. Quà tặng không thay được lời xin lỗi chân thành, nhưng đôi khi giúp cuộc đối thoại bắt đầu nhẹ nhàng hơn.

Với những cặp đôi đang tính chuyện lâu dài, vàng bản vị nhỏ còn gợi mở một cách để dành vừa sức. Thay vì chờ có một khoản tiền lớn, hai người có thể tích lũy từng phần cho những dự định chung. Khi ấy, mỗi món quà vừa gắn với một kỷ niệm, vừa góp thêm một khoản nhỏ theo tinh thần “tích tiểu thành đại”.

Vì vậy, “Nhân chứng tình yêu” không bị đóng khung trong màn “chốt đơn” tình cảm. Tùy từng thời điểm, món vàng có thể thay lời bày tỏ, chúc mừng, xin lỗi hoặc đơn giản là: “Hôm nay chẳng phải ngày gì, nhưng vẫn muốn tặng người thương”.