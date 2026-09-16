Tài xế này từng nổi tiếng vào năm 2025 khi chia sẻ câu chuyện thu nhập 4 triệu/tuần. Hiện tại anh vẫn đang làm công việc này.

Afiq Zayany là một tài xế người Singapore, được chú ý sau khi chia sẻ công khai cách anh duy trì thu nhập hàng nghìn SGD mỗi tháng từ công việc giao hàng.

Không chỉ có mức thu nhập đáng chú ý, Afiq còn cùng vợ sống trong một căn biệt thự 2 tầng tại Johor Bahru (Malaysia) và đầu năm 2026 mua một chiếc Porsche Cayenne cũ với giá khoảng 5.800 SGD.

Afiq Zayany

Làm 6-7 tiếng/ngày, thu nhập tới 122 triệu/tháng; sống biệt thự, mua Porsche

Afiq Zayany đã làm tài xế khoảng 2-3 năm. Trong những chia sẻ được truyền thông Singapore đăng tải vào tháng 7/2025, anh cho biết mình thường bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 2 giờ chiều, tương đương khoảng 6-7 tiếng mỗi ngày.

Mỗi ngày, nam tài xế này thực hiện trung bình khoảng 25 đơn hàng và kiếm được khoảng 200 SGD (khoảng 4 triệu đồng). Có tuần anh kiếm được 1.283,20 SGD, không tính tiền thưởng (khoảng 25 triệu đồng). Nếu hoàn thành 180 đơn trong tuần, anh có thể nhận thêm khoảng 150 SGD tiền thưởng (khoảng 3 triệu đồng).

Với lịch làm việc đều đặn, Afiq cho biết thu nhập của mình thường vào khoảng 4.000-6.000 SGD/tháng (khoảng 81-122 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên, Afiq cũng chia sẻ thêm rằng đây không phải mức thu nhập anh có thể duy trì một cách ổn định trong mọi tháng, tuần hay ngày. Bởi, thu nhập này còn tùy vào số ngày làm việc, số đơn nhận được và các khoản tiền thưởng (incentive) trong từng thời điểm.

Afiq Zayany công khai thu nhập trên nền tảng mạng xã hội.

Hiện tại, năm 2026, trong những cập nhật mới hơn trên TikTok, Afiq vẫn tự giới thiệu mình là một rider. Trong một clip gần đây, anh nói lịch làm việc hiện tại của mình khoảng 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều và mức thu nhập vẫn nằm khoảng 4.000-6.000 SGD/tháng.

Năm 2026, anh làm việc vào buổi chiều - tối.

Điều khiến câu chuyện của Afiq được chú ý không chỉ nằm ở công việc chạy xe ôm công nghệ mà còn là cuộc sống của vợ chồng anh.

Trong khi chi phí sinh hoạt tại Singapore tương đối cao, Afiq lựa chọn sống cùng vợ tại Johor Bahru, Malaysia, ngay bên kia biên giới Singapore.

Hai người hiện sống trong một biệt thự sân golf 2 tầng, có không gian rộng và chỗ đỗ xe đủ cho 3 chiếc ô tô. Theo Afiq, căn biệt thự có giá khoảng 424.600 SGD (khoảng 8,6 tỷ đồng).

Afiq Zayany có nhà, xe.

Việc phải di chuyển qua biên giới để làm việc mỗi ngày không phải chuyện nhẹ nhàng. Thế nhưng Afiq cho rằng chuyển tới Johor Bahru khiến cuộc sống của anh "hạnh phúc hơn". Anh mô tả cuộc sống tại đây là ít căng thẳng hơn, tự do hơn, ít đông đúc và bình yên hơn.

Đầu năm 2026, Afiq tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với một chiếc Porsche Cayenne 4.8L đời 2004.

Afiq Zayany mới mua xe hơi.

Theo bài viết của AsiaOne ngày 11/2/2026, chiếc xe được chủ cũ đăng bán trên Facebook Marketplace, sau khi thương lượng, Afiq mua được xe với giá 5.800 SGD (khoảng 118 triệu đồng). Afiq nói mình thích mua những chiếc xe cũ hoặc bị hư hỏng với giá rẻ, sau đó sửa chữa. Bởi thế, sau khi rinh chiếc Porsche cũ này về nhà, nam tài xế đã chi thêm khoảng 5.800 SGD để sửa chữa, cộng thêm tiền thuế và các chi phí khác.

Chạy xe ôm công nghệ tưởng tự do nhưng muốn kiếm nhiều tiền cần có kỷ luật

Đằng sau hình ảnh thu nhập cao, biệt thự và Porsche, Afiq không cho rằng công việc giao hàng là một lựa chọn hoàn hảo.

Trong một video, anh từng cho biết công việc này có những ngày rất vất vả. Có thời điểm anh di chuyển trung bình khoảng 250km/ngày.

Làm việc ngoài đường đồng nghĩa với việc phải đối mặt với thời tiết nắng nóng hoặc mưa lớn, đồng thời luôn phải giữ sự tập trung khi tham gia giao thông.

Afiq cũng từng trải qua tình huống xe máy bị hỏng. Khi đó, anh vừa phải trả tiền sửa xe, vừa mất thu nhập vì không thể tiếp tục chạy đơn.

Afiq Zayany chăm chỉ làm việc mỗi ngày.

Chiếc xe máy anh sử dụng là Yamaha XMax. Theo chia sẻ, anh phải chi khoảng 460 SGD/tháng (khoảng 9 triệu đồng) cho các khoản liên quan đến trả góp, bảo dưỡng và duy trì xe.

Tiền xăng cũng là một khoản chi thường xuyên, khoảng 20-25 RM/ngày (khoảng 120 - 150 nghìn đồng)

Dù vậy, Afiq cho rằng điểm hấp dẫn của công việc nằm ở sự linh hoạt. Anh có thể tự sắp xếp thời gian, tự đặt mục tiêu thu nhập và quyết định số ngày làm việc.

Theo Afiq, công thức để duy trì mức thu nhập cao từ công việc giao hàng không nằm ở một "bí quyết" đặc biệt, mà chủ yếu là kỷ luật, sự đều đặn và mục tiêu rõ ràng.

Anh thường đặt mục tiêu theo ngày, tuần và tháng rồi cố gắng hoàn thành. "Bạn cần kỷ luật trong mọi việc. Ngay cả một tài xế cũng cần điều đó. Bạn phải thức dậy đúng giờ, đi làm đúng giờ", Afiq nói.

Afiq cho rằng để đạt được mức thu nhập như mình, điều quan trọng không chỉ là số giờ chạy xe mà còn nằm ở kỷ luật và sự đều đặn. Anh thường tự đặt ra một mức thu nhập tối thiểu cho mỗi tháng, sau đó xem mọi khoản kiếm được vượt qua con số đó như một phần thưởng.

Theo Afiq, người chạy xe cũng có lợi thế là được tự sắp xếp thời gian và "làm ông chủ của chính mình", nhưng sự linh hoạt này cũng đòi hỏi khả năng tự quản lý. Anh cho rằng nếu không có mục tiêu cụ thể, người chạy xe rất dễ nghỉ ngơi quá nhiều và bỏ lỡ những ngày có thể kiếm thêm thu nhập. Bản thân anh vì thế đặt mục tiêu theo ngày, tuần và tháng, đồng thời cố gắng duy trì lịch làm việc đã đề ra dù thời tiết nắng nóng hay mưa.

Ở thời điểm hiện tại, Afiq vẫn tiếp tục công việc chạy xe ôm công nghệ và thường xuyên chia sẻ hành trình của mình trên TikTok. Trong những video mới, anh nói về lịch chạy khoảng 9h-15h, mức thu nhập khoảng 4.000-6.000 SGD/tháng, đồng thời chia sẻ cả những thay đổi trong cách các nền tảng giao hàng tính tiền và các khoản incentive.

Dù từng có lúc kiếm tới hàng nghìn SGD mỗi tháng, sở hữu một căn biệt thự tại Johor Bahru và mua Porsche Cayenne cũ, Afiq không xem công việc chạy xe ôm công nghệ là đích đến cuối cùng. Anh thẳng thắn nói đây không phải cuộc sống mình mong muốn và vẫn đang nỗ lực để hướng tới một tương lai khác. Với Afiq, công việc này cho anh thu nhập tương đối ổn và sự linh hoạt về thời gian, nhưng đổi lại là phải đánh đổi bằng sự kỷ luật, đều đặn và những rủi ro trên đường mỗi ngày.

Ảnh: TikTok NV.