"Ngôi nhà trong mơ" rộng 400m2 ven biển đẹp tinh tế như bảo tàng nghệ thuật

Căn hộ duplex rộng 400 mét vuông hướng ra biển thể hiện triết lý sống "nhà là để ở, không phải để trưng bày" đang gây chú ý trên MXH.

Đối với nhiều người, một ngôi nhà sang trọng thường đi kèm với những món đồ trưng bày hào nhoáng và khoảng cách xa cách giữa các thành viên trong gia đình. Thế nhưng, trong đoạn video room tour mới nhất, Dương Tử (sống tại Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc) đã mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới khi dẫn dắt khán giả dạo bước qua căn hộ duplex rộng 400 mét vuông ven biển tại Đại Liên.

Nơi đây không có sự phô trương lạnh lẽo, thay vào đó là không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên, sự kết nối mượt mà giữa các tầng và từng góc nhỏ được sắp xếp đúng theo thói quen sinh hoạt thực tế của gia đình. Bài viết này sẽ cùng bạn lắng nghe những chia sẻ trực tiếp và chân thật từ Dương Tử về hành trình kiến tạo nên chốn dung thân lý tưởng này.

Căn hộ duplex 400m2 ven biển tựa như "ngôi nhà trong mơ"

Ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện trước ống kính trong bộ trang phục vest kẻ thanh lịch, Dương Tử đã nở nụ cười rạng rỡ và gửi lời chào thân thuộc đến người xem: "Chào mừng mọi người đến với căn hộ 400 mét vuông duplex ven biển Đại Liên của Dương Tử. Lần đầu tiên quen biết tôi, vậy thì hãy bắt đầu từ ngôi nhà này nhé".

Bước qua ngưỡng cửa, điều đập vào mắt khán giả không phải là sự choáng ngợp của những món nội thất đắt đỏ đến mức khó chạm tới, mà là cảm giác thông thoáng, rộng mở với tầm nhìn ôm trọn sắc xanh của biển cả. Với Dương Tử, quan niệm về tổ ấm rất rõ ràng: "Trong góc nhìn của tôi, nhà là dùng để ở, không phải dùng để trưng bày. Vì vậy trong không gian này, tôi giữ lại chút pháo hoa thực tế nhất: mảng lớn dành cho ánh sáng và bóng đổ, các góc nhỏ dành cho những món đồ yêu thích, và toàn bộ tuyến động đều phục vụ cho cuộc sống".

Tầng 1: Không gian sinh hoạt chung gắn kết cả gia đình

Di chuyển vào khu vực tầng một, Dương Tử giới thiệu chi tiết về dụng ý thiết kế dành cho toàn bộ các thành viên: "Tầng một, tôi để nó dành cho người một nhà cùng nhau sử dụng".

Đập vào mắt là phòng khách có chiều cao thông tầng ấn tượng lên tới 5 mét. Ngồi trên chiếc sofa trắng mềm mại, phóng tầm mắt ra cửa sổ lớn là khung cảnh biển Đại Liên xanh ngắt. Dương Tử chia sẻ triết lý thiết kế đầy thực tế: "Phòng khách không chỉ để gánh vác trách nhiệm 'đẹp', ngồi ở đây có thể nhìn thấy phòng bếp và phòng ăn". Thiết kế mở này giúp sợi dây liên kết giữa các thành viên trở nên khăng khít hơn: "Con từ trên lầu đi xuống cũng sẽ đi đến khu vực này trước".

Bởi vì cô hiểu một nỗi sợ rất đời thường của những căn nhà diện tích lớn: "Nhà to rồi thì sợ nhất là mỗi người tự thu mình trong phòng riêng của người nấy, vì vậy tôi ngược lại hi vọng những nơi thường xuyên dùng đến có thể xích lại gần nhau hơn một chút".

Tiếp nối phòng khách là khu vực bếp kết hợp bàn đảo dài tới 5 mét 6. Thay vì tạo ra một căn bếp kín tách biệt, cô chọn giải pháp tinh gọn: "Quyết định thứ ba là không làm phòng bếp thành một không gian làm việc đóng kín. Bếp dài 5 mét 6, đảo bếp làm tủ trước, sau đó khoét lỗ tại chỗ trên mặt đá ceramic, bàn ăn dùng kết cấu thép, cuối cùng nối liền đảo bếp lại với nhau". Đây chính là nơi diễn ra những khoảnh khắc đời thường ấm áp nhất: "Có người chuẩn bị đồ ăn, có người ngồi trò chuyện, trẻ con đi ngang qua có thể tiện tay nhấc một món để ăn, ba việc này có thể xảy ra trên cùng một đường thẳng".

Cầu thang uốn lượn và nghệ thuật ẩn dấu lưu trữ

Điểm nhấn kiến trúc dẫn lên tầng hai là đoạn cầu thang 19 bậc uốn lượn vô cùng mềm mại. Dương Tử chia sẻ về quyết định này: "Quyết định thứ hai là đoạn cầu thang 19 bậc này. Sử dụng kính siêu trắng 15mm kẹp giữa hai tấm thép bản, như vậy đứng ở lầu trên có thể nhìn thấy lầu dưới, ánh sáng của phòng khách cũng có thể hắt lên". Cô nhấn mạnh rằng chi tiết này không hề mang tính phô trương: "Nó không phải là vì muốn làm ra một tạo hình khoa trương, mà là để cho hai tầng lầu thực sự nối liền lại với nhau".

Tại khu vực sảnh và lối vào, để giữ cho không gian luôn thanh lịch, Dương Tử đưa ra quyết định: "Quyết định thứ tư là đẩy hệ thống lưu trữ lùi sâu vào trong tường". Dù là ở khu vực huyền quan, phía trước trà thất hay trong phòng thay đồ, những mảng tủ lớn đều có cánh cửa phẳng phiu tiệp màu với tường và gỗ tự nhiên. Cô giải thích: "Đồ đạc trong cuộc sống đương nhiên rất nhiều, chỉ là mỗi món đồ sau khi có nơi chốn để về rồi, thứ thực sự ở lại trong tầm mắt của chúng ta, chính là con người, ánh sáng và món đồ nội thất mà tôi yêu thích".

Tầng 2: Sân chơi của sự yên tĩnh và góc làm việc thơ mộng

Nếu tầng một là nơi dành cho sự quây quần, thì tầng hai được quy hoạch hoàn toàn cho sự tĩnh lặng. Dương Tử chia sẻ: "Quyết định thứ năm là giữ sự nhộn nhịp ở tầng một, giữ sự yên tĩnh ở tầng hai". Về vật liệu sàn, cô tinh tế phân chia rõ rệt: "Tầng một dùng gạch Porcelanosa bền bỉ, tầng hai đổi thành sàn gỗ họa tiết xương cá".

Bước qua đoạn hành lang dài 8 mét 54, một không gian làm việc kiêm phòng đọc sách mở ra đầy trí tuệ. Không gian của phòng ngủ chính và phòng của trẻ nhỏ cũng được kết nối khéo léo. Khi bước chân trần lên sàn gỗ, âm thanh bước chân bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Cảm giác bàn chân và âm thanh thay đổi một cái, con người cũng sẽ tự nhiên chậm lại".

Tại đây, triết lý không gian được cô đúc kết lại một cách nhẹ nhàng: "Lầu dưới thích hợp để cả nhà tụ tập lại với nhau, lầu trên mỗi người đều có thể lùi về không gian của riêng mình. Phòng khách có người nói chuyện, lầu trên cũng có người yên tĩnh làm việc của mình, nhìn thấy nhau mà lại không hề quấy rầy nhau". Trong góc phòng, tiếng đĩa than xoay tròn trên máy quay phát ra thứ âm thanh hoài niệm, khiến người ta chỉ muốn ngồi lại thật lâu.

Khép lại chuyến tham quan căn hộ 400m2, Dương Tử bước đi thong thả trong ánh nắng chiều hoàng hôn hắt qua rèm cửa, chạm tay lên bức tường trắng tinh và trải lòng: Một ngôi nhà đẹp không nằm ở việc nó trị giá bao nhiêu hay rộng lớn nhường nào, mà nằm ở chỗ nó ôm ấp con người ta ra sao qua từng ngày tháng bình dị nhất.