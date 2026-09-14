Thanh niên 32 tuổi không mua nhà thành phố, thuê dài hạn căn nhà 4 phòng ngủ view biển để ở

Dù giá thuê nhà không được tiết lộ nhưng với diện tích và view biển này, nhiều người cho rằng con số không phải dạng vừa.

Ở một độ tuổi nhất định, thuê nhà thường được xem như một trạng thái tạm thời: thuê khi chưa đủ tiền mua, thuê trong lúc chờ ổn định công việc, rồi đến lúc thích hợp sẽ mua một căn nhà của riêng mình. Nhưng với Chuck - blogger 32 tuổi đang sống ở Hải Nam (Trung Quốc), thuê nhà là lựa chọn dài hạn.

Chuck

Thuê dài hạn căn nhà trống, view biển 4 phòng ngủ, chi tiền sửa sang

Căn nhà mà Chuck đang ở nằm bên bờ biển, rộng khoảng 150m² với 4 phòng ngủ. Anh chàng không quá để ý đến giá thuê, thay vào đó dành nhiều tâm sức để biến một căn nhà đi thuê thành không gian đúng với cách sống của mình.

Không gian ngập ánh sáng tự nhiên, kết hợp tông gỗ ấm, màu kem và những chất liệu như cói, vải, cây xanh. Khu vực ăn uống, làm việc và thư giãn được bố trí liền mạch. Những món đồ vintage, góc đọc sách và bàn làm việc hướng ra biển khiến căn nhà có cảm giác vừa phóng khoáng vừa rất có dấu ấn cá nhân.

Căn nhà đi thuê nhưng được anh chàng không tiếc tiền đầu tư sửa sang, trang trí

Chuck đã sống trong căn nhà này gần 2 năm. Ban đầu, đó chỉ là một không gian trống. Sau đó, anh từng chút một mua thêm đồ nội thất, thay đổi cách bài trí và liên tục điều chỉnh vị trí của mọi thứ để tìm ra cách sắp xếp khiến mình thoải mái nhất.

Anh thừa nhận bản thân không thích cảm giác tạm bợ. Ngay cả một căn nhà đi thuê, anh vẫn muốn lựa chọn những món đồ mình thực sự thích thay vì nghĩ rằng “dù sao cũng không phải nhà của mình”.

Khoản tiền dành cho decor vì thế cũng không nhỏ. Đến năm 2025, Chuck ước tính mình đã chi khoảng 30.000 - 40.000 tệ (khoảng 116 - 154 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại) cho việc này.

Nhưng với anh, đây không đơn thuần là chuyện mua sắm nội thất. “Vì đây là một sở thích gắn bó trong thời gian rất dài. Những món đồ mình thích sẽ không xuất hiện cùng lúc để mình mua một lượt, mà gu cũng sẽ dần thay đổi theo quá trình tìm hiểu và hiểu thêm về đồ nội thất. Nếu có thể chia sẻ quá trình này, đồng thời nhận được một số phản hồi tích cực, thì hành trình đó vẫn khá thú vị”, Chuck chia sẻ.

Anh cũng tự nhận rằng đến hiện tại, sở thích này về cơ bản vẫn đang ở trạng thái chi nhiều hơn thu. Nhưng điều khiến Chuck thấy khoản đầu tư này đáng giá lại khá đơn giản: mỗi ngày anh được sống trong một không gian do chính mình lựa chọn và sắp xếp.

Căn nhà trước đây - khi Chuck mới dọn vào

Còn đây là căn nhà hiện tại

Anh chàng vẫn thường xuyên sắp đặt lại nội thất của căn nhà

Mặt biển phía trước như một bức tranh

Phòng ngủ vô cùng đơn giản

32 tuổi vẫn chọn thuê nhà

Tháng 9/2026, Chuck quyết định ký hợp đồng gia hạn thuê nhà. Anh không tiết lộ mình sẽ ở đây thêm bao lâu nhưng việc tiếp tục thuê nhà ở tuổi 32 không phải một quyết định bốc đồng.

Như bao người trẻ khác, mỗi dịp lễ Tết, anh lại trải qua những câu hỏi quen thuộc về chuyện kết hôn, lập gia đình. Trong khi đó, anh vẫn chưa cảm thấy mình sẵn sàng cho một cuộc sống được đóng khung bằng những cột mốc quen thuộc: mua nhà, ổn định, kết hôn, sinh con.

Với Chuck, mua nhà không chỉ là một giao dịch kinh tế. Nó còn gắn với ý niệm “settle down” - ổn định cuộc sống, chọn một nơi để ở lâu dài và bắt đầu một giai đoạn gần như đã được định hình.

Anh từng nghĩ về điều đó theo một cách khá cực đoan: mua nhà đôi khi giống như tự nói với chính mình rằng “Cuộc đời của bạn ở đây, và sẽ cứ như thế này”. Tất nhiên Chuck không cho rằng mua nhà là lựa chọn sai. Chỉ là ở tuổi 32, anh chưa muốn đưa ra lựa chọn ấy cho mình.

Anh cũng đặt câu hỏi về những “kịch bản trưởng thành” vốn thường được mặc định cho đàn ông: phải có sự nghiệp, có nhà, kết hôn, sinh con và trở thành chỗ dựa cho gia đình. Những điều đó có thể là một cuộc sống tốt, nhưng không nhất thiết phải là con đường duy nhất.

“Trước khi trở thành một hình mẫu hoàn chỉnh trong mắt người khác, bất kỳ ai cũng nên là một con người hoàn chỉnh trước đã”, Chuck viết.

Chuck đã có bạn gái nhưng cả 2 chưa có ý định kết hôn mà chọn đồng hành cùng nhau

Vì vậy, thay vì mua một căn nhà và cố định cuộc sống tại một thành phố, anh chọn thuê. Có thể là bên biển, cũng có thể là dưới chân núi. Có thể ở thành phố này vài năm, rồi lại đến một nơi khác.

Với Chuck, thuê nhà cho phép anh thử nghiệm những phiên bản khác nhau của cuộc sống mà không cần quyết định ngay đâu sẽ là nơi mình ở cả đời. Đến khi muốn thay đổi, anh vẫn có thể thu dọn đồ đạc và đi đến một nơi khác vì: “Đến một nơi mới, thuê một khả năng khác của cuộc đời”.

Nguồn: Xiaohongshu