Căn nhà ở Đức của Thái Công

Thái Công cho biết căn nhà này ở Hamburg (Đức), được NTK này mua từ hơn 15 năm trước.

Mới đây, NTK Quách Thái Công chia sẻ hình ảnh căn nhà của mình từ hơn 15 năm trước, thời điểm ông vẫn đang sinh sống và làm việc tại Đức. Căn penthouse nằm ở Hamburg, được ông mua khi 38 tuổi.

NTK Quách Thái Công

Trong bài viết, Thái Công gọi đây là nơi “bắt đầu tạo nên một thế giới của riêng mình”. Căn nhà gây chú ý bởi cách phối màu khá đồng nhất. Các gam kem, be, nâu nhạt và xám ấm được sử dụng xuyên suốt, kết hợp cùng gỗ, da, vải nỉ, kim loại mạ vàng và các bề mặt đá.

Phòng khách là không gian sinh hoạt chính với bộ sofa góc cỡ lớn màu ghi be, đệm dày và nhiều gối tựa. Một chiếc piano cơ màu đen được đặt ở góc phòng, tạo điểm nhấn tương phản với bảng màu sáng của nội thất.

Phía sau khu vực sofa là bàn ăn kích thước lớn cùng đèn chùm mang chi tiết kim loại màu vàng. Cách bố trí này tạo sự liền mạch giữa khu vực tiếp khách và ăn uống, đồng thời giữ được độ thoáng cho không gian.

Phòng ngủ chính cũng sử dụng những gam màu trung tính, tạo cảm giác sang trọng. Một góc nhỏ cạnh cửa sổ được bố trí làm nơi làm việc hoặc bàn trang điểm. Cửa kính lớn dẫn ra ban công hoặc khu vực ngoài trời, phía trong có thêm rèm voan trắng để điều tiết ánh sáng và tạo sự riêng tư.

Phòng ngủ

Trong chia sẻ của mình, Thái Công cho biết mình từng sống trong nhiều căn hộ và ngôi nhà khác nhau. Những không gian này cũng trở thành nơi NTK thử nghiệm cách bố trí nội thất, ánh sáng và công năng trong đời sống hàng ngày.

“Trong cuộc đời, tôi đã từng sống trong nhiều căn hộ, nhiều ngôi nhà khác nhau. Và với tôi, mỗi ngôi nhà đều là một cuộc thử nghiệm. Một căn phòng nên mang lại cảm giác như thế nào? Đồ nội thất nên được đặt ở đâu? Ánh sáng thay đổi ra sao từ sáng đến tối? Khi ở một mình, mình thích ngồi ở đâu? Khi có khách thì không gian phải vận hành thế nào? Điều gì đẹp - và quan trọng hơn, điều gì thực sự hoạt động tốt trong đời sống hằng ngày?

Bởi vì một ngôi nhà không phải là một tấm hình. Ngôi nhà phải được sống trong đó. Bạn phải thức dậy ở đó, ăn sáng, làm việc, nghỉ ngơi, tiếp bạn bè, tổ chức những bữa tối, trải qua những buổi tối yên tĩnh và sống với chính những không gian ấy qua nhiều năm” - Thái Công nói.

Với căn penthouse tại Hamburg, cách sắp xếp phòng khách, khu vực ăn uống, piano, phòng ngủ và góc làm việc cho thấy ngôi nhà được tính đến cả yếu tố sinh hoạt thay vì chỉ tập trung vào hình thức.

Sau hơn 15 năm, Thái Công cho biết khi nhìn lại căn penthouse, gu thẩm mỹ, cuộc sống và công việc của mình đã thay đổi nhiều. Tuy vậy, quan điểm xem trải nghiệm sống là một phần của quá trình làm nghề vẫn được duy trì.

Phòng làm việc

Phòng chứa rượu

Ban công

Quách Thái Công sinh năm 1972 tại TP.HCM, sau đó sang Đức sinh sống từ nhỏ và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nội thất cao cấp tại châu Âu trước khi trở về Việt Nam hoạt động. Thái Công được biết đến với phong cách thiết kế mang dấu ấn châu Âu, chú trọng tính cá nhân hóa, chất liệu và cách tổ chức không gian.

Bên cạnh thiết kế nội thất, Thái Công còn được biết đến qua mạng xã hội và các chương trình truyền hình, thường chia sẻ về nội thất, thời trang, nghệ thuật tiếp đãi và phong cách sống.

(Ảnh: FBNV)